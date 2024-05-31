В Мангейме совершена ножевая атака на критиков ислама

В результате нападения ранены несколько человек, в том числе сам злоумышленник. Целью нападения был, по всей видимости, лидер антиисламского движения Pax Europa.

Несколько человек были ранены в центре Мангейма в результате нападения на группу людей в пятницу, 31 мая. Среди пострадавших - сам злоумышленник и полицейский, получивший опасное для жизни ранение, сообщила полиция Мангейма.

Нападение произошло во время митинга антиисламского движения Pax Europa, транслировавшегося в режиме Live stream. На видеозаписи, быстро разошедшейся в соцсетях, видно, как мужчина в очках и с длинной бородой наносит удары ножом людям, собравшимся у стенда Pax Europa.

Несколько мужчин безуспешно попытались отнять у него нож, в итоге нападавшего удалось остановить лишь выстрелом полицейского. В настоящее время никакой угрозы для людей больше нет, подчеркнули в полиции.

Главный объект нападения - лидер Pax Europa

Согласно сообщениям СМИ, целью нападения был лидер Pax Europa Михаэль Штюрценбергер (Michael Stürzenberger). Он тоже пострадал в результате ножевой атаки.

Штюрценбергер и его окружение из Pax Europa в федеральной земле Бавария находится под наблюдением из-за враждебного отношения к исламу. В прошлом Михаэль Штюрценбергер часто выступал в качестве организатора мероприятий Pax Europa. Он также выступал как автор правоэкстремистского сайта Political Incorrect, распространявшего "высказывания, враждебные исламу", говорится на сайте баварского Информационного центра по борьбе с экстремизмом.