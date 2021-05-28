Итоги президентских выборов в Сирии: чего ждать от Асада?

Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии, по официальным данным, набрав 95,1 процента голосов. Об этом в ночь на пятницу, 28 мая, заявил председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг. Голосование прошло 26 мая, и на Западе подчеркнули, что его нельзя назвать ни свободным, ни справедливым.

Оппонентами Асада формально были два кандидата, бывший госминистр по парламентским делам Абдалла Абдалла и глава мелкой оппозиционной партии "Национально-демократический фронт", поддерживаемой властями, Махмуд Марей.

Выборы в Сирии: у Асада нет настоящих конкурентов

Это вторые президентские выборы в Сирии с начала гражданской войны в стране. На прошлых выборах в 2014 году Асад собрал 88,7 процента голосов. "Асад насмехается над демократическими принципами, когда говорит о якобы имеющихся у него в Сирии конкурентах на выборах. На самом деле это два одобренных спецслужбами кандидата, у которых не было шансов победить ", - отмечает Муна Ганем, директор организации сирийских женщин Forum for Peace.

Башар Асад с супругой на избирательном участке

Весь избирательный процесс - от отбора кандидатов до подсчета голосов - контролируется режимом Асада, который пытается легализовать свою власть с помощью выборов. "Выборы, прежде всего, показывают нам, что Асад остается у власти, несмотря на все сопротивление сирийцев в последние десять лет", - считает Гидо Штайнберг (Guido Steinberg), эксперт по Ближнему Востоку в берлинском Фонде "Наука и политика". Асад сегодня снова контролирует две трети территории страны - только провинция Идлиб, управляемые курдами территории на северо-востоке страны и находящиеся под турецким контролем регионы не подчиняются ему.

Зависимость Сирии от России и Ирана

Этого Башар достиг с помощью России и Ирана, поддержавших его во время боевых действий. Благодаря этому Асад фактически выиграл войну, хотя она еще не закончена. "Поскольку он уже решил вопрос военным путем, политического решения, скорее всего, не будет. У него нет стимула, чтобы о чем-то еще договариваться", - говорит эксперт по Сирии Кристин Хельберг (Kristin Helberg). Она подчеркивает, что Асад зависит от этих двух сил, которые помогают ему сохранить власть и теперь ждут своего вознаграждения: "Они видят в Сирии своего рода добычу, которую поделят". Так, Россия уже заключила соглашение с властями Сирии о добыче полезных ископаемых, таких как нефть и газ, но прежде всего фосфора.

Владимир Путин и Башар Асад, январь 2020 года

Кроме того, говорит Гидо Штайнберг, можно наблюдать конфликт между Ираном и Россией за влияние на сирийскую армию, спецслужбы и сирийскую милицию. "Сирия больше не суверенна", - констатирует эксперт.

Россия в политическом и военном смысле много инвестировала в Сирию. "Страна является для президента России Путина своего рода проблемным должником", - полагает Кристин Хельберг. Очевидно, что самостоятельно Россия не сможет стабилизировать страну. Ситуацию с безопасностью в Сирии многие оценивают как нестабильную. Так называемое "Исламское государство" (ИГ) никуда не исчезло из Сирии - тысячи террористов находятся на приграничной территории Сирии и Ирака, уйдя в подполье. Большой опасностью считается и военное присутствие Ирана.

Инфраструктура страны по большей части разрушена в ходе войны. В контролируемых режимом Асада регионах царит бедность. Люди часами стоят в очередях за хлебом. Не хватает бензина. "Россия хочет, чтобы Запад вел переговоры с Асадом и финансировал восстановление страны, потому что у нее нет на это денег", - говорит Хельберг.

Сближение с арабскими государствами

Чудовищная гуманитарная ситуация заставляет Россию искать союзников для восстановления Сирии. "Инициированный в 2019 году сирийский конституционный комитет в Женеве должен сподвигнуть Запад к тому, чтобы, сохраняя лицо, наладить отношения с Дамаском", - говорит Хельберг. К тому же Путин предлагает Европе отправить сирийских беженцев обратно домой. Но Асад этого не хочет. Он лишил бежавших из страны их имущества. Верные режиму граждане получают их дома и квартиры. Продолжают пропадать и критики сирийского режима.

Разрушенные во время войны дома в сирийском Алеппо

Многие страны региона заинтересованы в нормализации ситуации в Сирии. Египет стремится к тому, чтобы Дамаск снова вошел в Арабскую Лигу, в 2018 году Объединенные Арабские Эмираты открыли свое диппредставительство в Сирии.

Последует ли этому примеру - и когда - Саудовская Аравия, пока вопрос. Для этих государств речь идет прежде всего о том, чтобы снова привязать Сирию к арабскому миру, уменьшив влияние Ирана и Турции, полагает Жульен Барни-Дасе, директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском центре по иностранным делам: "Это не означает, что от этого изменится реальная жизнь в стране. Возвращение же Асада на международную политическую сцену - в Вашингтоне или Париже - пока исключено".

Финансирование - лишь на определенных условиях

Экономика Сирии лежит в руинах. Санкции США и Европы против режима Асада продолжают действовать. Но и Вашингтон, и Брюссель финансируют большую часть гуманитарной помощи Сирии. "Структуры ООН работают на местах с организациями и физическими лицами, которые находятся в санкционных списках Европы и США", - говорит Хельберг.

В Европе многие гуманитарные организации желают поддержать людей в Сирии. Но эксперт предостерегает от того, чтобы помощь поступала в страну через структуры, близкие режиму Асада, потому что это означает поддержку режима. "Таким образом укрепляются структуры, против которых и протестовали жители страны. Европа хочет, чтобы больше сирийских беженцев вернулись домой - но этого не произойдет, пока Асад такими методами правит страной". Вместо этого должны действовать точечные санкции, а дискуссии нужно вести с гражданским обществом. "И финансирование восстановления страны должно происходить только на определенных условиях", - говорит Хельберг.

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