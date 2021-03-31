Однополые браки в России: невозможное возможно - DW Новости (26.02.2018)

Несколько недель назад много шума наделала история с россиянами Павлом Стоцко и Евгением Войцеховским. Они заключили однополый союз в Дании, а по возвращении в Россию получили штампы и в российских паспортах. Эту историю они решали предать гласности. Их обвинили в порче документов. Из-за угроз Павел и Евгений покинули страну. Но это не единственный случай.