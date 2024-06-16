  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
МиграцияГермания

СМИ: ФРГ хочет высылать афганцев на родину через Узбекистан

Александра Иванова
16 июня 2024 г.

Берлин намерен отправлять афганцев в Узбекистан, а оттуда - на их родину рейсами авиакомпании KamAir, пишет Der Spiegel. Делегация ФРГ недавно обсудила этот план с Ташкентом.

https://p.dw.com/p/4h6bX
Немецкие полицейские сопровождают подлежащего высылке из Германии афганца
Немецкие полицейские сопровождают подлежащего высылке из Германии афганцаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Правительство Германии ведет тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы получить возможность высылать на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договоренностей с талибами. Об этом в воскресенье, 16 июня, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) побывала в Ташкенте, где обсудила соответствующий план с правительством Узбекистана. "Немцы предложили узбекскому правительству конкретный план, - говорится в публикации. - В соответствии с ним Германия могла бы доставлять афганских кандидатов на высылку чартерными рейсами в Ташкент. Оттуда граждан Афганистана перевозили бы в Кабул на самолетах частной авиакомпании KamAir. Такой маршрут призван гарантировать, что Берлину не придется вести прямые переговоры с правительством талибов, но при этом он сможет осуществлять депортацию подлежащих высылке афганцев".

Как указывают журналисты, по возвращении из Ташкента делегация МВД ФРГ сообщила, что переговоры прошли "конструктивно", а узбекское правительство пообещало свою помощь. Со своей стороны представители авиакомпании KamAir также выразили мнение, что осуществление высылки в Афганистан подобным путем является возможным, отмечается в статье.

За прошедшие годы эта фирма уже помогала Швеции в подобных миссиях по депортации, и менеджмент компании обладает надежными контактами с властями талибов в Афганистане, пишет Der Spiegel.

Условия Узбекистана

Условием Ташкента, однако, является подписание с Германией официального миграционного соглашения, регламентирующего въезд квалифицированных специалистов из Узбекистана в ФРГ. Подготовка такого соглашения идет уже несколько месяцев, следует из публикации.

По информации Der Spiegel, специальный уполномоченный федерального правительства по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (Joachim Stamp) отправится в Узбекистан для продолжения переговоров уже на следующей неделе.

Дискуссия о высылке мигрантов из Германии

Дебаты о необходимости высылать из Германии мигрантов, не имеющих права на убежище, разгорелись с новой силой, после того как афганец в конце мая напал в Мангейме на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa и смертельно ранил при этом молодого полицейского.

"Таких преступников необходимо депортировать, даже если они родом из Сирии или Афганистана", - заявил после этого трагического события канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге.

Скольких граждан Афганистана, находящихся сейчас в Германии, может коснуться высылка, не ясно, констатируют журналисты. По данным издания, около 13 000 живущих в Германии афганцев считаются обязанными покинуть страну. Однако многие из них имеют статус, согласно которому депортация в настоящий момент невозможна, например, потому, что в таком случае произошло бы разделение семьи, или потому, что обстановка на родине мигранта считается небезопасной.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Плавучее жилье для беженцев

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

Ежедневно прибывающих в Германию беженцев сегодня размещают в палатках, контейнерах, спортивных залах. Архитекторы разработали более удобные модели жилья для нуждающихся.
Общество7 сентября 2015 г.6 фото
external

Германия меняет курс по мигрантам. Израиль разочарован генсеком ООН. Что с курсом рубля? DW Новости

Германия меняет курс по мигрантам. Израиль разочарован генсеком ООН. Что с курсом рубля? DW Новости

Немецкие власти отныне намерены депортировать мигрантов без права на пребывание в Германии, причем, как выразился канцлер Олаф Шольц, "масштабно". Глава МВД страны Нэнси Фезер предложила на рассмотрение кабинета 25 октября план по ускоренной депортации просителей убежища, получивших отказ.
25 октября 2023 г.32:28 мин.
В память о погибшем полицейском в Мангейме: "Тот, кто нападает на полицейских, нападает на всех нас"

Гибель полицейского в Германии: скорбь и споры о депортации беженцев

Гибель полицейского в Германии: скорбь и споры о депортации беженцев

Полицейский в ФРГ умер от ножевых ранений, нанесенных беженцем из Афганистана, напавшим на участников антиисламского митинга. Эта трагедия вызвала дискуссию о мерах безопасности и возобновлении депортаций афганцев.
Преступность3 июня 2024 г.
Показать еще