В России в браузеры предустановят российский поисковик

В России производителей телефонов и планшетов, продаваемых в этой стране, обяжут устанавливать по умолчанию российский поисковик в загруженный браузер. Министерство цифрового развития подготовит проект соответствующего постановления правительства к апрелю, сообщила в понедельник, 15 марта газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ.
Собеседник издания в министерстве цифрового развития сообщил, что российские пользователи получат "возможность использования российской поисковой системы по умолчанию" с 1 июля. Какой именно российский поисковик будет предустановлен, решит правительство, но участники рынка считают основным интересантом данной инициативы "Яндекс".
Если идея министерства будет реализована, то позиции "Яндекса" в России укрепятся, а американской Google придется искать новые источники дохода на российском рынке, констатируют эксперты.
В России вступает в силу новый закон
В России 1 апреля вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои новые телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры.
В январе правительство России утвердило перечень программ для предустановки. В него, в частности, вошли "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Госуслуги".
9 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 1 июля вводятся штрафы в размере до 200 тысяч рублей за продажу в РФ устройств без предустановленного российского софта.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев