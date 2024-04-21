Лидер ХДС Мерц назвал Китай угрозой безопасности Германии

После поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Китай председатель находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) возложил на правительство в Пекине частичную ответственность за многочисленные войны и кризисы по всему миру. "Китай ведет себя все более репрессивно внутри страны и все более агрессивно за рубежом. Таким образом, Китайская Народная Республика становится все более серьезной угрозой и нашей безопасности", - заявил Мерц в интервью информационному агентству dpa в Мюнхене в воскресенье, 21 апреля.

По мнению лидера крупнейшей оппозиционной партии Германии, Китай не заинтересован в окончании войны в Украине. "Такие страны, как Северная Корея, поддерживаются Китаем, так же как и агрессивная война России против Украины", - сказал Мерц. Он отметил, что хотя Китай, вероятно, оказывал некоторое сдерживающее влияние на президента РФ Владимира Путина, эта страна "вряд ли примет участие в какой-либо конференции, которая будет созвана для прекращения агрессивной войны России в Украине". Россия, вероятно, также не станет участвовать, добавил политик. "Это показывает, что Россия и Китай на самом деле не заинтересованы в прекращении войны против Украины", - сказал он.

Риски инвестиций в Китай

Мерц признал, что Китай остается экономически интересным для немецкого бизнеса. "В то же время каждой немецкой компании рекомендуется проанализировать риски, минимизировать их, а также правильно заложить их в свои балансы. Мы не должны через несколько лет оглядываться назад и говорить, как в случае с Россией, что мы неправильно оценили ситуацию", - указал глава ХДС.

"Любой, кто инвестирует в Китай сегодня, должен оценить возросший риск. Кроме того, предприятия должны заблаговременно понять, что мы не будем готовы спасать компании, которые взяли на себя слишком большой риск в таких странах, как Китай", - предупредил Мерц. Что касается стратегически важных ресурсов и товаров, государство также должно четко определить рамки для инвестиций и торговли, "чтобы мы снова не попали в опасную зависимость, как это произошло с российским газом", добавил он.