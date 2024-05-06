Фридрих Мерц переизбран на пост председателя ХДС

За переизбрание немецкого политика Фридриха Мерца на пост председателя Христианско-демократического союза проголосовали около 90 процентов делегатов съезда.

Делегаты немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подавляющим большинством голосов переизбрали на пост председателя Фридриха Мерца (Friedrich Merz). На голосовании, проходившем в понедельник, 6 мая, кандидатуру политика поддержали большинство участников партийного съезда.

В голосовании участвовали 972 делегата, из которых 873 (89,8 процента) отдали голоса за Мерца. Кроме того, был избран предложенный главой ХДС генеральный секретарь партии Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он получил на съезде явный вотум доверия, набрав 91,4 процента голосов.

Перед голосованием Мерц заявил о планах вернуть свою партию в правительство в результате выборов в бундестаг в следующем году, предложив избирателям альтернативу правящей "светофорной коалиции", в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые". Говоря о возможной будущей коалиции, политик указал на противоречия ХДС и "зеленых", а также категорически исключил сотрудничество ХДС с левопопулистскими и правопопулистскими партиями.

Это второй срок Мерца на посту председателя ХДС. Впервые он возглавил партию в 2022 году, получив на внутрипартийных выборах около 95 процентов голосов.