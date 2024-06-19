Министры земель ФРГ требуют возобновить высылку афганцев

Министры внутренних дел федеральных земель Германии намерены вернуться к практике депортаций в Афганистан, прерванной в 2021 году из-за захвата власти там талибами. Их планы критикуют гуманитарные организации и "левые".

Министры внутренних дел федеральных земель Германии настаивают на том, чтобы депортировать в Афганистан и Сирию граждан этих стран, совершивших в ФРГ тяжкие преступления либо являющихся исламистами, которые представляют опасность. "Мы должны защитить наше правовое государство от угроз экстремистов всех мастей", - заявил в среду, 19 июня, глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген (Michael Stübgen). Штюбген председательствует на министерской конференции в Потсдаме, участники которой обсуждали вопросы предоставления убежища и миграционной политики.

В поддержку депортации в Афганистан выступил, в частности, представитель Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote). Он выразил уверенность в том, что создать функционирующий маршрут для высылки позволит соглашение с соседними странами. Гамбург представил соответствующее предложение о депортации на министерской конференции.

С усилиями, прилагаемыми на федеральном уровне для организации высылки в Афганистан, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена 20 июня ознакомить своих коллег из федеральных земель. "Мы ведем конфиденциальные переговоры с различными странами, чтобы вновь открыть пути для депортации в Афганистан", - заявила Фезер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Целью этих действий она назвала то, чтобы систематически депортировать иностранцев, совершивших насильственные преступления, после отбытия тюремного срока в Германии, а также тех, кто представляет угрозу общественному порядку.

Инициативу высылки людей в Афганистан критикуют гуманитарные организации. 20 июня они планируют провести в Потсдаме акцию протеста. Левая партия тоже подвергла критике планы по депортации в Афганистан.

Дискуссия о высылке мигрантов из Германии

Дебаты о необходимости высылать из Германии мигрантов, не имеющих права на убежище, разгорелись с новой силой после того, как в конце мая афганец напал в Мангейме на участников митинга организации Pax Europa, критикующей ислам, и смертельно ранил при этом молодого полицейского.

Берлин приостановил высылку афганцев на родину в 2021 году из-за захвата власти там талибами.