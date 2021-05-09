Вымогатели атаковали оператора крупной сети трубопроводов в США

Один из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline приостановил транспортировку горючего по своим трубопроводам. Это вызвано хакерской атакой, сообщила компания в субботу, 8 мая.

Речь идет о применении вредоносного программного обеспечения, которое шифрует данные в компьютерах. Как правило, злоумышленники требуют выкуп за расшифровку. К инциденту привлечена сторонняя фирма по кибербезопасности, ситуацию изучают правоохранительные органы.

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает по своим системам 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

Смотрите также: