Цены на нефть растут после кибератаки на трубопровод в США

Мировые цены на нефть повышаются после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, обеспечивающий топливом почти половину населения восточного побережья США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник, 10 мая подскочила до $68,69 за баррель - на $0,41 (0,6%) выше цены на время закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 7 мая эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на время закрытия предыдущей сессии. 7 мая стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Перебои в работе Colonial Pipeline

Кибератака на Colonial Pipeline, совершенная предположительно хакерской группировкой DarkSide с корнями в России, парализовала этот крупнейший в США трубопровод. Его работа в полном объеме все еще не восстановлена. Хакеры требуют от оператора топливопровода выкуп, сумма которого пока неизвестна.

"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.

Власти США ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. Спустя несколько дней после кибератаки оператору удалось восстановить лишь несколько второстепенных веток. Основная топливная магистраль по-прежнему не работает.

Смотрите также: