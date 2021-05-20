Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Пользователям предложено задействовать Microsoft Edge. Microsoft штрафовали за навязывание потребителям Internet Explorer, который поставлялся предустановленным. Кроме того, по мнению экспертов, браузер устарел.
Каждый второй пользователь интернета в Германии стал жертвой киберпреступников. Как уберечься? DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать.
Минобороны России решило перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. В настоящее время на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Windows.
Блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в Германии. Однако партия Меркель потеряла немало голосов. Победа со сбоем, как иногда у Windows, считает карикатурист Сергей Елкин.
Компания выполнила требования Федеральной монопольной службы устранить нарушение законодательства, заявили в ведомстве.
В "Лаборатории Касперского" удовлетворены реакцией Microsoft на предупреждения Федеральной антимонопольной службы России.
"Лаборатория Касперского" обвиняет Microsoft в недобросовестной конкуренции. Компания обратилась с жалобой в Еврокомиссию и в антимонопольное ведомство Германии.
Хакерская атака, которой подверглись более 200 тысяч компьютеров в 150 странах, отчасти приостановилась. Но эксперты не исключают, что с началом новой рабочей недели начнется новый виток распространения вируса.
Компьютеры по всему миру подверглись кибератаке на минувших выходных. Полностью угроза еще не устранена. Кто пострадал от вируса WannaCry и как от него защититься?
Десятки тысяч компьютеров по всему миру были взломаны спустя месяц после того, как в результате утечки доступ к хакерскому программному обеспечению АНБ получила группировка киберпреступников Shadow Brockers.
Хакеры опубликовали документы, согласно которым американская спецслужба АНБ проникла в систему SWIFT. За счет этого АНБ предположительно следило за рядом ближневосточных банков.
WikiLeaks обнародовала серию утечек о хакерских возможностях ЦРУ и секретных операциях, осуществляемых из генконсульства во Франкфурте. Сообщается, что американская спецслужба способна взламывать даже шифрованный трафик.
"Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на то, что Microsoft сократил время для адаптации антивирусного программного оборудования к Windows 10 для сторонних разработчиков.
Американская IT-компания Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в том, что они нашли уязвимости в работе операционной системы Windows и использовали их. Обновления для защиты от мошенников будут доступны 8 ноября.
"Меняйся или отстанешь". Чтобы оставаться лидерами мировой IT-индустрии, два ее гиганта одновременно объявили о корректировке своих бизнес-стратегий.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact