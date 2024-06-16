СМИ: ФРГ хочет высылать афганцев на родину через Узбекистан

Берлин намерен отправлять афганцев в Узбекистан, а оттуда - на их родину рейсами авиакомпании KamAir, пишет Der Spiegel. Делегация ФРГ недавно обсудила этот план с Ташкентом.

Правительство Германии ведет тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы получить возможность высылать на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договоренностей с талибами. Об этом в воскресенье, 16 июня, пишет журнал Der Spiegel .

По информации издания, в конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) побывала в Ташкенте, где обсудила соответствующий план с правительством Узбекистана. "Немцы предложили узбекскому правительству конкретный план, - говорится в публикации. - В соответствии с ним Германия могла бы доставлять афганских кандидатов на высылку чартерными рейсами в Ташкент. Оттуда граждан Афганистана перевозили бы в Кабул на самолетах частной авиакомпании KamAir. Такой маршрут призван гарантировать, что Берлину не придется вести прямые переговоры с правительством талибов, но при этом он сможет осуществлять депортацию подлежащих высылке афганцев".

Как указывают журналисты, по возвращении из Ташкента делегация МВД ФРГ сообщила, что переговоры прошли "конструктивно", а узбекское правительство пообещало свою помощь. Со своей стороны представители авиакомпании KamAir также выразили мнение, что осуществление высылки в Афганистан подобным путем является возможным, отмечается в статье.

За прошедшие годы эта фирма уже помогала Швеции в подобных миссиях по депортации, и менеджмент компании обладает надежными контактами с властями талибов в Афганистане, пишет Der Spiegel.

Условия Узбекистана

Условием Ташкента, однако, является подписание с Германией официального миграционного соглашения, регламентирующего въезд квалифицированных специалистов из Узбекистана в ФРГ. Подготовка такого соглашения идет уже несколько месяцев, следует из публикации.

По информации Der Spiegel, специальный уполномоченный федерального правительства по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (Joachim Stamp) отправится в Узбекистан для продолжения переговоров уже на следующей неделе.

Дискуссия о высылке мигрантов из Германии

Дебаты о необходимости высылать из Германии мигрантов, не имеющих права на убежище, разгорелись с новой силой, после того как афганец в конце мая напал в Мангейме на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa и смертельно ранил при этом молодого полицейского.

"Таких преступников необходимо депортировать, даже если они родом из Сирии или Афганистана", - заявил после этого трагического события канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге.

Скольких граждан Афганистана, находящихся сейчас в Германии, может коснуться высылка, не ясно, констатируют журналисты. По данным издания, около 13 000 живущих в Германии афганцев считаются обязанными покинуть страну. Однако многие из них имеют статус, согласно которому депортация в настоящий момент невозможна, например, потому, что в таком случае произошло бы разделение семьи, или потому, что обстановка на родине мигранта считается небезопасной.