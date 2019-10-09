Samsung начал предустанавливать на смартфоны в РФ приложения "Яндекса"

Обновление операционной системы смартфонов Samsung в России стало сопровождаться появлением российских приложений, которые нельзя удалить. Пока что речь идет о трех сервисах от "Яндекса": "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", сообщает "Коммерсант" во вторник, 31 марта. Компания-производитель объясняет это исполнением требований об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, которое вступает в силу 1 апреля.

При этом в Samsung признали, что, в соответствии с новым законом, производитель не обязан устанавливать российские приложения на устройства, уже находящиеся в пользовании. "Тем не менее, с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда", - пояснил южнокорейский производитель. В компании также добавили, что "большинство" автоматически установленных приложений можно удалить, в противном случае, можно просто убрать иконку приложения с экрана смартфона.

В Минцифры, в свою очередь, отметили, что требование о предварительной установке распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля. Однако некоторые производители могли начать установку российских приложений и раньше.

Закон о защите прав потребителей не обязывает производителей гарантировать возможность полного удаления предустановленных приложений, сообщили "Коммерсанту" в ФАС РФ. Тем не менее, "дорожная карта" по развитию конкуренции предусматривает "удаляемость приложений по желанию пользователя".

Смотрите также: