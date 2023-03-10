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Демонстрация в поддержку беженцев в Дрездене, 2015 год. Мужчины держат красный плакат с надписью "Беженцы, добро пожаловать".
Демонстрация в поддержку беженцев в Дрездене, 2015 год Фото: Jens Meyer/AP Photo/picture alliance
МиграцияГермания

В Германии установлено рекордное число лиц без гражданства

Ирина Уманская
8 мин. назад

С 2014 года в Германии в два раза увеличилась численность лиц без гражданства. Многие дети становятся апатридами с рождения из-за законодательных проблем в странах их происхождения.

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На конец 2022 года в Центральном реестре иностранцев было зарегистрировано рекордное число лиц без гражданства, или апатридов, проживающих в Германии. Об этом в четверг, 10 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство. В качестве лиц без гражданства на конец года зарегистрировались 29 455 человек, четверть из них - несовершеннолетние.

С 2005 по 2013 годы численность апатридов в Германии колебалась в пределах 13-14 тысяч человек. Рост стал впервые заметен в 2014 году, когда в стране началась самая большая волна беженцев в ее истории. За восемь лет людей без гражданства стало вдвое больше.

Каковы причины отсутствия гражданства?

Согласно Конвенции ООН о статусе апатридов, люди считаются не имеющими гражданства, если ни одно государство не рассматривает их в качестве своих граждан в силу закона. Одной из главных причин отсутствия у человека гражданства эксперты называют гендерную, расовую или религиозную дискриминацию в законах о гражданстве.

В некоторых странах женщины не имеют права передавать свое гражданство детям. Так, в Сирии гражданство ребенка определяется только гражданством отца-сирийца. Если мужчина не признает отцовство, или установить его невозможно, ребенок становится апатридом.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2022 году в Германии родились без гражданства 4860 детей - на 1310 человек больше, чем в 2014 году. Такая тенденция заметна и за рубежом: за тот же период количество рожденных детей, не получивших гражданство, выросло с 11 100 до 24 595 человек. 48% из них были рождены в Сирии.

Апатриды имеют гораздо меньше прав, чем граждане страны. Ограничения заметны в сферах образования и труда, медицинского обслуживания и социального обеспечения. Им сложнее получить легальный статус в стране проживания. В Германии дети родителей-иностранцев не получают немецкого гражданства, если хотя бы один из родителей не прожил в Германии в течение восьми лет и не имеет права на постоянное проживание.

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