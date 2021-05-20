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Windows

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 06: In this photo illustration Google's Chrome browser shortcut, Google Inc.'s new Web browser, is displayed next to Mozilla Firefox shortcut and Microsoft's Internet Explorer browser shortcut, on an laptop. (Photo Illustration by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Microsoft с июня 2022 года прекратит поддержку браузера Internet Explorer 20.05.2021

Пользователям предложено задействовать Microsoft Edge. Microsoft штрафовали за навязывание потребителям Internet Explorer, который поставлялся предустановленным. Кроме того, по мнению экспертов, браузер устарел.
9727 Wir hacken Deutschland ©SWR.jpg Titel: 9727 Wir hacken Deutschland Bildbeschreibungen (1-2 Sätze): Film Still aus 'Wir hacken Deutschland' Doku Copyright: ©SWR

Все больше немцев становятся жертвами киберпреступников. Как защитить себя? 10.01.2020

Каждый второй пользователь интернета в Германии стал жертвой киберпреступников. Как уберечься? DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau tippt am 16.02.2011 in Hannover auf einer Computertastatur. Hackerangriffe sind Alltag - doch nur ein Bruchteil der deutschen Firmen gegen Internetkriminalität versichert. Foto: Jochen Lübke/dpa (zu dpa (zu dpa Heißer Kampf um die Cyberversicherung vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Российские военные отказываются от Windows 09.01.2018

Минобороны России решило перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. В настоящее время на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Windows.
Karikatur - Jahresangaben der Wahlen in den Deutschen Bundestag, Angela Merkel in Anzügen verschiedener Farben und für diese Jahre aktuelle Windowssysteme

Меркель 4.0, или Победа со сбоем 24.09.2017

Блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в Германии. Однако партия Меркель потеряла немало голосов. Победа со сбоем, как иногда у Windows, считает карикатурист Сергей Елкин.
People visit the Microsoft booth at the 2013 Computex exhibition at the TWTC Nangang exhibition hall in Taipei in this June 4, 2013 file photo. Microsoft Corp said July 11, 2013 it will deliver multiple devices and services as a single company, rather than a collection of separate divisions, after completing its first major overhaul in five years. REUTERS/Pichi Chuang/Files (TAIWAN - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS SOCIETY)

ФАС прекратила рассмотрение дела против Microsoft 15.08.2017

Компания выполнила требования Федеральной монопольной службы устранить нарушение законодательства, заявили в ведомстве.
TOPSHOT - A picture taken on October 17, 2016 shows an employee walking behind a glass wall with machine coding symbols at the headquarters of Internet security giant Kaspersky in Moscow. / AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / TO GO WITH AFP STORY BY Thibault MARCHAND (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

"Лаборатория Касперского" отзовет из Еврокомиссии жалобу на Microsoft 10.08.2017

В "Лаборатории Касперского" удовлетворены реакцией Microsoft на предупреждения Федеральной антимонопольной службы России.
TOPSHOT - A picture taken on October 17, 2016 shows an employee walking behind a glass wall with machine coding symbols at the headquarters of Internet security giant Kaspersky in Moscow. / AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / TO GO WITH AFP STORY BY Thibault MARCHAND (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

"Лаборатория Касперского" пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию 06.06.2017

"Лаборатория Касперского" обвиняет Microsoft в недобросовестной конкуренции. Компания обратилась с жалобой в Еврокомиссию и в антимонопольное ведомство Германии.
A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration TPX IMAGES OF THE DAY

WannaCry: как хакеры и спецслужбы разрушают компьютерную безопасность (видео) 15.05.2017

Хакерская атака, которой подверглись более 200 тысяч компьютеров в 150 странах, отчасти приостановилась. Но эксперты не исключают, что с началом новой рабочей недели начнется новый виток распространения вируса.

