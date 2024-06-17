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Германия не будет лишать беженцев из Украины Bürgergeld

Сергей Ромашенко
17 июня 2024 г.

У правительства Германии нет планов отменить выплату украинцам гражданских пособий. В то же время христианские и свободные демократы считают, что беженцы из Украины должны работать, а не сидеть на пособиях.

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На ярмарке вакансий для украинцев в Берлине
На ярмарке вакансий для украинцев в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ отвергло требования выплачивать 1,17 млн украинских беженцев вместо гражданских пособий (Bürgergeld) менее щедрые пособия для соискателей убежища в Германии. У правительства нет планов сокращать выплаты людям, которые бежали в Германию от российской агрессивной войны против Украины, заявил в понедельник, 17 июня, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Ранее с аналогичным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут (Dominik Ehrentraut). Он также сообщил, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для беженцев из Украины позволит ускорить принятие мер интеграции украинцев на рынке труда в Германии.

Ранее премьер-министры федеральных земель, управляемых представителями оппозиционного блока ХДС/ХСС, исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei), а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) призвали отменить выплату гражданских пособий как минимум украинским мужчинам призывного возраста.

В ФРГ проживают около 260 тысяч украинских беженцев

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают около 260 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

Представитель МВД Германии Максимилиан Калль (Maximilian Kall) напомнил, что главы МВД стран ЕС только 13 июня продлили защитный статус для украинцев еще на один год - до марта 2026 года. Беженцы из Украины, подвергшейся нападению России, не должны ходатайствовать о предоставлении им убежища в ФРГ. Они сразу же получают права на гражданское пособие и трудоустройство.

 

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