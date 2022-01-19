Как врач пытал людей. В Германии судят сирийца

Какой врач может совершить подобное: облить гениталии подростка алкоголем и поджечь, пинать заключенных, наносить удары по их переломанным рукам и ногам, а людей, которые пытаются защититься от его пыток, убивать, сделав укол? Это лишь три примера из длинного списка преступлений, в совершении которых прокурор Федеральной прокуратуры ФРГ Петер Франк (Peter Frank) обвиняет сирийского врача Алаа М.

19 января 2022 года в Высшем земельном суде Франкфурта начинается процесс по делу 36-летнего сирийца, которому инкриминируют преступления против человечности, совершенные в одной из тюрем спецслужб Сирии, а также в военных госпиталях Хомса и Дамаска.

Его обвиняют в убийстве и применении пыток в 18 случаях, а также в насильственных действиях, приведших к тяжким телесным повреждениям, насильственном лишении свободы в отношении противников режима Асада. В 2015 году ныне находящийся на скамье подсудимых Алаа М. оказался в Германии. По его словам, он прибыл в страну легально, у него была виза. С 2009 года сириец учил немецкий на родине, чтобы переехать в ФРГ. С 2015 года, получив разрешение, работал врачом во многих немецких клиниках, пока в июне 2020 года его не задержали.

Как врач стал помогать режиму Асада

Этот случай обескураживает. Не только из-за самих преступлений, но еще и потому что их, как утверждает обвинение, совершал врач: тот, к кому люди обращаются в чрезвычайной ситуации, к кому они испытывают наибольшее доверие, с которым они делятся не только секретами своего тела, но порой и души.

"В Сирии врачи тоже пользуются большим авторитетом, их ценят, они имеют признание и высокий социальный статус", - написал Хуссам аль-Нахаз в ответ на вопрос DW. Он тоже врач, но сам является жертвой пыток, применяемых сирийским режимом, был экспертом по Ближнему Востоку международной организации "Врачи без границ".

Фотовыставка в Нью-Йорке, посвященная жертвам пыток

Но, как отмечает далее аль-Нахаз, "в то время, как многие из имеющих медицинские специальности сирийцы остались верны данной ими клятве (Гиппократа. - Ред.) и помогали нуждающимся облегчить страдания, меньшая часть поддерживала жестокую систему пыток, практикуемую режимом Асада. Из целителей они превратились в помощников и приспешников жестокой системы пыток. Это происходило в разных местах".

Американский профессор медицины Стивен Майлс активно занимался исследованием вопроса участия врачей в пытках. Майлс убежден, что они являются необходимой и незаменимой частью любой системы пыток. В беседе с DW профессор привел целый ряд аргументов в пользу своего тезиса: "Во-первых, они выдают фальшивые свидетельства о смерти пациента, скрывая, что пытки стали причиной травмы или смерти. Во-вторых, они разрабатывают методы пыток, которые не оставляют внешних следов на теле жертвы. В-третьих, они помогают пациенту не умереть, чтобы его можно было пытать на протяжении длительного времени".

На процессе по делу Анвара Р.

То, что обвиняемый сириец, как утверждает прокуратура, совершил часть своих преступлений в военном госпитале, не является случайностью. Какую роль играют эти медучреждения для сирийского режима, объясняется, в частности, в мотивировочной части приговора бывшему офицеру сирийских спецслужб Анвара Р., который был осужден 13 января 2022 года в Кобленце на длительный срок заключения.

Судье Анне Кербер (Anne Kerber), выносившей тот приговор, стало известно о том, как в госпиталях в Сирии собирали трупы жертв пыток. Как военные фотографы документировали смерти, чтобы использовать фото в качестве доказательства того, что человека не отпустили на свободу. И как трупы перевозили в рефрижераторах и грузовиках к местам массового захоронения.

Преступления врачей во времена национал-социализма и в ГДР

Не только в Сирии врачи были вовлечены в процесс пыток. Правозащитная организация Amnesty International в своем докладе приводит данные о 140 государствах, в которых применяются пытки. Профессор Стив Майлс говорит о 120 странах. В Германии во времена национал-социализма врачи также были причастны к пыткам.

Йозеф Менгеле в Освенциме проводил эксперименты над людьми

Один из примеров - Йозеф Менгеле, известный как "ангел смерти", в концлагере Освенцим. Он участвовал в селекции вновь прибывших заключенных, наблюдал за убийством узников в газовых камерах и проводил эксперименты над людьми.

И в ГДР были примеры того, как врачи сотрудничали с репрессивной государственной системой. В одной из статей для Федерального агентства политического образования (BPB) в 2015 году юрист из Ростока Хайдрун Будде (Heidrun Budde) привела многочисленные примеры пыток, которые применялись в психиатрических клиниках в ГДР: от изоляции до чрезвычайно болезненных физических пыток с целью сломать волю человека.

Почему врачи соглашаются участвовать в пытках

Почти 50 лет Всемирная ассоциация врачей (WMA) активно выступает против какого-либо участия медиков в пытках. Принятая в 1975 году в Токио WMA декларация является манифестом против пыток, который запрещает врачам не только прямое участие в истязании людей, но и, согласно документу, они обязуются активно выступать против таких мер и защищать людей от пыток.

Житель Ирака, подвергшийся пыткам

Однако в реальности врачи зачастую решаются сотрудничать с властями, которые практикует пытки. По словам Стивена Майлса, обычно это происходит скорее добровольно, "режимы, которые используют для своих целей врачей, часто испытывают дефицит медиков и не хотят их лишиться, заставляя участвовать в пытках".

В качестве вознаграждения врачи, добровольно участвующие в пытках, получают высокие гонорары и повышение по службе. К тому же у многих из них "твердые представления о том, что патриотично, а что нет, и дефицит уважения к правам человека", говорит Майлс.

От Абу-Грейб до Гуантанамо

Несмотря на то, что пытки осуждаются во всем мире, запрещены они и сирийской конституцией, врачи, участвующие в пытках, есть во многих странах, даже в демократических. Один из примеров - специальные методики допроса, которые тоже относят к пыткам, применяемые в США в "войне против терроризма", которая была объявлена Вашингтоном после 11 сентября 2001 года. Они были бы неосуществимы без участия врачей.

И началось все с того, что американские врачи и психологи разработали целый каталог методов "допросов с пристрастием". В нем сказано, что у жертв пыток не должно быть никаких внешних следов истязаний. Кроме того, врачи присутствовали во время пыток, при которых заключенные испытывали экстремальный страх задохнуться. В конце концов, именно врачи помогали скрывать истинные причины смерти жертв пыток.

На фоне процесса по делу сирийца Алаа М. врач Хуссам аль-Нахаз не единственный, кто надеется на то, что суд поможет выявить роль некоторых сирийских врачей в чудовищных преступлениях. "Этот пример должен показать медикам всего мира, что те, кто участвуют в пытках людей, когда-нибудь предстанут перед судом", - заключил Хуссам аль-Нахаз.

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