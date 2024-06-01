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Раненный в Мангейме полицейский введен в искусственную кому

Евгений Жуков
1 июня 2024 г.

Суд в Карлсруэ выдал ордер на арест живущего в Германии 25-летнего афганца, который напал с ножом на участников антиисламского митинга в Мангейме. Врачи ввели полицейского, раненного при атаке, в искусственную кому.

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Сотрудники полиции на месте нападения в Мангейме 31 мая 2024 года
Сотрудники полиции на месте нападения в Мангейме 31 мая 2024 годаФото: Timm Reichert/REUTERS

Полицейский, получивший ранения в результате нападения с ножом во время мероприятия антиисламского движения Pax Europa (BPE) в Мангейме, введен в состояние искусственной комы. "Его жизнь по-прежнему в опасности", - заявил в субботу, 1 июня, представитель ведомства уголовной полиции федеральной земли Гессен.

По его словам, злоумышленник, который накануне напал на группу людей в центре Мангейма и был ранен выстрелом полицейского, прооперирован, но его состояние не позволяет допросить его. Поэтому мотив ножевой атаки остается неясным.

Выдан ордер на арест 25-летнего афганца

В совместном пресс-релизе прокуратуры в Карлсруэ и земельного ведомства уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг говорится, что суд выдал ордер на арест предполагаемого преступника - 25-летнего уроженца Афганистана, который проживает в Германии с 2014 года, женат и имеет двух детей. По месту его жительства в городе Хеппенхайм в Гессене был проведен обыск.

Нападение произошло во время митинга Pax Europa, транслировавшегося в режиме Live stream. На видеозаписи, быстро разошедшейся в соцсетях, видно, как мужчина в очках и с длинной бородой наносит удары ножом людям, собравшимся у стенда Pax Europa. Несколько мужчин безуспешно попытались отнять у него нож, в итоге нападавшего удалось остановить лишь выстрелом полицейского.

Главный объект нападения - лидер Pax Europa

В ходе нападения, помимо сотрудника полиции, были ранены пять участников мероприятия. По словам казначея BPE Штефани Кицины (Stefanie Kizina), главной целью атаки был лидер этого движения Михаэль Штюрценбергер (Michael Stürzenberger). 1 июня он опубликовал пост в Telegram, в котором рассказал, что получил несколько ножевых ранений, в частности в лицо и в ногу. По его словам, ранение в бедро вызвало "значительную потерю крови".

59-летний Штюрценбергер и его окружение из Pax Europa находятся под наблюдением правоохранительных органов из-за враждебного отношения к исламу. В прошлом Михаэль Штюрценбергер часто выступал в качестве организатора мероприятий Pax Europa, а также был автором правоэкстремистского сайта Political Incorrect, распространявшего "высказывания, враждебные исламу", говорится на сайте баварского Информационного центра по борьбе с экстремизмом.

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