Как вирус WannaCry взорвал кибербезопасность (15.05.2017) 15.05.2017

Хакерская атака, которой подверглись более 200 тысяч компьютеров в 150 странах, отчасти приостановилась. Но эксперты не исключают, что с началом новой рабочей недели начнется новый виток распространения вируса.
13.05.2017 A screenshot of the warning screen from a purported ransomware attack, as captured by a computer user in Taiwan, is seen on laptop in Beijing, Saturday, May 13, 2017. Dozens of countries were hit with a huge cyberextortion attack Friday that locked up computers and held users' files for ransom at a multitude of hospitals, companies and government agencies. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

Что мы знаем о вирусе-вымогателе WannaCry 15.05.2017

Компьютеры по всему миру подверглись кибератаке на минувших выходных. Полностью угроза еще не устранена. Кто пострадал от вируса WannaCry и как от него защититься?
12.05.2017 This image provided by the Twitter page of @fendifille shows a computer at Greater Preston CCG as Britain's National Health Service is investigating an issue with IT Friday May 12, 2017. Several British hospitals say they are having major computer problems Hospitals in London, northwest England and other parts of the country are reporting problems with their computer systems as the result of an apparent cyberattack. (@fendifille via AP)

Организаторы массированной хакерской атаки использовали наработки АНБ 12.05.2017

Десятки тысяч компьютеров по всему миру были взломаны спустя месяц после того, как в результате утечки доступ к хакерскому программному обеспечению АНБ получила группировка киберпреступников Shadow Brockers.
05.10.2015 Hacker Henning Ziegler sitzt am 05.10.2015 in Bremen in einem Café am Rechner. Das Nachwuchstalent aus Bremen will die digitale Welt sicherer machen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (zu lni «Die Suche nach Sicherheitslücken - Nachwuchstalent kommt aus Bremen» vom 20.10.2015) | Verwendung weltweit

Хакеры опубликовали данные о проникновении АНБ в систему SWIFT 15.04.2017

Хакеры опубликовали документы, согласно которым американская спецслужба АНБ проникла в систему SWIFT. За счет этого АНБ предположительно следило за рядом ближневосточных банков.
Der Eingang zum US-amerikanischen Generalkonsulat, aufgenommen am 21.04.2014 in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande einer Friedensdemonstration. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit

WikiLeaks раскрыла секретную базу хакеров ЦРУ во Франкфурте-на-Майне 07.03.2017

WikiLeaks обнародовала серию утечек о хакерских возможностях ЦРУ и секретных операциях, осуществляемых из генконсульства во Франкфурте. Сообщается, что американская спецслужба способна взламывать даже шифрованный трафик.
People visit the Microsoft booth at the 2013 Computex exhibition at the TWTC Nangang exhibition hall in Taipei in this June 4, 2013 file photo. Microsoft Corp said July 11, 2013 it will deliver multiple devices and services as a single company, rather than a collection of separate divisions, after completing its first major overhaul in five years. REUTERS/Pichi Chuang/Files (TAIWAN - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS SOCIETY)

ФАС возбудил дело против Microsoft после жалобы "Лаборатории Касперского" 10.11.2016

"Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на то, что Microsoft сократил время для адаптации антивирусного программного оборудования к Windows 10 для сторонних разработчиков.

ILLUSTRATION - Ein Passwort wird am 25.08.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Laptop über die Tastatur eingegeben. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke wird am 27.08.2014 in Berlin die neue Lagesituation bei der Computer- und Internetkriminalität in 2013/2014 erläutern. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров Fancy Bear 02.11.2016

Американская IT-компания Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в том, что они нашли уязвимости в работе операционной системы Windows и использовали их. Обновления для защиты от мошенников будут доступны 8 ноября.
26.4.2016 *** epa05278117 (FILE) A file photo dated 19 September 2014 showing the new iPhone 6 models displayed in the window at a local Apple store in Dallas, Texas, USA. Apple will release their financial year 2016 2nd quarter results on 26 April 2016. Media reports 25 April 2016 state Apple, that has never announced a decline in its year-over-year iPhone sales, may report selling less iPhones than before for the upcoming two quarters. EPA/LARRY W. SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/L. W. Smith

Apple и Microsoft меняют курс 14.06.2016

"Меняйся или отстанешь". Чтобы оставаться лидерами мировой IT-индустрии, два ее гиганта одновременно объявили о корректировке своих бизнес-стратегий.
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