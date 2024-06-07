  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Президент ФРГ почтил память убитого в Мангейме полицейского

Александра Иванова
7 июня 2024 г.

В Мангейме и ряде других городов Германии прошли траурные мероприятия в память о полицейском Рувене Л., погибшем от рук афганского беженца.

https://p.dw.com/p/4gmdR
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Мангейме
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в МангеймеФото: Thomas Lohnes/Getty Images

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 7 июня, на рыночной площади в Мангейме возложил цветы в память о 29-летнем полицейском Рувене Л. (Rouven L.), погибшем в результате ножевой атаки афганского беженца на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa.

В ходе этой атаки, случившейся 31 мая, были ранены несколько человек. Полицейский Рувен Л. получил несколько ножевых ударов в область головы и скончался 2 июня в больнице. Трагедия с гибелью полицейского и атакой на мирных граждан всколыхнула немецкое общество и подстегнула дискуссию о прекращении приема афганских беженцев и возможности депортации их на родину.

Памятная церемония в Мангейме

7 июня на рыночной площади Мангейма ровно в 11.34 - время нанесения Рувену Л. смертельного ножевого ранения - в память о погибшем полицейском прозвучал единственный удар колокола. Еще один раздался после минуты молчания.

Как пишет газета Bild, почтить память погибшего собрались многим более 2000 человек. На церемонии присутствовали родные Рувена Л., а также десятки его коллег-полицейских.

Около сотни полицейских сформировали фигуру сердца с буквой R в центре. Напротив фонтана на рыночной площади Мангейма были оставлены тысячи свечей, букетов, венков и писем.

Полицейские и другие граждане на мероприятии в память о погибшем от рук афганского беженца полицейском из Мангейма Рувене Л. в Берлине
Полицейские и другие граждане на мероприятии в память о Рувене Л. в БерлинеФото: Sean Gallup/Getty Images

Память погибшего, кроме главы германского государства, лично почтили премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), председательница ландтага земли Мутерем Арас (Muhterem Aras), федеральный министр по вопросам окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke), а также глава МВД земли Томас Штробль (Thomas Strobl).

Мероприятия в память о погибшем в Мангейме молодом полицейском прошли 7 июня и в других городах Германии, в том числе Гамбурге, Штутгарте, Мюнхене, Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Магдебурге и Дрездене.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мужична-беженец

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране.
Права человека25 января 2016 г.10 фото
external

Шок для Макрона: партия Ле Пен набирает популярность - почему французы поддерживают ультраправых?

Шок для Макрона: партия Ле Пен набирает популярность - почему французы поддерживают ультраправых?

В преддверии выборов в Европейский парламент во Франции политические очки набирает новое лицо ультраправых - Жордан Барделла. Молодой соратник Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" привлекает избирателей популистскими лозунгами, он критикует миграцию и призывает ограничить полномочия ЕС. О том, к чему может привести усиление ультраправых в Европе - в материале DW.
Политика31 мая 2024 г.02:52 мин.
Здание Федеральной прокуратуры ФРГ

Прокуратура ФРГ взяла под контроль расследование нападения в Мангейме

Прокуратура ФРГ взяла под контроль расследование нападения в Мангейме

В ведомстве предполагают, что преступление было совершено на религиозной почве.
Общество4 июня 2024 г.
Показать еще