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ФРГ возобновит депортацию преступников в Сирию и Афганистан

Ольга Лебедева
28 июля 2024 г.

Германия готовит возможность высылать из страны совершивших преступления сирийцев и афганцев, в особенности, исламистов, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.

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Полицейские в масках у двери здания
Операция против исламистов во Франкфурте-на-МайнеФото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Германия возобновит депортацию преступников - выходцев из Сирии и Афганистана в страны их исхода. В особенности планируется депортировать совершающих насильственные преступления исламистов, заявила глава министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер  в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье,  28 июля.

По ее словам, депортация будет осуществляться через граничащие с Сирией и Афганистаном страны. "Мы ведем переговоры с различными государствами, чтобы вновь сделать возможной депортацию в Афганистан и Сирию", - сообщила немецкий министр.

Приоритет - безопасность Германии

Фезер также подчеркнула, что очевидным приоритетом при этом является интересы Германии в сфере безопасности. Федеральная полиция в скорейшем времени начнет оказывать помощь федеральным землям в депортации сирийцев и афганцев. Любой, кто не имеет право оставаться в Германии, теперь будет покидать гораздо быстрее, пообещала она.

Между тем, Bild am Sonntag пишет, что МИД ФРГ подготовил конфиденциальный анализ ситуации в Сирии и пришел к выводу, что в различных регионах этой страны продолжаются "боевые операции различной интенсивности". Поэтому "условия для безопасного возвращения беженцев" в Сирию в соответствии с критериями ООН отсутствуют, отмечается далее.

Дискуссия о высылке мигрантов из Германии

Дебаты о необходимости высылать из Германии мигрантов, не имеющих права на убежище, разгорелись с новой силой после того, как в конце мая афганец напал в Мангейме на участников митинга организации Pax Europa, критикующей ислам, и смертельно ранил при этом молодого полицейского. Берлин приостановил высылку афганцев на родину в 2021 году из-за захвата власти там талибами.

В частности, в мае министры внутренних дел федеральных земель Германии, ответственных за депортации мигрантов, заявили о необходимости депортировать в Афганистан и Сирию граждан этих стран, совершивших в ФРГ тяжкие преступления либо являющихся исламистами, которые представляют опасность. Инициативу высылки людей в Афганистан критикуют гуманитарные организации, а также Левая партия.

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