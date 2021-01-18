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Пак Кын Хе

Пак Кын Хе занимала пост президента Республики Корея с февраля 2013 года по март 2017-го.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе оказалась в центре скандала в 2016 году, когда выяснилось, что ее близкая подруга, не занимая официальной должности, имела доступ к секретным документам, а также оказывала влияние не политику руководства страны и извлекала материальную выгоду из своего положения.

Samsung heir attends retrial Samsung Electronics Co. Vice Chairman Lee Jae-yong is mum after arriving at the Seoul High Court on Jan. 18, 2020, to attend a sentencing hearing over his bribery scandal. In August 2019, the Supreme Court ordered the appellate court to review its suspended jail sentence for Lee over bribing a confidante of jailed President Park Geun-hye. (Yonhap)/2021-01-18 14:07:30/

Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках 18.01.2021

Ли Чжэ Ён признан виновным в даче взяток и хищении. По версии обвинения, фактический глава Samsung выплатил около 6,5 млн евро компаниям подруги экс-президента в обмен на политическую поддержку.
FILE - In this May 23, 2017, file photo, former South Korean President Park Geun-hye, front, sits for her trial at the Seoul Central District Court in Seoul, South Korea. South Koreaâ€™s top court upheld 20-year prison term for Park over corruption on Thursday, Jan. 14, 2021. (AP Photo/Ahn Young-joon, Pool, File)

Верховный суд утвердил 22-летнее заключение для экс-президента Южной Кореи 14.01.2021

Верховный суд Южной Кореи поставил точку в процессе над Пак Кын Хе, длившемся с 2017 года.

ARCHIV - 23.05.2018, Südkorea, Seoul: Lee Myung Bak, ehemaliger Präsident von Südkorea, kommt zum zentralen Bezirksgericht in der südkoreanischen Hauptstadt. In dem Prozess wird das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre für den Ex-Präsidenten (2008-2013), dem Korruption, Machtmissbrauch und Verstoß gegen die Verfassungswerte vorgeworfen werden. Foto: Lee Sang-Ho/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Экс-президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 15 лет тюрьмы 05.10.2018

Бывший президент признан виновным в коррупции и других преступлениях. Это уже четвертый экс-президент Южной Кореи, приговоренный к лишению свободы.
ARCHIV - 25.05.2017, Südkorea, Seoul: Die frühere Präsidentin von Südkorea, Park Geun Hye, kommt zum zweiten Sitzungstag ihres Prozesses wegen Korruption. Drei Monate nach ihrer Verurteilung zu 24 Jahren Haft wegen Korruption ist die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye zu zusätzlichen Freiheitsstrafen von insgesamt acht Jahren verurteilt worden. Foto: YNA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд продлил до 25 лет заключение экс-президенту Южной Кореи 24.08.2018

В ответ на апелляцию прокуратуры суд ужесточил наказание Пак Кын Хе, признанной виновной в злоупотреблении властью и вымогательстве.
FILE - In this Aug. 25, 2017, file photo, former South Korean President Park Geun-hye, left, arrives for her trial at the Seoul Central District Court in Seoul, South Korea. A South Korean has sentenced disgraced ex-President Park to 24 years in prison over a corruption scandal. The Seoul Central District Court issued the verdict on Friday, April 6, 2018, after convicting Park of bribery, abuse of power, extortion and other charges. Park has been held at a detention center near Seoul since her arrest in March 2017, but she refused to attend Friday’s court session citing sickness. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP, File) |

Экс-президент Южной Кореи приговорена еще к восьми годам тюрьмы 20.07.2018

Пак Кын Хе признана виновной в получении денег от разведки и во вмешательстве в выборы. В общей сложности она должна провести в тюрьме 32 года.
Ex-President Park on trial Disgraced former President Park Geun-hye arrives at a Seoul court on Oct. 10, 2017, to attend a hearing on the extension of her detention, which will end at midnight on Oct. 16. Park has been on trial for alleged bribery and other charges for the past months after her impeachment in March. (Yonhap)/2017-10-10 10:00:29/ <Copyright _Ï 1980-2017 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной в коррупции 06.04.2018

Суд в Сеуле приговорил бывшую главу государства к 24 годам лишения свободы. Ее сообщница Чхве Сун Силь уже получила 20 лет тюрьмы.
Ex-President Park on trial Disgraced former President Park Geun-hye arrives at a Seoul court on Oct. 10, 2017, to attend a hearing on the extension of her detention, which will end at midnight on Oct. 16. Park has been on trial for alleged bribery and other charges for the past months after her impeachment in March. (Yonhap)/2017-10-10 10:00:29/ <Copyright _Ï 1980-2017 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Прокуратура требует 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи 27.02.2018

