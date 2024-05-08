Напавший на экс-бургомистра Берлина Гиффай задержан

Подозреваемые в недавних атаках на женщин-политиков в Берлине и Дрездене задержаны, сообщили в полиции. В Германии хотят ужесточить наказания за политически мотивированное насилие.

Правоохранительные органы Германии идентифицировали личность человека, напавшего на бывшего правящего бургомистра Берлина Франциску Гиффай (Franziska Giffey), которая теперь занимает должность сенатора по вопросам экономики. Подозреваемый в нападении задержан, сообщили полиция Берлина и государственная прокуратура в среду, 8 мая.

В своем совместном заявлении они уточнили, что речь идет о 74-летнем мужчине, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Как сообщается, в отношении него есть "полицейские данные в сфере государственной безопасности и преступлений на почве ненависти". Кроме того, у подозреваемого есть признаки психического заболевания, заявили в правоохранительных органах. Сейчас рассматривается возможность его госпитализации в психиатрическую больницу.

Мужчина напал на Гиффай 7 мая в библиотеке. Подойдя сзади, он ударил ее по голове сумкой, в которой было что-то твердое. Сенатор была госпитализирована с травмами головы и шеи, ей назначили амбулаторное лечение.

8 мая Гиффай сообщила журналистам, что нападение было делом нескольких секунд. "Я абсолютно не могла предвидеть, что на меня нападут в таком месте", - сказала политик. Она подала на нападавшего жалобу в полицию.

Нападавшие на представительницу "зеленых" в Дрездене тоже задержаны

В тот же день, когда была атакована Гиффай, в Дрездене произошло нападение на представительницу партии "зеленых" Ивонн Мослер (Yvonne Mosler) в то время, когда она расклеивала предвыборные плакаты. К ней подошел мужчина, толкнул ее, сорвал два плаката и начал оскорблять присутствующих. После этого также подошла женщина, которая плюнула в представительницу партии "зеленых", сообщила полиция Саксонии.

По данным правоохранительных органов, группа, к которой принадлежали нападавшие, выкрикивала правоэкстремистские лозунги, в том числе гитлеровское приветствие. Вскоре после произошедшего полицейские задержали 24-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В отношении мужчины ведется расследование в связи с нанесением телесных повреждений, угрозами, оскорблениями и порчей имущества, а в отношении его спутницы - в связи с нанесением телесных повреждений. Кроме того, расследование ведется в связи с тем, что со стороны нападавших было слышно скандирование гитлеровского приветствия, которое в ФРГ считается атрибутом антиконституционной организации.

Это уже не первое нападение на политиков в Германии за последние дни. В результате одной из таких атак, которая тоже произошла в Дрездене, был сильно избит Маттиас Экке (Matthias Ecke), депутат Европарламента от СДПГ, который также баллотируется и на предстоящих европейских выборах. Четверо молодых людей в возрасте 17 и 18 лет напали на него, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Врачи зафиксировали у политика переломы костей лица, ему пришлось перенести операцию.

В Германии требуют ужесточить наказания за нападения на политиков

Атаки на политиков в Германии вызвали волну возмущения в обществе. 7 мая министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на встрече с главами земельных МВД заявила о намерении ужесточить законы, чтобы защитить политиков и сотрудников избирательных кампаний от политически мотивированного насилия.

"Необходимо ускорить проведение судебных разбирательств, чтобы преступник осознал, что будут последствия. Я думаю, это очень важно в правовом государстве. Это будет еще одной мерой", - сказала Фезер.

Применение насилия в отношении политических деятелей резко осудил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Нападения на Франциску Гиффай и других политиков - возмутительны и трусливы", - написал он в соцсети Х. Насилию не место в демократических дебатах, заявил он, добавив: "Порядочные и разумные люди явно против - и их большинство!"

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посещала в Берлине партийный съезд, подчеркнула, что нападавшие должны понести ответственность в полной мере.

"Мы должны защитить от атак всех тех, кто отстаивает наше демократическое общество и нашу страну, - не важно, к какой партии они принадлежат. Если эти люди больше не в безопасности, тогда наша демократия тоже под угрозой", - сказала она.