10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии

Несколько правозащитных организаций из России представили доклад под названием "10 страшных лет". Он приурочен к десятилетию с начала войны в Сирии и описывает нарушения прав человека и гуманитарного права. Авторы 200-страничного документа провели более 150 интервью со свидетелями и жертвами военных преступлений и нарушений прав человека. Их герои жалуются на пытки в местах заключения, применение химического оружия и блокаду, осуществляемую разными сторонами конфликта. DW изучила, что говорится в докладе о роли России.
Правозащитники: Россия несет ответственность за войну в Сирии
Председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина - соавтор доклада, в создании которого участвовали также правозащитный центр "Мемориал", НКО "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и "Молодежное правозащитное движение". Ганнушкина сообщила DW, что их целью было показать россиянам - они несут ответственность за то, что происходит в Сирии.
Светлана Ганнушкина
"По нашим общим ощущениям, российское общество (включая авторов этого доклада, на начальном этапе) мало знает о положении в Сирии, - говорится в начале документа. - И в основном получает информацию из государственных СМИ, которые много рассказывают о страданиях мирных жителей от рук террористов и вооруженной антиасадовской оппозиции, но умалчивают о грубейших систематических нарушениях и военных преступлениях правительства Башара Асада".
Авторы признают, что им не удалось равноценно осветить нарушения всех сторон конфликта. Больше всего свидетельств военных преступлений касаются вооруженных сил правительства Сирии и их союзников, включая Россию, и их противников в лице вооруженных группировок. "Раздел о грубейших нарушениях прав человека коалицией во главе с США в Ракке в значительной степени основан на вторичных источниках", - пишут правозащитники.
Зачем Россия помогает Асаду? Две версии
Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Правозащитники приводят две версии причин вступления РФ в этот конфликт. По официальной версии российских властей, им необходимо было разгромить боевиков-исламистов, в том числе примкнувшим к ним россиян, именно на территории Сирии. "Лучше было уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках", - цитируют авторы доклада президента России Владимира Путина.
Башар Асад и Владимир Путин (март 2018 года)
По другой версии, целью российских властей была "маленькая победоносная война", которая консолидирует российских избирателей, а также "стремление усилить свое влияние на Ближнем Востоке, защитить ключевого союзника в регионе Башара Асада, остановить волну арабских революций, сохранить и расширить свое военное присутствие в стране, получить доступ к нефтяным запасам Сирии". По этой же версии, российская верхушка хотела дать боевой опыт армии РФ и испытать вооружение.
После того, как в сирийский конфликт вмешалась Россия, изменение хода войны заметили как правозащитники, так и рядовые граждане Сирии. В первую очередь, изменилась тактика сирийской правительственной армии. "Танки стали действовать под прикрытием российских самолетов, - описывает свидетель из пригорода Дамаска. - И если раньше режим не старался уничтожать все подчистую, то теперь начались бомбардировки [c воздуха]. И это было эффективно". Одновременно с возвращением контроля Башара Асада над территориями гибло все больше мирных людей, утверждают очевидцы.
Какие бомбы использовала Россия в Сирии?
Собеседники российских правозащитников в городах, подконтрольных вооруженным противникам Асада, говорят, что отличить налеты сирийских военных от российских было легко. "Когда русские пришли, они использовали такие бомбы, которые, попадая на крышу, пробивают все здания насквозь и взрывают изнутри все здание целиком, - цитируют авторы беженца из Хомса. - Как [мы] отличали российские самолеты? Высота, звук, точность попадания в цель. Сирийские пилоты - трусы, бьют свысока, а русские снижаются и бьют более точно".
Разрушенные здания в окрестностях Алеппо
"Капитуляция или голод" - так описывает ООН тактику поддерживаемых Россией сирийских военных по отношению к осажденным городам. Житель Хомса рассказал правозащитникам, что во время блокады этого города, люди ели кошек и черепах, а весной - траву. "В 2013-2018 годах, в период активного использования блокады как метода войны, Россия двенадцать раз накладывала вето в Совете Безопасности ООН, не позволяя применить более серьезные меры воздействия в отношении сирийского правительства", - отмечают правозащитники.
Один из живших в осажденном Алеппо сирийцев утверждает, что российская авиация сбрасывала на город кассетные бомбы. Они запрещены во многих государствах, но Россия не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года. По словам этого жителя Алеппо, он был свидетелем того, как российские военные сбрасывали на город одну бомбу, а когда сирийцы бежали на помощь к пострадавшим, то по ним наносили очередной удар.
Хотя авторы доклада признают, что не имели возможности провести независимое расследование утверждений о химических атаках, многие их собеседники "описывали увиденное как "химическую атаку" или "нападение с применением оружия, определяемого как оружие неизбирательного действия или запрещенное".
Почему Россия избегает принимать беженцев из Сирии
Несмотря на активное участие в войне, Россия избегает принимать беженцев из Сирии, отмечают авторы доклада. В то время как в Германии к концу 2019 года было зарегистрировано 789,5 тысячи беженцев из Сирии, в России такой статус на 1 октября 2020 года был присвоен только двум сирийцам. Еще 370 граждан Сирии имели временное убежище.
Более того, в самые ожесточенные моменты конфликта в 2014-2017 годах органы госвласти неоднократно выдворяли сирийцев из России. В 2020 году выдворения были приостановлены в связи с мораторием из-за пандемии.
В завершение доклада российские правозащитники дают рекомендации всем сторонам конфликта, включая правительство России. В частности, они требуют провести независимое расследование бомбардировок ВК, которые привели к гибели простых сирийцев и гражданской инфраструктуры, и признать масштаб жертв российско-сирийских операций. Кроме того, они рекомендуют перестать поддерживать военные операции вооруженных сил Сирии.
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Стороны конфликта
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Миграционный кризис
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Международная коалиция против ИГ
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Участие России
С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Мирные переговоры
14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Применение химического оружия
Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Договоренность о зонах безопасности
С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Год радикальных перемен в Сирии
2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.
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Разгром ИГ, но еще не окончательная победа
В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.
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"Тройка" в Сочи
В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.
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Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта
Новое применение химоружия в Думе
По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор.
Автор: Илья Коваль