Помимо лишения свободы, сторона обвинения требует взыскать с Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции и вымогательстве, крупный штраф. Приговор по этому делу может быть вынесен в конце марта или начале апреля.
05.01.2017 +++ Choi Soon-Sil (C), the jailed confidante of disgraced South Korean President Park Geun-Hye, sits in the courtroom as she appears on the first day of her trial at the Seoul Central District Court in Seoul on January 5, 2017. Choi, the woman at the centre of a corruption scandal that triggered the biggest political crisis for a generation in South Korea, appeared in court on January 5 on fraud charges. / AFP / POOL / Chung Sung-Jun (Photo credit should read CHUNG SUNG-JUN/AFP/Getty Images)

Подруга экс-президента Южной Кореи приговорена к 20 годам тюрьмы 13.02.2018

В Сеуле вынесен приговор в отношении ключевой фигурантки громкого коррупционного скандала Чхве Сун Силь.
25.08.2017+++ Lee Jae Yong (M), Vizevorsitzender des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics, kommt am 25.08.2017 in Seoul (Südkorea) zur Verhandlung ins Bezirksgericht. Etwa vier Monate nach Beginn des Prozesses gegen den Erben des Samsung-Imperiums wird am 25.08.2017 das Urteil erwartet. Foto: Chung Sung-Jun/POOL Getty Images/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фактический глава Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы 25.08.2017

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и злоупотреблении доверием. Суд в Сеуле приговорил его к пяти годам лишения свободы.
23.06.2017+++ Choi Soon-sil, the woman at the centre of the South Korean political scandal and long-time friend of former president Park Geun-hye, arrives at a court in Seoul, South Korea, June 23, 2017. Park Ji-hye/News1 via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVE. TPX IMAGES OF THE DAY

Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы 23.06.2017

"Серого кардинала" при бывшем президенте Южной Кореи обвиняли в злоупотреблении дружескими связями с главой государства для получения личной выгоды.
23.05.2017Former South Korean President Park Geun-hye, center, arrives at a court in Seoul, South Korea Tuesday, May 23, 2017 for the beginning of her corruption trial. (Kim Hong-ji/Pool Photo via AP)

В Сеуле начался суд над бывшим президентом Южной Кореи 23.05.2017

Бывшему президенту Южной Кореи грозит 10 лет тюрьмы. Пак Кын Хе обвиняют в раскрытии секретной госинформации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.
(170508) -- SEOUL, May 8, 2017 () -- Moon Jae-in, presidential candidate of South Korea's Minjoo Party, speaks during an election campaign in Seoul, South Korea, on May 8, 2017. South Korea is set to hold a presidential by-election Tuesday as former President Park Geun-hye was impeached and arrested in March over corruption allegations. (/Yao Qilin) (zf) |

В Южной Корее начались досрочные выборы президента 09.05.2017

Главный фаворит гонки - бывший адвокат и защитник прав человека Мун Чжэ Ин. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе находится под арестом из-за обвинений в коррупции.
Raketenabwehr als Streitthema Das Raketenabwehrsystem hat sich zum hitzig debattierten Wahlkampfthema entwickelt. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump den Südkoreanern angedroht, entgegen einer gültigen Vereinbarung für die Kosten von einer Milliarde US-Dollar aufkommen zu müssen. Dabei lehnt ohnehin laut Umfrage ein Großteil der Bevölkerung die Stationierung von THAAD ab. DW, Fabian Kretschmer

Судьбоносные выборы президента в Южной Корее 08.05.2017

В Южной Корее 9 мая пройдут досрочные выборы президента. Экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции. Кто займет пост президента?
South Korea's ousted president Park Geun-Hye (front R) arrives for questioning on her arrest warrant at the Seoul Central District Court in Seoul on March 30, 2017. Park arrived at court on March 30 for a hearing to decide whether she should be arrested over the corruption and abuse of power scandal that brought her down. / AFP PHOTO / POOL / AHN Young-Joon (Photo credit should read AHN YOUNG-JOON/AFP/Getty Images)

Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в коррупции 17.04.2017

Пак Кын Хе, отстраненной от должности президента Южной Кореи, предъявлены официальные обвинения. Ей вменяют в вину взяточничество, злоупотребление служебным положение и другие преступления.
31.03.2017+++Seoul, Südkorea Ousted South Korean President Park Geun-hye, center, leaves the prosecutors' office as she is transferred to a detention house in Seoul, early Friday, March 31, 2017. A South Korean court on Friday approved the arrest of former President Park Geun-hye over high-profile corruption allegations that already ended her tumultuous four-year rule and prompted an election to find her successor. (Chung Sung-Jun/Pool photo via AP)

Экс-президент Южной Кореи арестована по обвинению во взяточничестве 30.03.2017

Суд в Сеуле постановил арестовать отстраненную от должности Пак Кын Хе, опасаясь, что она может уничтожить улики. Ее обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении гостайны.
FILE PHOTO: South Korean President Park Geun-hye delivers her speech during a plenary session at the National Assembly in Seoul, South Korea, February 16, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Прокуратура добивается ареста экс-президента Южной Кореи 27.03.2017

Имеется множество доказательств вины отстраненной от должности президента Пак Кын Хе, которые могут быть уничтожены, заявляют в прокуратуре.
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