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Беженцы из Афганистана в Германии (фото из архива)
Беженцы из Афганистана в Германии (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Десятки тысяч афганцев хотят переехать в Германию

Жан Рофе
36 мин. назад

Гуманитарные организации фиксируют наплыв заявок на включение в новую программу правительства ФРГ для граждан Афганистана.

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Всего через несколько недель после официального запуска в Германии новой программы приема беженцев из Афганистана несколько гуманитарных организаций сообщили о массовом наплыве заявителей. "Мы получаем электронные письма ежеминутно", - сказал председатель благотворительной организации Mission Lifeline Аксель Штайер (Axel Steier) в интервью изданиям Funke Mediengruppe в понедельник, 7 ноября.

По его словам, к началу ноября, через две недели после старта программы, в организацию поступило 17 000 запросов. Гуманитарная группа Kabul Luftbrücke ("Кабульский воздушный мост") получила 15 000 сообщений по электронной почте, через аккаунты в социальных сетях, а в некоторых случаях и на личные электронные адреса сотрудников. В организации Reporter ohne Grenzen ("Репортеры без границ") для участия в программе зарегистрировались 12 000 человек и еще почти 4000 направили запросы о помощи.

Германия планирует принимать до 1000 афганцев в месяц

В середине октября правительство Германии объявило о запуске новой программы помощи народу Афганистана, в рамках которой планируется ежемесячно эвакуировать из страны до 1000 человек, находящихся в зоне особого риска. Программа была согласована министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Речь идет в первую очередь о защите работников СМИ и правозащитников, но также и сотрудников судебной системы, полицейских или политиках, которым угрожает опасность после прихода к власти в Афганистане талибов.

Однако те, кто хочет покинуть Афганистан, не могут самостоятельно подать заявку на переселение в Германию. Для включения в программу им сначала необходимо получить рекомендации от таких гуманитарных организаций, как Reporter ohne Grenzen и Kabul Luftbrücke.

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