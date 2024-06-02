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Умер раненный ножом в Мангейме полицейский

Евгений Жуков
2 июня 2024 г.

Мангеймский полицейский получил смертельное ранение, когда 25-летний афганец напал с ножом на участников митинга антиисламского движения. Сотрудник полиции скончался спустя два дня после атаки.

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Полицейские в Мангейме скорбят о погибшем коллеге
Полицейские в Мангейме скорбят о погибшем при исполнении обязанностей коллегеФото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Полицейский, получивший ранения в результате нападения с ножом во время мероприятия антиисламского движения Pax Europa (BPE) в Мангейме, скончался спустя два дня после атаки. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили ведомство уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг и прокуратура в Карлсруэ.

После нападения полицейскому была сделана срочная операция, он был введен в искусственную кому и умер вечером в воскресенье, указывается в сообщении.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что глубоко потрясен сообщением о гибели "мужественного полицейского". "Его преданность делу обеспечения безопасности всех нас заслуживает самого высокого признания. Мои мысли - с его семьей и всеми, кто скорбит о нем в эти горькие часы", - написал он в соцсети X.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) также заявил, что это известие потрясло его до глубины души: "Все наши мысли - с семьей, родственниками и коллегами".

Нападение произошло во время митинга Pax Europa, транслировавшегося в режиме Live stream. На видеозаписи, разошедшейся в соцсетях, видно, как мужчина в очках и с длинной бородой наносит удары ножом людям, собравшимся у стенда Pax Europa. Несколько мужчин безуспешно пытались отнять у него нож, в итоге нападавшего удалось остановить лишь выстрелом полицейского.

Главный объект нападения 25-летнего афганца - лидер Pax Europa

По данным правоохранительных органов, предполагаемый преступник - 25-летний уроженец Афганистана, проживающий в Германии с 2014 года, он женат и имеет двух детей. По месту его жительства в городе Хеппенхайм в Гессене был проведен обыск.

После нападения на Рыночной площади Мангейма он был ранен выстрелом полицейского, прооперирован, но его состояние не позволяет провести допрос.

В ходе нападения, помимо сотрудника полиции, были ранены пять участников мероприятия. По информации представителей Pax Europa, главной целью атаки был лидер этого движения Михаэль Штюрценбергер (Michael Stürzenberger).

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