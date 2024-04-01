Сирийцы в Германии. Деньги за сирийский паспорт идут Асаду

Сирийцы в Германии, чтобы получить новый паспорт своей страны, должны идти в посольство Сирии. По словам активистов, деньги, которые там платят сирийские граждане за национальный документ, финансируют режим Асада.

Еще в школе Адам Ясмин был политически активен. Когда в 2011 году в Сирии начались протесты против режима Башара Асада, он после уроков организовывал демонстрации в своем родном городе Джаблех - несмотря на явную опасность со стороны спецслужб.

Когда мирная революция в Сирии переросла в жестокую гражданскую войну, Ясмина, по его словам, арестовали и подвергли пыткам. Ему было тогда 16 лет. "Я просидел в тюрьме семь месяцев, и это был худший опыт в моей жизни, - рассказал он DW. - И все потому, что мы призывали к свободе, демократии и ликвидации этого диктаторского режима".

После освобождения Ясмин бежал из страны и, в конце концов, оказался в Германии. Сейчас ему 27 лет, он живет во Фрайбурге, заканчивает учебу, выучил немецкий и в Германии пытается заниматься политикой. Чуть больше года назад парень подал заявление на получение немецкого гражданства, после чего ему ответили, что для этого нужен еще один документ - его сирийский паспорт.

В чем сложность ситуации для сирийцев?

Ясмин ранее уже предоставил чиновникам свое старое сирийское удостоверение личности и свидетельство о рождении. "Но этого было недостаточно, и они сказали, что мне нужно получить еще один (паспорт. - Ред.). Я отказался. Я ни за что не хочу давать сирийскому правительству деньги после того, что они со мной сделали. Для меня это красная линия, - утверждает Ясмин. - Это делает все, что я пережил, как будто бы ничего не значащим пустяком".

Адам Ясмин Фото: Privat

В Германии, согласно международному праву, лиц, официально признанных беженцами, нельзя заставлять отправляться в посольства тех стран, из которых они бежали. Адам Ясмин сейчас рассматривает имеющиеся у него юридические возможности, чтобы не обращаться в посольство за паспортом. И он далеко не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Для живущих в Германии сирийцев, которые имеют статус находящихся под так называемой "дополнительной защитой", ситуация может быть еще более сложной. Этот статус ниже, чем статус беженца. Дополнительная защита предоставляется людям, которые покинули свою страну из-за опасности, например, гражданской войны, но для них лично прямой угрозы нет.

Из более чем 900 000 сирийцев, находящихся в Германии, большинство - около 640 000 - имеют тот или иной статус временного проживания, в основном дополнительную защиту. Согласно существующим немецким правилам, всем им необходим паспорт, выданный властями Сирии. В МВД Германии объяснили DW, что каждое государство имеет суверенное право выдавать собственные паспорта и взимать за это плату. А поскольку сирийцы, находящиеся под дополнительной защитой в ФРГ, не подвергаются прямой опасности со стороны своего правительства, МВД считает "оправданным" получение ими сирийского паспорта.

Хороший заработок для режима Асада

Одним из главных аргументов против строгих паспортных правил Германии для сирийцев является стоимость этой услуги, которая, в конечном счете, выгодна правительству Асада. Сирийский паспорт - один из самых дорогих в мире. Новый такой документ, полученный в посольстве Сирии в Германии, может стоить от 265 до 1000 евро и зачастую действителен только в течение двух лет.

Активисты кампании #DefundAssad ("Отказ от финансирования Асада"), начатой в конце 2022 года в Германии организациями по защите прав беженцев, предположили, что из-за немецких правил в казну властей Сирии может ежегодно поступать до 85 млн евро. Карам Шаар, эксперт по сирийской экономике, подробно изучил этот вопрос, приняв во внимание такие факторы, как срок действия паспорта, возраст сирийцев его имеющих, и статус пребывания в Германии. Выводы, к которым пришел Шаар, показывают, что правительство Асада, вероятно, получает за выдачу новых паспортов меньше, чем предполагают правозащитные организации: 14-37 млн евро в год от сирийцев из Германии.

Бесспорно то, говорит Шаар, что паспорта стали хорошим заработком для режима Башара Асада во время сирийской гражданской войны: "В госбюджете Сирии доля доходов от консульских услуг, большая часть которых связана с выдачей и продлением паспортов, выросла с 0,4% от всех доходов в 2010 году до 5,4% к 2023 году".

