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Samsung

1408047 Russia, Moscow. 03/12/2013 The office of Yandex internet company in Moscow's Leo Tolstoy Street. Maxim Blinov/RIA Novosti

Samsung начал предустанавливать на смартфоны в РФ приложения "Яндекса" 31.03.2021

В смартфонах Samsung после обновления операционной системы стали появляться неудаляемые приложения "Яндекса". Компания объясняет это исполнением требований нового российского закона.
Samsung heir attends retrial Samsung Electronics Co. Vice Chairman Lee Jae-yong is mum after arriving at the Seoul High Court on Jan. 18, 2020, to attend a sentencing hearing over his bribery scandal. In August 2019, the Supreme Court ordered the appellate court to review its suspended jail sentence for Lee over bribing a confidante of jailed President Park Geun-hye. (Yonhap)/2021-01-18 14:07:30/

Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках 18.01.2021

Ли Чжэ Ён признан виновным в даче взяток и хищении. По версии обвинения, фактический глава Samsung выплатил около 6,5 млн евро компаниям подруги экс-президента в обмен на политическую поддержку.
Samsung chairman dies This file photo shows Samsung Electronics Co. Chairman Lee Kun-hee. He died at a hospital in Seoul on Oct. 25, 2020, at age 78. (Yonhap)/2020-10-25 11:13:15/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Скончался председатель Samsung Ли Гон Хи 25.10.2020

Ли Гон Хи, превративший Samsung в крупную международную корпорацию и считавшийся самым богатым гражданином Южной Кореи, умер в Сеуле на 79-м году жизни.
ARCHIV - 11.12.2018, China, Peking: Eine Frau schaut auf ihr Smartphone, während sie an einem Huawei-Laden in einem Einkaufszentrum in Peking vorbeigeht. (zu dpa Experte: Chinesische Rivalen bringen Apple und Samsung unter Druck vom 21.02.2019) Foto: Andy Wong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Huawei впервые стал мировым лидером по продажам смартфонов 30.07.2020

Китайский концерн впервые опередил Samsung и Apple по числе проданных смартфонов по итогам одного из кварталов. Большинство продаж пришлось на Китай. Вскоре Huawei может потерять лидерство.

Нарушение прав уйгуров и западные концерны: КНР обвиняют в использовании принудительного труда (12.03.2020) 12.03.2020

На фабриках поставщиков крупных западных концернов предположительно без их ведома использовался принудительный труд уйгуров. В "черном списке" - Apple, BMW, Daimler, Nike, Volkswagen, Samsung и Sony.

FILE PHOTO: The logo of Samsung Electronics is seen at its office building in Seoul, South Korea, March 23, 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Samsung разрабатывает версию Android для бундесвера 09.10.2019

Новая операционная система повышенной безопасности на основе Android будет создана Samsung совместно с немецкой компанией blacknet.
SK Telecom CEO Park Jung-ho, left, and participants attend a media showcase for its 5G service in Seoul, South Korea, Wednesday, April 3, 2019. SK Telecom will be launching commercial 5G services nationwide on Friday, April 5, in line with its competitors. The signs read: The world's first commercial services. (AP Photo/Ahn Young-joon) |

Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G 05.04.2019

Стандарт высокоскоростной передачи данных 5G с 5 апреля стал в Южной Корее доступен широкому кругу пользователей.

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне (28.02.2019) 28.02.2019

Выше скорость, шире экран и больше камер – это будущее смартфонов. На выставке MWC в Барселоне производители сделали ставку на презентацию устройств с поддержкой 5G, а Samsung и Huawei наперегонки представили первые смартфоны-планшеты.

SUWON, REPUBLIC OF KOREA: Employees of Samsung Electronics set up large LCD TV on a production line at Samsung Electronics factory in Suwon 07 August 2003. South Korea's Samsung Electronics said Friday its net profit for the third quarter to September increased 6.6 percent year-on-year to 1.84 trillion won (1.57 billion dollars), surpassing market expectations.AFP PHOTO/CHOI JAE-KU (Photo credit should read CHOI JAE-KU/AFP/Getty Images)

Samsung принес извинения за смертельные случаи и болезни рабочих 23.11.2018

Концерн Samsung выплатит компенсации бывшим и нынешним работникам, заболевшими на вредном производстве.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 30.03.2014 in Hamburg ein Apple iPhone 4s (r) und ein Samsung Galaxy S3 hoch. Ein Berufungsgericht hat den Sieg von Apple im zweiten großen Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien komplett aufgehoben. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Berufungsgericht kippt Apples Sieg in Patentprozess gegen Samsung vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Brandt

Apple и Samsung урегулировали патентный спор в США 28.06.2018

Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
User shows facebook delete option on his cellphone (Photo by Nasir Kachroo/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Facebook передавал данные пользователей производителям смартфонов 04.06.2018

За прошедшие 10 лет Facebook заключил соглашения о предоставлении данных пользователей с как минимум 60 производителями мобильных устройств, пишет The New York Times.
30-04-2010 FILE PHOTO - A man walks behind a logo of Samsung Electronics at the company's headquarters in Seoul April 30, 2010. REUTERS/Jo Yong-Hak/File Photo

Samsung отрицает обвинения в лоббировании заявки на Олимпиаду-2018 11.04.2018

В ходе рассмотрения заявки ряд членов МОК согласились поддержать ее при условии заключения определенных спонсорских соглашений, сообщил южнокорейский телеканал SBS.

Однополые браки в России: невозможное возможно - DW Новости (26.02.2018) 26.02.2018

Несколько недель назад много шума наделала история с россиянами Павлом Стоцко и Евгением Войцеховским. Они заключили однополый союз в Дании, а по возвращении в Россию получили штампы и в российских паспортах. Эту историю они решали предать гласности. Их обвинили в порче документов. Из-за угроз Павел и Евгений покинули страну. Но это не единственный случай.
epa04202299 South Korean men walk in front of the Samsung Electronics headquarters in Seoul, South Korea, 12 May 2014. Samsung Group chairman Lee Kun-hee was in a stable condition on 11 May 2014 after undergoing emergency heart surgery, a company spokesman said. The 72-year-old was admitted to the Samsung Medical Center in Seoul after he fell ill late on 10 May 2014. Lee is one of South Korea's leading business figures and among the wealthiest people in the world. EPA/JEON HEON-KYUN

Главу Samsung подозревают в уклонении от уплаты налогов 08.02.2018

Полиция Южной Кореи подозревает Ли Кун Хи в незаконном присвоении средств и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о многомиллионных суммах.
August 2015. epa04906191 Two models show off Samsung Electronics Corporation new washing machine, the Bubble Shot Add Wash, during a publicity event at the company's headquarters in Seoul, South Korea, 31 The new drum washing machine has a small window on the door through which additional laundry can be added while it is in operation. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT | Getty Images/Yonhap

Сеул протестует против новых ввозных пошлин США 23.01.2018

Власти Южной Кореи обратятся в ВТО с жалобой на повышение Вашингтоном ввозных пошлин на стиральные машины и солнечные батареи.
Südkorea: Eingang zur Samsung Firmenzentrale im Seouler Stadtteil Gangnam. Foto vom 22. Februar 2013. | Verwendung weltweit

Генеральный директор Samsung объявил об отставке 13.10.2017

Высокопоставленный менеджер Квон О Хьюн заявил, что в условиях "беспримерного кризиса" настало время дать новый старт компании, которую должно возглавить новое руководство.
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