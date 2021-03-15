Германия, США и еще три страны Запада раскритиковали президентские выборы в Сирии

Министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США резко раскритиковали президентские выборы в Сирии, начавшиеся в среду, 26 мая. "Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств пяти государств.

В документе подчеркивается, что свободные и справедливые выборы в Сирии должны быть проведены под надзором ООН по высшим международным стандартам прозрачности и отчетности. "Выборы могут заслужить доверие лишь в том случае, если в них позволят участвовать всем сирийцам, включая внутренних беженцев и представителей сирийской диаспоры, и если они будут проходить в безопасных условиях без давления. Без выполнения этих критериев эти мошеннические выборы не позволят продвинуться на пути к политическому урегулированию", - подчеркивают авторы заявления.

Министры настоятельно призвали мировое сообщество недвусмысленно отвергнуть эту "попытку режима Асада легитимировать свою власть без признания грубых нарушений прав человека и серьезного участия в политическом процессе по урегулированию конфликта под эгидой ООН". Авторы совместного заявления также подтвердили непоколебимую поддержку усилий спецпредставителя ООН по Сирии, направленные на политическое урегулирование в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.

Выборы в Сирии

Исход президентских выборов в Сирии, начавшихся 25 мая, не вызывает сомнений - победу одержит Башар Асад, правящий страной уже более 20 лет, у его соперников нет никаких шансов. С помощью выборов руководство в Дамаске пытается продемонстрировать, что страна функционирует нормально, несмотря на продолжающуюся с 2011 года гражданскую войну. При поддержке России и Ирана Асаду удалось восстановить контроль почти над всей территорией страны.

Возле университета в Дамаске у избирательного участка выстроились очереди из сотен студентов, сообщает Reuters. "Своей кровью и своими душами мы приносим тебе в жертву наши жизни, Башар", - скандировали они. "Мы пришли, чтобы избрать президента Башара Асада. Без него Сирия не была бы Сирией", - цитирует агентство одного из ораторов.

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