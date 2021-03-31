На фабриках поставщиков крупных западных концернов предположительно без их ведома использовался принудительный труд уйгуров. В "черном списке" - Apple, BMW, Daimler, Nike, Volkswagen, Samsung и Sony.
Выше скорость, шире экран и больше камер – это будущее смартфонов. На выставке MWC в Барселоне производители сделали ставку на презентацию устройств с поддержкой 5G, а Samsung и Huawei наперегонки представили первые смартфоны-планшеты.
Несколько недель назад много шума наделала история с россиянами Павлом Стоцко и Евгением Войцеховским. Они заключили однополый союз в Дании, а по возвращении в Россию получили штампы и в российских паспортах. Эту историю они решали предать гласности. Их обвинили в порче документов. Из-за угроз Павел и Евгений покинули страну. Но это не единственный случай.