Сирийцы, проживающие в Германии, не всегда способствовали этому денежному потоку. До 2018 года чиновники в нескольких немецких федеральных землях, включая Берлин, считали "неоправданным" требовать от граждан Сирии новые паспорта. Вместо этого им обычно выдавали серый "паспорт иностранца". Однако в других землях, в том числе в Баварии, сирийцам все же приходилось получать новые паспорта. К началу 2018 года тогдашний министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), представитель консервативного Христианско-социального союза (ХСС), решил, что необходим более унифицированный подход, и поручил госчиновникам использовать баварский подход.

Хорст Зеехофер Фото: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/picture alliance

Зеехофер гордился своей жесткостью в миграционном вопросе и в 2019 году еще больше ужесточил федеральные правила относительно паспортов. Отчасти, как считается, для того, чтобы облегчить депортацию мигрантов, поскольку Германия не может законно высылать на родину людей, если у них нет официального удостоверения личности.

Мариза Райзер (Marisa Raiser), одна из активисток кампании #DefundAssad, убеждена, что указание Зеехофера земельным МВД унифицировать паспортные правила было политически мотивированным. "Аргументом было то, что они хотят, чтобы (все федеральные земли. - Ред.) придерживались единого подхода. Но они могли бы двигаться и в другом направлении", - полагает Райзер. На самом деле, отметила она, Германия не требует, например, от афганцев обращаться в свое посольство для получения ими нового паспорта, считая это "неоправданным", поскольку Афганистаном правит "Талибан".

В других европейских странах правила не столь строги

Как выяснила DW, из шести стран-членов ЕС, в которых проживает наибольшее количество сирийцев, Германия, возможно, является самой строгой к ним. Во Франции и Нидерландах граждан Сирии - независимо от того, признаны ли они беженцами или имеют дополнительную защиту - не заставляют продлевать сирийские паспорта, сообщили DW представители правозащитных организаций в этих странах. В Греции меньшему числу сирийцев разрешено остаться в стране, но те, кому это позволено, обычно получают статус беженца и никогда не должны продлевать сирийский паспорт, добавил представитель Греческого совета по делам беженцев.

В Швеции сирийцев, имеющих дополнительную защиту, могут попросить получить новый сирийский паспорт. На практике шведские миграционные службы склонны принимать аргумент, что делать это неоправданно, и за последние три года примерно три четверти сирийцев-заявителей получили разрешение на получение "паспорта иностранца". Австрия, вероятно, ближе всего к более жесткому подходу Германии к этому вопросу.

Каким может быть решение проблемы?

"Мы говорили с политиками, все понимают, что это трагедия, и не хотят, чтобы кто-то здесь отправлял деньги сирийскому правительству, - поделилась Мариза Райзер в интервью DW. - Они говорят, что хотят это изменить". Но, по ее словам, министерство внутренних дел, похоже, против, хотя новый закон и не нужен. "Нам просто нужна другая интерпретация того, что уже существует и что в любом случае происходило раньше", - утверждает Райзер.

Здание МВД Германии Фото: picture-alliance/dpa/G. Fischer

Представитель МВД Германии пояснил DW, что если визит в посольство страны происхождения будет признан неоправданным, немецкие власти могут рассмотреть вопрос о выдаче документов для замены паспорта. При этом он уточнил: "Заинтересованные лица должны предоставить конкретные доказательства всех причин и особых обстоятельств, свидетельствующих в их пользу". Представитель МВД также указал, что в 2023 году это ведомство попросило немецкие федеральные земли "особенно тщательно" изучить вопрос оправданности (получения нового паспорта. - Ред.) в случае лиц со статусом дополнительной защиты.

Сирийцы и участники кампании #DefundAssad говорят, что на практике крайне редко кому-то удается доказать немецким чиновникам, что это требование неоправданно, и до сих пор ситуация остается разочаровывающей. От нас ожидают интеграции в немецкое общество, но власти продолжают создавать нам препятствия на этом пути, посетовал в интервью DW Адам Ясмин. "Они предлагают нам заплатить 1000 евро правительству, которое выдворило нас из нашей собственной страны, пытало нас и убило наши семьи, а затем говорят: "Это не наша проблема, а ваша". Это неприемлемо и нетерпимо, и это не должно продолжаться", - заключил Ясмин.

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