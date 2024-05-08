Беженцы, будущее ФРГ, РФ и КНР. О чем речь в программе ХДС?

Немецкие консерваторы приняли новую партийную программу. DW - о том, как изменится политика ФРГ, если ХДС победит на выборах в 2025 году и канцлером станет лидер этой партии Фридрих Мерц.

В Берлине проходит трехдневный съезд консерваторов Христианско-демократического союза (ХДС) - ныне крупнейшей оппозиционной партии в Германии, которую долгое время возглавляла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Переизбранный в понедельник, 6 мая, на пост председателя партии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) произнес на съезде речь, которая скорее напоминала выступление канцлера.

Мерц и в самом деле имеет вполне реальные шансы возглавить немецкое правительство после выборов осенью будущего года. Если бы выборы в бундестаг проходили в Германии сейчас, то ХДС занял бы на них первое место, причем, с большим отрывом. А политика, которую Мерц стал бы проводить на посту канцлера, прописана в новой партийной программе, принятой съездом вечером во вторник.

Какой ислам подходит Германии

Новая программа - уже четвертая в истории партии. Предыдущие консерваторы принимали этот партийный документ в 1978, 1994 и 2007 годах. Тогда и Германия, и окружающий ее мир были совершенно другими: не было ни миграционного кризиса, ни развязанной Россией войны против Украины, ни острой системной конкуренции Запада с Китаем. Перемены в мире и в самой Германии нашли существенное отражение в новой программе ХДС "Жить свободно - уверенно вести Германию в будущее".

В партийной программе ХДС отводится место исламу и уточняется, какой ислам подходит Германии Фото: picture alliance/dpa/U. Deck

К числу радикальных нововведений в этом документе можно отнести тезисы, касающиеся немецкой "Leitkultur" - термин, объединяющий такие понятия как "немецкая идентичность", "ведущая культура", "культура нации", "совокупность немецких традиций и обычаев". Консерваторы причисляют к Leitkultur основные права человека, уважение и терпимость, правовую государственность, чувство родины, знание немецкого языка и истории Германии, безоговорочное признание права Израиля на существование. Иностранец, не готовый приобщиться к немецкой Leitkultur, считают в ХДС, не может стать гражданином Германии.

Дифференцированно подходят консерваторы к исламу, называют исламский терроризм и политический ислам "недооцененной угрозой". "Мусульмане - часть религиозного многообразия и многобразия нашего общества, - сказано в программе. - Ислам, не разделяющий наши ценности и отвергающий наше свободное общество, не может быть частью Германии".

Где рассматривать ходатайства беженцев об убежище

Тезисы консерваторов на тему ислама продиктованы, очевидно, притоком нелегальных мигрантов в Германию, среди которых особенно много беженцев из мусульманских стран.

"Мы хотим вернуть контроль над миграцией. Мы хотим остановить неконтролируемую миграцию и ограничить гуманитарную миграцию, которая численностью превышает интеграционные способности Германии", - говорится в новой программе ХДС.

Контроль на границах необходимо усилить, что поможет ограничить приток нелегальных мигрантов, считают в ХДС. На этом фото - контроль на границе между Германией и Польшей Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

А достичь эту цель консерваторы предлагают введением на внешних рубежах Евросоюза жесткого пограничного контроля с электронной регистрацией и реализацией концепции безопасных третьих стран: "Каждый, претендующий на убежище в Европе, должен переправляться в безопасную третью страну, там проходить процедуру рассмотрения его ходатайства. В случае позитивного решения безопасная третья страна и будет предоставлять на месте убежище его соискателю".

А до поры до времени, пока внешние рубежи ЕС не на замке, считают в ХДС, следует лучше контролировать национальные границы Германии.

Китай - системный соперник

Фундаментальную смену курса консерваторы считают необходимым и во внешней политике. Они ратуют за большую геополитическую самостоятельность Германии и больший учет собственных национальных стратегических интересов в выборе партнеров. К числу таких партнеров ХДС относит страны ЕС, НАТО и G7. А вот зависимость от авторитарных государств, указывается в программе партии, следует уменьшать. В первую очередь - от Китая.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон с женами в Париже, 6 мая Фото: Yoan Valat/AP/picture alliance

Консерваторы "с тревогой" отмечают, что "Китай все больше отдаляется от нас и выступает в качестве системного соперника". Чтобы выстоять в таком соперничестве, предлагается уменьшить экономическую зависимость Германии от поставок из КНР стратегически важных товаров и критически необходимого сырья путем диверсификации импорта, повышения защиты современных технологий и цифровой инфраструктуры.

Безопасность в Европе - для защиты от России

Примечательно, что о России речь идет лишь в конце внешнеполитического раздела новой программы ХДС - после ситуации в беднейших странах мира, отношениях с государствами Африки и защиты прав человека.

"Россия, ведущая преступную агрессивную войну и силой ставящая под вопрос европейский мирный порядок и целостность суверенных государств, не может быть партнером", - написано в программе ХДС. Одновременно консерваторы выражают надежду, что когда-нибудь наступит день и "другая Россия", "беспрекословно признающая право на существование своих соседних стран", снова сможет стать "предсказуемым политическим и экономическим партнером".

Пока же, настаивает ХДС, система безопасности в Европе должна быть организована не вместе с Россией, а против России, для защиты от нее. Жертве российской агрессии - Украине - следует и далее оказывать "всеобъемлющую" помощь и поддерживать курс Киева на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Консерваторы уже дважды предлагали в бундестаге начать поставки ракет TAURUS Украине Фото: StockTrek Images/IMAGO

В этой связи следует напомнить, что фракция консерваторов уже дважды вносила на рассмотрение бундестага проект резолюции с требованием начать поставки Киеву немецких крылатых ракет TAURUS дальностью действия около 500 километров. Следовательно, можно ожидать, что в случае победы на выборах новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем начнет поставки таких ракет Украине.

Уже во время съезда по инициативе группы делегатов в новую программу партии было внесено дополнение: консерваторы постановили восстановить в Германии всеобщую воинскую обязанность, которая была "заморожена", а фактически ликвидирована в 2011 году. Это решение съезд ХДС прямо обосновал исходящей от России угрозой и стремлением продемонстрировать готовность немцев постоять за свою страну.

"Ядерный зонтик для Европы"

Обращает на себя внимание и еще один раздел программы - тот, в котором речь идет о военных возможностях европейских членов НАТО: "Европейские партнеры внутри НАТО должны быть способны самостоятельно действовать военным образом, если для НАТО целиком это не представляется возможным".

Для этого консерваторы предлагают повысить военно-политическую самостоятельность Европы в рамках НАТО и ЕС, эффективнее интегрировать военные структуры европейских стран-членов НАТО, наладить их совместную разработку и производство военного снаряжения и вооружений. А от Франции и Великобритании ХДС ожидает готовности создавать на основе их стратегических потенциалов "совместный ядерный защитный зонтик" для Европы.

Соединенные Штаты в этой связи не упоминаются, но на консерваторов, скорее всего, подействовала угроза прежнего и, возможно, следующего президента США Дональда Трампа отказать европейским партнерам по НАТО в американских гарантиях безопасности.