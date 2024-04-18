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В ФРГ определили состав участников выборов в Европарламент

Ольга Лебедева
18 апреля 2024 г.

Федеральная избирательная комиссия в Висбадене приняла окончательное решение, касающееся допущенных к выборам в Европарламент партий и объединений. В них будут участвовать 35 партий.

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Здание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в БрюсселеФото: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

В Германии окончательно определили состав участников предстоящих выборов в Европейский парламент. К выборам допущены 35 партий и политических объединений, сообщила в четверг, 18 апреля, Федеральная избирательная комиссия в Висбадене по итогам заседания.

Ведомство приняло решения по поданным жалобам на принятые ранее отрицательные решения о регистрации партий и объединений для участия в выборах в Европарламент. Шесть из семи апелляций были отклонены. Тем самым подавшие их пять партий и один кандидат не будут включены в избирательные списки.

В бюллетенях будут присутствовать 34 партии и объединения

Несмотря на допуск к выборам 35 партий и объединений, в избирательных бюллетенях будут значиться лишь 34. Это связано с тем, что в Баварии в выборах будет принимать участие партия Христианско-социальный союз (ХСС), а во всех остальных федеральных землях - ее партнер Христианско-демократический союз (ХСС).

Впервые в выборах в Европарламент примут участие зарегистрированная в январе в Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость", а также движение экоактивистов "Последнее поколение". Кроме того, впервые разрешено участие Демократического альянса за разнообразие и пробуждение (Dava), который недавно обвинили в тесных связях с правящей партией Турции - Партией справедливости и развития.

Помимо крупных и известных политических партий, за представительство в Европейском парламенте поборются более мелкие партии и объединения, представляющие специфические группы интересов, в частности, Партия здравого смысла, партия "Человечный мир - за счастье и благоденствие для всех", а также Партия в поддержку исследований классической медицины в области омоложения.

Документы для регистрации подали 59 партий и объединений

По словам главы Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд (Ruth Brand), документы для регистрации подали в общей сложности 59 партий и объединений. Тем из них, кто на данный момент не представлен в Европарламенте, бундестаге или одном из ландтагов, нужно было собрать определенное число подписей в свою поддержку, а также предъявить устав партии и свою программу.

Выборы в Европарламент пройдут в 10-й раз 6-9 июня, голосование в Германии состоится только в последний день выборов. Граждане ФРГ смогут определить судьбу 96 мандатов. Благодаря снижению возрастного ценза на выборах в Европарламент впервые смогут проголосовать 16- и 17-летние немцы. При этом, в отличие от выборов в бундестаг, на выборах в Европарламент отсутствует пятипроцентный барьер, то есть партии будет достаточно менее одного процента голосов, чтобы отправить в Брюссель своего представителя, отмечает AFP. В общей сложности в новый состав Европарламента в 2024 году будут избраны 720 человек - на 15 больше, чем пять лет назад, указывает dpa. Ожидается дальнейший рост показателей правопопулистских партий.

 

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