Пак Кын Хе занимала пост президента Республики Корея с февраля 2013 года по март 2017-го.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе оказалась в центре скандала в 2016 году, когда выяснилось, что ее близкая подруга, не занимая официальной должности, имела доступ к секретным документам, а также оказывала влияние не политику руководства страны и извлекала материальную выгоду из своего положения.