10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии

Несколько правозащитных организаций из России представили доклад под названием "10 страшных лет". Он приурочен к десятилетию с начала войны в Сирии и описывает нарушения прав человека и гуманитарного права. Авторы 200-страничного документа провели более 150 интервью со свидетелями и жертвами военных преступлений и нарушений прав человека. Их герои жалуются на пытки в местах заключения, применение химического оружия и блокаду, осуществляемую разными сторонами конфликта. DW изучила, что говорится в докладе о роли России.

Правозащитники: Россия несет ответственность за войну в Сирии

Председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина - соавтор доклада, в создании которого участвовали также правозащитный центр "Мемориал", НКО "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и "Молодежное правозащитное движение". Ганнушкина сообщила DW, что их целью было показать россиянам - они несут ответственность за то, что происходит в Сирии.

Светлана Ганнушкина

"По нашим общим ощущениям, российское общество (включая авторов этого доклада, на начальном этапе) мало знает о положении в Сирии, - говорится в начале документа. - И в основном получает информацию из государственных СМИ, которые много рассказывают о страданиях мирных жителей от рук террористов и вооруженной антиасадовской оппозиции, но умалчивают о грубейших систематических нарушениях и военных преступлениях правительства Башара Асада".

Авторы признают, что им не удалось равноценно осветить нарушения всех сторон конфликта. Больше всего свидетельств военных преступлений касаются вооруженных сил правительства Сирии и их союзников, включая Россию, и их противников в лице вооруженных группировок. "Раздел о грубейших нарушениях прав человека коалицией во главе с США в Ракке в значительной степени основан на вторичных источниках", - пишут правозащитники.

Зачем Россия помогает Асаду? Две версии

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Правозащитники приводят две версии причин вступления РФ в этот конфликт. По официальной версии российских властей, им необходимо было разгромить боевиков-исламистов, в том числе примкнувшим к ним россиян, именно на территории Сирии. "Лучше было уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках", - цитируют авторы доклада президента России Владимира Путина.

Башар Асад и Владимир Путин (март 2018 года)

По другой версии, целью российских властей была "маленькая победоносная война", которая консолидирует российских избирателей, а также "стремление усилить свое влияние на Ближнем Востоке, защитить ключевого союзника в регионе Башара Асада, остановить волну арабских революций, сохранить и расширить свое военное присутствие в стране, получить доступ к нефтяным запасам Сирии". По этой же версии, российская верхушка хотела дать боевой опыт армии РФ и испытать вооружение.

После того, как в сирийский конфликт вмешалась Россия, изменение хода войны заметили как правозащитники, так и рядовые граждане Сирии. В первую очередь, изменилась тактика сирийской правительственной армии. "Танки стали действовать под прикрытием российских самолетов, - описывает свидетель из пригорода Дамаска. - И если раньше режим не старался уничтожать все подчистую, то теперь начались бомбардировки [c воздуха]. И это было эффективно". Одновременно с возвращением контроля Башара Асада над территориями гибло все больше мирных людей, утверждают очевидцы.

Какие бомбы использовала Россия в Сирии?

Собеседники российских правозащитников в городах, подконтрольных вооруженным противникам Асада, говорят, что отличить налеты сирийских военных от российских было легко. "Когда русские пришли, они использовали такие бомбы, которые, попадая на крышу, пробивают все здания насквозь и взрывают изнутри все здание целиком, - цитируют авторы беженца из Хомса. - Как [мы] отличали российские самолеты? Высота, звук, точность попадания в цель. Сирийские пилоты - трусы, бьют свысока, а русские снижаются и бьют более точно".

Разрушенные здания в окрестностях Алеппо

"Капитуляция или голод" - так описывает ООН тактику поддерживаемых Россией сирийских военных по отношению к осажденным городам. Житель Хомса рассказал правозащитникам, что во время блокады этого города, люди ели кошек и черепах, а весной - траву. "В 2013-2018 годах, в период активного использования блокады как метода войны, Россия двенадцать раз накладывала вето в Совете Безопасности ООН, не позволяя применить более серьезные меры воздействия в отношении сирийского правительства", - отмечают правозащитники.

Один из живших в осажденном Алеппо сирийцев утверждает, что российская авиация сбрасывала на город кассетные бомбы. Они запрещены во многих государствах, но Россия не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года. По словам этого жителя Алеппо, он был свидетелем того, как российские военные сбрасывали на город одну бомбу, а когда сирийцы бежали на помощь к пострадавшим, то по ним наносили очередной удар.

Хотя авторы доклада признают, что не имели возможности провести независимое расследование утверждений о химических атаках, многие их собеседники "описывали увиденное как "химическую атаку" или "нападение с применением оружия, определяемого как оружие неизбирательного действия или запрещенное".

Почему Россия избегает принимать беженцев из Сирии

Несмотря на активное участие в войне, Россия избегает принимать беженцев из Сирии, отмечают авторы доклада. В то время как в Германии к концу 2019 года было зарегистрировано 789,5 тысячи беженцев из Сирии, в России такой статус на 1 октября 2020 года был присвоен только двум сирийцам. Еще 370 граждан Сирии имели временное убежище.

Более того, в самые ожесточенные моменты конфликта в 2014-2017 годах органы госвласти неоднократно выдворяли сирийцев из России. В 2020 году выдворения были приостановлены в связи с мораторием из-за пандемии.

В завершение доклада российские правозащитники дают рекомендации всем сторонам конфликта, включая правительство России. В частности, они требуют провести независимое расследование бомбардировок ВК, которые привели к гибели простых сирийцев и гражданской инфраструктуры, и признать масштаб жертв российско-сирийских операций. Кроме того, они рекомендуют перестать поддерживать военные операции вооруженных сил Сирии.

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