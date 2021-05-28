Итоги президентских выборов в Сирии: чего ждать от Асада?

Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии, по официальным данным, набрав 95,1 процента голосов. Об этом в ночь на пятницу, 28 мая, заявил председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг. Голосование прошло 26 мая, и на Западе подчеркнули, что его нельзя назвать ни свободным, ни справедливым.
Оппонентами Асада формально были два кандидата, бывший госминистр по парламентским делам Абдалла Абдалла и глава мелкой оппозиционной партии "Национально-демократический фронт", поддерживаемой властями, Махмуд Марей.
Выборы в Сирии: у Асада нет настоящих конкурентов
Это вторые президентские выборы в Сирии с начала гражданской войны в стране. На прошлых выборах в 2014 году Асад собрал 88,7 процента голосов. "Асад насмехается над демократическими принципами, когда говорит о якобы имеющихся у него в Сирии конкурентах на выборах. На самом деле это два одобренных спецслужбами кандидата, у которых не было шансов победить ", - отмечает Муна Ганем, директор организации сирийских женщин Forum for Peace.
Башар Асад с супругой на избирательном участке
Весь избирательный процесс - от отбора кандидатов до подсчета голосов - контролируется режимом Асада, который пытается легализовать свою власть с помощью выборов. "Выборы, прежде всего, показывают нам, что Асад остается у власти, несмотря на все сопротивление сирийцев в последние десять лет", - считает Гидо Штайнберг (Guido Steinberg), эксперт по Ближнему Востоку в берлинском Фонде "Наука и политика". Асад сегодня снова контролирует две трети территории страны - только провинция Идлиб, управляемые курдами территории на северо-востоке страны и находящиеся под турецким контролем регионы не подчиняются ему.
Зависимость Сирии от России и Ирана
Этого Башар достиг с помощью России и Ирана, поддержавших его во время боевых действий. Благодаря этому Асад фактически выиграл войну, хотя она еще не закончена. "Поскольку он уже решил вопрос военным путем, политического решения, скорее всего, не будет. У него нет стимула, чтобы о чем-то еще договариваться", - говорит эксперт по Сирии Кристин Хельберг (Kristin Helberg). Она подчеркивает, что Асад зависит от этих двух сил, которые помогают ему сохранить власть и теперь ждут своего вознаграждения: "Они видят в Сирии своего рода добычу, которую поделят". Так, Россия уже заключила соглашение с властями Сирии о добыче полезных ископаемых, таких как нефть и газ, но прежде всего фосфора.
Владимир Путин и Башар Асад, январь 2020 года
Кроме того, говорит Гидо Штайнберг, можно наблюдать конфликт между Ираном и Россией за влияние на сирийскую армию, спецслужбы и сирийскую милицию. "Сирия больше не суверенна", - констатирует эксперт.
Россия в политическом и военном смысле много инвестировала в Сирию. "Страна является для президента России Путина своего рода проблемным должником", - полагает Кристин Хельберг. Очевидно, что самостоятельно Россия не сможет стабилизировать страну. Ситуацию с безопасностью в Сирии многие оценивают как нестабильную. Так называемое "Исламское государство" (ИГ) никуда не исчезло из Сирии - тысячи террористов находятся на приграничной территории Сирии и Ирака, уйдя в подполье. Большой опасностью считается и военное присутствие Ирана.
Инфраструктура страны по большей части разрушена в ходе войны. В контролируемых режимом Асада регионах царит бедность. Люди часами стоят в очередях за хлебом. Не хватает бензина. "Россия хочет, чтобы Запад вел переговоры с Асадом и финансировал восстановление страны, потому что у нее нет на это денег", - говорит Хельберг.
Сближение с арабскими государствами
Чудовищная гуманитарная ситуация заставляет Россию искать союзников для восстановления Сирии. "Инициированный в 2019 году сирийский конституционный комитет в Женеве должен сподвигнуть Запад к тому, чтобы, сохраняя лицо, наладить отношения с Дамаском", - говорит Хельберг. К тому же Путин предлагает Европе отправить сирийских беженцев обратно домой. Но Асад этого не хочет. Он лишил бежавших из страны их имущества. Верные режиму граждане получают их дома и квартиры. Продолжают пропадать и критики сирийского режима.
Разрушенные во время войны дома в сирийском Алеппо
Многие страны региона заинтересованы в нормализации ситуации в Сирии. Египет стремится к тому, чтобы Дамаск снова вошел в Арабскую Лигу, в 2018 году Объединенные Арабские Эмираты открыли свое диппредставительство в Сирии.
Последует ли этому примеру - и когда - Саудовская Аравия, пока вопрос. Для этих государств речь идет прежде всего о том, чтобы снова привязать Сирию к арабскому миру, уменьшив влияние Ирана и Турции, полагает Жульен Барни-Дасе, директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском центре по иностранным делам: "Это не означает, что от этого изменится реальная жизнь в стране. Возвращение же Асада на международную политическую сцену - в Вашингтоне или Париже - пока исключено".
Финансирование - лишь на определенных условиях
Экономика Сирии лежит в руинах. Санкции США и Европы против режима Асада продолжают действовать. Но и Вашингтон, и Брюссель финансируют большую часть гуманитарной помощи Сирии. "Структуры ООН работают на местах с организациями и физическими лицами, которые находятся в санкционных списках Европы и США", - говорит Хельберг.
В Европе многие гуманитарные организации желают поддержать людей в Сирии. Но эксперт предостерегает от того, чтобы помощь поступала в страну через структуры, близкие режиму Асада, потому что это означает поддержку режима. "Таким образом укрепляются структуры, против которых и протестовали жители страны. Европа хочет, чтобы больше сирийских беженцев вернулись домой - но этого не произойдет, пока Асад такими методами правит страной". Вместо этого должны действовать точечные санкции, а дискуссии нужно вести с гражданским обществом. "И финансирование восстановления страны должно происходить только на определенных условиях", - говорит Хельберг.
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От "весны" до войны
В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.
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Стороны конфликта
После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".
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"Халифат" террористов
В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.
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Культурное наследие как цель террористов
Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.
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Миграционный кризис
По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Международная коалиция против ИГ
В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Исламская антитеррористическая коалиция
В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Участие России
С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Мирные переговоры
14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Применение химического оружия
Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Договоренность о зонах безопасности
С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Год радикальных перемен в Сирии
2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Разгром ИГ, но еще не окончательная победа
В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
"Тройка" в Сочи
В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Новое применение химоружия в Думе
По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор.
Автор: Илья Коваль