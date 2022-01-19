Как врач пытал людей. В Германии судят сирийца

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В Германии начинается судебный процесс по делу о преступлениях против человечности. На скамье подсудимых - сирийский врач, которого обвиняют в применении пыток. Что стало известно обвинению?
Какой врач может совершить подобное: облить гениталии подростка алкоголем и поджечь, пинать заключенных, наносить удары по их переломанным рукам и ногам, а людей, которые пытаются защититься от его пыток, убивать, сделав укол? Это лишь три примера из длинного списка преступлений, в совершении которых прокурор Федеральной прокуратуры ФРГ Петер Франк (Peter Frank) обвиняет сирийского врача Алаа М.
19 января 2022 года в Высшем земельном суде Франкфурта начинается процесс по делу 36-летнего сирийца, которому инкриминируют преступления против человечности, совершенные в одной из тюрем спецслужб Сирии, а также в военных госпиталях Хомса и Дамаска.
Его обвиняют в убийстве и применении пыток в 18 случаях, а также в насильственных действиях, приведших к тяжким телесным повреждениям, насильственном лишении свободы в отношении противников режима Асада. В 2015 году ныне находящийся на скамье подсудимых Алаа М. оказался в Германии. По его словам, он прибыл в страну легально, у него была виза. С 2009 года сириец учил немецкий на родине, чтобы переехать в ФРГ. С 2015 года, получив разрешение, работал врачом во многих немецких клиниках, пока в июне 2020 года его не задержали.
Этот случай обескураживает. Не только из-за самих преступлений, но еще и потому что их, как утверждает обвинение, совершал врач: тот, к кому люди обращаются в чрезвычайной ситуации, к кому они испытывают наибольшее доверие, с которым они делятся не только секретами своего тела, но порой и души.
"В Сирии врачи тоже пользуются большим авторитетом, их ценят, они имеют признание и высокий социальный статус", - написал Хуссам аль-Нахаз в ответ на вопрос DW. Он тоже врач, но сам является жертвой пыток, применяемых сирийским режимом, был экспертом по Ближнему Востоку международной организации "Врачи без границ".
Но, как отмечает далее аль-Нахаз, "в то время, как многие из имеющих медицинские специальности сирийцы остались верны данной ими клятве (Гиппократа. - Ред.) и помогали нуждающимся облегчить страдания, меньшая часть поддерживала жестокую систему пыток, практикуемую режимом Асада. Из целителей они превратились в помощников и приспешников жестокой системы пыток. Это происходило в разных местах".
Американский профессор медицины Стивен Майлс активно занимался исследованием вопроса участия врачей в пытках. Майлс убежден, что они являются необходимой и незаменимой частью любой системы пыток. В беседе с DW профессор привел целый ряд аргументов в пользу своего тезиса: "Во-первых, они выдают фальшивые свидетельства о смерти пациента, скрывая, что пытки стали причиной травмы или смерти. Во-вторых, они разрабатывают методы пыток, которые не оставляют внешних следов на теле жертвы. В-третьих, они помогают пациенту не умереть, чтобы его можно было пытать на протяжении длительного времени".
То, что обвиняемый сириец, как утверждает прокуратура, совершил часть своих преступлений в военном госпитале, не является случайностью. Какую роль играют эти медучреждения для сирийского режима, объясняется, в частности, в мотивировочной части приговора бывшему офицеру сирийских спецслужб Анвара Р., который был осужден 13 января 2022 года в Кобленце на длительный срок заключения.
Судье Анне Кербер (Anne Kerber), выносившей тот приговор, стало известно о том, как в госпиталях в Сирии собирали трупы жертв пыток. Как военные фотографы документировали смерти, чтобы использовать фото в качестве доказательства того, что человека не отпустили на свободу. И как трупы перевозили в рефрижераторах и грузовиках к местам массового захоронения.
Не только в Сирии врачи были вовлечены в процесс пыток. Правозащитная организация Amnesty International в своем докладе приводит данные о 140 государствах, в которых применяются пытки. Профессор Стив Майлс говорит о 120 странах. В Германии во времена национал-социализма врачи также были причастны к пыткам.
Один из примеров - Йозеф Менгеле, известный как "ангел смерти", в концлагере Освенцим. Он участвовал в селекции вновь прибывших заключенных, наблюдал за убийством узников в газовых камерах и проводил эксперименты над людьми.
И в ГДР были примеры того, как врачи сотрудничали с репрессивной государственной системой. В одной из статей для Федерального агентства политического образования (BPB) в 2015 году юрист из Ростока Хайдрун Будде (Heidrun Budde) привела многочисленные примеры пыток, которые применялись в психиатрических клиниках в ГДР: от изоляции до чрезвычайно болезненных физических пыток с целью сломать волю человека.
Почти 50 лет Всемирная ассоциация врачей (WMA) активно выступает против какого-либо участия медиков в пытках. Принятая в 1975 году в Токио WMA декларация является манифестом против пыток, который запрещает врачам не только прямое участие в истязании людей, но и, согласно документу, они обязуются активно выступать против таких мер и защищать людей от пыток.
Однако в реальности врачи зачастую решаются сотрудничать с властями, которые практикует пытки. По словам Стивена Майлса, обычно это происходит скорее добровольно, "режимы, которые используют для своих целей врачей, часто испытывают дефицит медиков и не хотят их лишиться, заставляя участвовать в пытках".
В качестве вознаграждения врачи, добровольно участвующие в пытках, получают высокие гонорары и повышение по службе. К тому же у многих из них "твердые представления о том, что патриотично, а что нет, и дефицит уважения к правам человека", говорит Майлс.
Несмотря на то, что пытки осуждаются во всем мире, запрещены они и сирийской конституцией, врачи, участвующие в пытках, есть во многих странах, даже в демократических. Один из примеров - специальные методики допроса, которые тоже относят к пыткам, применяемые в США в "войне против терроризма", которая была объявлена Вашингтоном после 11 сентября 2001 года. Они были бы неосуществимы без участия врачей.
И началось все с того, что американские врачи и психологи разработали целый каталог методов "допросов с пристрастием". В нем сказано, что у жертв пыток не должно быть никаких внешних следов истязаний. Кроме того, врачи присутствовали во время пыток, при которых заключенные испытывали экстремальный страх задохнуться. В конце концов, именно врачи помогали скрывать истинные причины смерти жертв пыток.
На фоне процесса по делу сирийца Алаа М. врач Хуссам аль-Нахаз не единственный, кто надеется на то, что суд поможет выявить роль некоторых сирийских врачей в чудовищных преступлениях. "Этот пример должен показать медикам всего мира, что те, кто участвуют в пытках людей, когда-нибудь предстанут перед судом", - заключил Хуссам аль-Нахаз.
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