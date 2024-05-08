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Напавший на экс-бургомистра Берлина Гиффай задержан

Лиза Ламбрехт
8 мая 2024 г.

Подозреваемые в недавних атаках на женщин-политиков в Берлине и Дрездене задержаны, сообщили в полиции. В Германии хотят ужесточить наказания за политически мотивированное насилие.

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Берлинский сенатор по вопросам экономики Франциска Гиффай
Берлинский сенатор по вопросам экономики Франциска ГиффайФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Правоохранительные органы Германии идентифицировали личность человека, напавшего на бывшего правящего бургомистра Берлина Франциску Гиффай (Franziska Giffey), которая теперь занимает должность сенатора по вопросам экономики. Подозреваемый в нападении задержан, сообщили полиция Берлина и государственная прокуратура в среду, 8 мая.

В своем совместном заявлении они уточнили, что речь идет о 74-летнем мужчине, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Как сообщается, в отношении него есть "полицейские данные в сфере государственной безопасности и преступлений на почве ненависти". Кроме того, у подозреваемого есть признаки психического заболевания, заявили в правоохранительных органах. Сейчас рассматривается возможность его госпитализации в психиатрическую больницу.

Мужчина напал на Гиффай 7 мая в библиотеке. Подойдя сзади, он ударил ее по голове сумкой, в которой было что-то твердое. Сенатор была госпитализирована с травмами головы и шеи, ей назначили амбулаторное лечение.

8 мая Гиффай сообщила журналистам, что нападение было делом нескольких секунд. "Я абсолютно не могла предвидеть, что на меня нападут в таком месте", - сказала политик. Она подала на нападавшего жалобу в полицию.

Нападавшие на представительницу "зеленых" в Дрездене тоже задержаны

В тот же день, когда была атакована Гиффай, в Дрездене произошло нападение на представительницу партии "зеленых" Ивонн Мослер (Yvonne Mosler) в то время, когда она расклеивала предвыборные плакаты. К ней подошел мужчина, толкнул ее, сорвал два плаката и начал оскорблять присутствующих. После этого также подошла женщина, которая плюнула в представительницу партии "зеленых", сообщила полиция Саксонии. 

По данным правоохранительных органов, группа, к которой принадлежали нападавшие, выкрикивала правоэкстремистские лозунги, в том числе гитлеровское приветствие. Вскоре после произошедшего полицейские задержали 24-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В отношении мужчины ведется расследование в связи с нанесением телесных повреждений, угрозами, оскорблениями и порчей имущества, а в отношении его спутницы - в связи с нанесением телесных повреждений. Кроме того, расследование ведется в связи с тем, что со стороны нападавших было слышно скандирование гитлеровского приветствия, которое в ФРГ считается атрибутом  антиконституционной организации.

Это уже не первое нападение на политиков в Германии за последние дни. В результате одной из таких атак, которая тоже произошла в Дрездене, был сильно избит Маттиас Экке (Matthias Ecke), депутат Европарламента от СДПГ, который также баллотируется и на предстоящих европейских выборах. Четверо молодых людей в возрасте 17 и 18 лет напали на него, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Врачи зафиксировали у политика переломы костей лица, ему пришлось перенести операцию.

В Германии требуют ужесточить наказания за нападения на политиков

Атаки на политиков в Германии вызвали волну возмущения в обществе. 7 мая министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на встрече с главами земельных МВД заявила о намерении ужесточить законы, чтобы защитить политиков и сотрудников избирательных кампаний от политически мотивированного насилия.

"Необходимо ускорить проведение судебных разбирательств, чтобы преступник осознал, что будут последствия. Я думаю, это очень важно в правовом государстве. Это будет еще одной мерой", - сказала Фезер.

Применение насилия в отношении политических деятелей резко осудил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Нападения на Франциску Гиффай и других политиков - возмутительны и трусливы", - написал он в соцсети Х. Насилию не место в демократических дебатах, заявил он, добавив: "Порядочные и разумные люди явно против - и их большинство!"

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посещала в Берлине партийный съезд, подчеркнула, что нападавшие должны понести ответственность в полной мере.

"Мы должны защитить от атак всех тех, кто отстаивает наше демократическое общество и нашу страну, - не важно, к какой партии они принадлежат. Если эти люди больше не в безопасности, тогда наша демократия тоже под угрозой", - сказала она.

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