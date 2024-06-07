Президент ФРГ почтил память убитого в Мангейме полицейского

В Мангейме и ряде других городов Германии прошли траурные мероприятия в память о полицейском Рувене Л., погибшем от рук афганского беженца.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 7 июня, на рыночной площади в Мангейме возложил цветы в память о 29-летнем полицейском Рувене Л. (Rouven L.), погибшем в результате ножевой атаки афганского беженца на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa.

В ходе этой атаки, случившейся 31 мая, были ранены несколько человек. Полицейский Рувен Л. получил несколько ножевых ударов в область головы и скончался 2 июня в больнице. Трагедия с гибелью полицейского и атакой на мирных граждан всколыхнула немецкое общество и подстегнула дискуссию о прекращении приема афганских беженцев и возможности депортации их на родину.

Памятная церемония в Мангейме

7 июня на рыночной площади Мангейма ровно в 11.34 - время нанесения Рувену Л. смертельного ножевого ранения - в память о погибшем полицейском прозвучал единственный удар колокола. Еще один раздался после минуты молчания.

Как пишет газета Bild , почтить память погибшего собрались многим более 2000 человек. На церемонии присутствовали родные Рувена Л., а также десятки его коллег-полицейских.

Около сотни полицейских сформировали фигуру сердца с буквой R в центре. Напротив фонтана на рыночной площади Мангейма были оставлены тысячи свечей, букетов, венков и писем.

Полицейские и другие граждане на мероприятии в память о Рувене Л. в Берлине Фото: Sean Gallup/Getty Images

Память погибшего, кроме главы германского государства, лично почтили премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), председательница ландтага земли Мутерем Арас (Muhterem Aras), федеральный министр по вопросам окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke), а также глава МВД земли Томас Штробль (Thomas Strobl).

Мероприятия в память о погибшем в Мангейме молодом полицейском прошли 7 июня и в других городах Германии, в том числе Гамбурге, Штутгарте, Мюнхене, Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Магдебурге и Дрездене.