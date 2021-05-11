Атаковавшие трубопровод в США хакеры заявили, что хотят лишь денег

Хакерская группировка DarkSide, заявила об отсутствии политической подоплеки в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. "Наша цель - заработать денег, а не создать проблемы для общества", - сказано в заявлении, опубликованном от имени группировки в интернете в понедельник, 10 мая. По данным ФБР, участники этой хакерской группировки являются носителями русского языка, а вредоносные программы, которые они используют для атак, кодированы так, чтобы не атаковать сети, в которых используют русскоязычную клавиатуру. В свою очередь агентство Reuters отмечает, что заявление хакеров содержит ряд орфографических и грамматических ошибок.

Вечером того же дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отверг возможную причастность России к кибератаке, заблокировавшей работу на крупнейшем трубопроводе США. По словам Пескова, "Россия не имеет к этому никакого отношения", в то время как "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".

Байден: организаторы кибератаки - в России

Ранее президент США Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, все же есть доказательства того, что группировка управляется из России. В связи с этим Россия все же несет "некоторую ответственность" за внесение ясности в это дело, сказал Байден.

В свою очередь, заместитель cоветника президента США по национальной безопасности в отношении кибертехнологий Энн Нюбергер заявила, что спецслужбы США проверяют, может ли кибератака на оператора трубопровода быть связана с властями РФ. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Также после нападения выросли мировые цены на нефть.

Чрезвычайная ситуация в США

Предупреждающий знак Colonial Pipeline

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей длиной 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

Власти США ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. Спустя несколько дней после кибератаки, начавшейся 6 мая, оператору удалось восстановить лишь несколько второстепенных веток. Основная топливная магистраль по-прежнему не работает.

Группировка DarkSide считается относительно новой, о ней мало информации, предполагается, что хакеры базируются в России или странах Восточной Европы.

Смотрите также: