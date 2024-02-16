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Боррель: Зонтик США над Европой, возможно, не вечный

Сергей Ромашенко
16 февраля 2024 г.

Глава европейской дипломатии призвал Европу наращивать собственный оборонный потенциал. Он предупредил, что защитный зонтик США над Европой, возможно, не навсегда.

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Жозеп Боррель призывает усиливать оборонительную мощь Европы
Жозеп Боррель призывает усиливать оборонительную мощь ЕвропыФото: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Европе следует масштабно наращивать собственные силы обороны и сдерживания, считает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "Европа очень хорошо чувствует себя под зонтиком американцев, но американский зонтик, возможно, раскрыт не навсегда", - заявил Боррель в пятницу, 16 февраля, на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Нужно раскрывать собственный зонтик. Нам впредь, возможно, придется стать автономнее, чем нам этого когда-либо хотелось", - добавил он в связи с возможном переизбранием бывшего президента США Дональда Трампана должность главы американского государства.

Европейский защитный зонтик

Боррель оставил открытым вопрос, должен ли европейский оборонительный зонтик содержать компоненту ядерного сдерживания. Эта тема в последние дни весьма горячо обсуждается в ЕС после того, как Трамп в ходе предвыборного митинга дал отчетливо понять, что в случае нападения России он не стал бы защищать те страны НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону.

После этого главный кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Европарламент Катарина Барли поставила под вопрос надежность американского атомного зонтика, выразив мнение, что на пути к европейской армии одной из тем могут стать и европейские атомные бомбы.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) высказался за расширение сотрудничества с Францией и Великобританией в сфере ядерного сдерживания. "Французский президент Эмманюэль Макрон выдвинул различные предложения сотрудничества. Последние высказывания Дональда Трампа мы должны воспринимать как призыв продолжать думать о целесообразности этого элемента европейской безопасности под эгидой НАТО", - написал Линднер в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сдержанная реакция Шольца и Писториуса

Социал-демократические политики - канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) пока отвергают переговоры с Францией по ядерной тематике. Писториус назвал нынешнюю дискуссию о ядерном оружии в Европе чрезмерной реакцией на слова Трампа, выразив мнение, что ядерные дебаты - последнее, что сейчас нужно.

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