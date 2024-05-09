В ФРГ подскочило число преступлений на почве антисемитизма

Число преступлений и правонарушений в ФРГ на почве антисемитизма резко увеличилось в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом ожидается, что показатели вырастут еще больше.

В первом квартале 2024 года в Германии резко возросло число преступлений на почве антисемитизма, свидетельствуют данные Федерального ведомства уголовной полиции. Так, с января по март в стране было зафиксировано 793 подобных преступления, в том числе 14 - с применением насилия. Такие цифры приводятся в ответе федерального правительства на запрос депутатской группы Левой партии в бундестаге, пишет в четверг, 9 мая, сайт газеты Die Welt .

За тот же период в 2023 году по первичным данным было зарегистрировано более чем вдвое меньше антисемитских преступлений - 379. Позже эта цифра была скорректирована до 643 - из-за того, что большое число сообщений о правонарушениях поступают лишь постфактум, спустя какое-то время. Того же можно ожидать и в нынешнем году, отмечает издание.

385 из почти 800 антисемитских преступлений и правонарушений первых трех месяцев 2024 года были совершены сторонниками правой идеологии, в том числе 4 случая применения насилия. Еще 245 (из них 3 с применением насилия) квалифицированы как проявление ксенофобии.

Речь идет о целом спектре нарушений - от оскорблений и демонстрации антиконституционных символов до нанесения опасных телесных повреждений. Также зафиксировано большое число случаев поощрения или одобрения уголовных преступлений - к ним относится, например, восхваление нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.