  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Фридрих Мерц переизбран на пост председателя ХДС

Лиза Ламбрехт
6 мая 2024 г.

За переизбрание немецкого политика Фридриха Мерца на пост председателя Христианско-демократического союза проголосовали около 90 процентов делегатов съезда.

https://p.dw.com/p/4fYk8
Фридрих Мерц
Фридрих МерцФото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Делегаты немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подавляющим большинством голосов переизбрали на пост председателя Фридриха Мерца (Friedrich Merz). На голосовании, проходившем в понедельник, 6 мая, кандидатуру политика поддержали большинство участников партийного съезда.

В голосовании участвовали 972 делегата, из которых 873 (89,8 процента) отдали голоса за Мерца. Кроме того, был избран предложенный главой ХДС генеральный секретарь партии Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он получил на съезде явный вотум доверия, набрав 91,4 процента голосов.

Перед голосованием Мерц заявил о планах вернуть свою партию в правительство в результате выборов в бундестаг в следующем году, предложив избирателям альтернативу правящей "светофорной коалиции", в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые". Говоря о возможной будущей коалиции, политик указал на противоречия ХДС и "зеленых", а также категорически исключил сотрудничество ХДС с левопопулистскими и правопопулистскими партиями.

Это второй срок Мерца на посту председателя ХДС. Впервые он возглавил партию в 2022 году, получив на внутрипартийных выборах около 95 процентов голосов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Германии Штайнмайер и новое правительство во главе с канцлером Шольцем, 8 декабря 2021 года

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии, впервые в истории сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, было приведено к присяге 8 декабря 2021 года. Кто в его составе - в галерее DW.
Политика11 декабря 2023 г.18 фото
Канцлер Олаф Шольц

Почему немцы так недовольны правительством канцлера Шольца?

Почему немцы так недовольны правительством канцлера Шольца?

Почти три четверти жителей Германии негативно оценивают работу правящей в стране трехпартийной коалиции, возглаемой канцлером от СДПГ Олафом Шольцем. В чем причина? Анализ DW.
Политика29 августа 2023 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Опрос: Почти две трети немцев желают смены правительства страны

Опрос: Почти две трети немцев желают смены правительства страны

Недовольство граждан Германии вызывают все новые скандалы в "светофорной коалиции", правящей страной. Согласно опросу, уже 70 процентов немцев недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Политика20 августа 2023 г.