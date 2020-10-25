 Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2021

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Мир

Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках

Ли Чжэ Ён признан виновным в даче взяток и хищении. По версии обвинения, фактический глава Samsung выплатил около 6,5 млн евро компаниям подруги экс-президента в обмен на политическую поддержку.

Фактический глава южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ён

Фактический глава концерна Samsung Ли Чжэ Ён

Фактический глава южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ён в понедельник, 18 января, был приговорен судом к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Суд признал его виновным в даче взяток и хищении.

По версии обвинения, мужчина суммарно заплатил из корпоративных фондов 8,7 млрд вон (около 6,5 млн евро) компаниям, связанным с Чхве Сун Силь - близкой подругой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. В обмен концерн получил политическую поддержку для слияния двух дочерних фирм.

В августе 2017 года суд приговорил Ли Чжэ Ёна к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в даче взяток и хищении средств. Позднее апелляционный суд распорядился сократить срок до двух с половиной лет и отсрочить вступление приговора в силу на 4 года. Мужчина вышел на свободу уже в феврале 2018-го, а в 2019 году дело отправили на повторное рассмотрение.

В марте 2017 года Пак Кын Хэ, занимавшая пост президента, решением Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности и арестована. Среди прочего, ей были предъявлены обвинения в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции. В январе 2021 года Верховный суд Южной Кореи утвердил для женщины 22-летнее заключение.

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    Автор: Екатерина Венкина


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