Что изменится во внешней политике Германии в 2024 году?

Каким будет внешнеполитический курс ФРГ в 2024 году на фоне продолжающихся войн и кризисов? DW - коротко о сюжетах, которые были и остаются самыми важными во внешней политике Берлина.

В начале декабря 2023 немцы выбрали слово года - Krisenmodus, что в переводе на русский означает словосочетание "кризисный режим". Krisenmodus как нельзя лучше описывает и состояние нынешней внешней политики Германии. Война Израиля против ХАМАС является лишь одним из последних серьезных и самых драматичных кризисов, который мог бы привести к чудовищным последствиям для всего мира.

Позиция Германии в конфликте на Ближнем Востоке

Чтобы этого избежать, ФРГ обязана, с одной стороны, в силу исторических причин - национал-социалистического прошлого и Холокоста - гарантировать безопасность Израиля. Как подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), это часть немецкой государственной доктрины (Staatsräson). С другой стороны, это не останавливает нынешнего министра иностранных дел Анналену Бербок (Annalena Baerbock) от критики в адрес Израиля, который начал военные действия в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС 7 октября, в результате которого были убиты более 1200 израильтян и 240 были взяты в заложники.

В эксклюзивном интервью DW в ноябре 2023 года Бербок критиковала насилие со стороны еврейских поселенцев против палестинцев на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан: "Премьер-министр Израиля должен осудить насилие со стороны еврейских поселенцев, оно должно быть наказано согласно уголовному законодательству, это также в интересах Израиля".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: Sebastian Rau/photothek/picture alliance

Берлин также участвует в дискуссии по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и того, что будет в регионе после окончания войны. Говоря о будущем сектора Газа, Бербок в интервью DW отметила: "Чтобы позаботиться о безопасности, нужна международная ответственность". Германия, как ЕС и США, придерживается позиции урегулирования израильско-палестинского конфликта по принципу "двух государств": израильского и палестинского.

Эксперт по Ближнему Востоку Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler) из международной организации Counter Extremism Project в интервью DW подчеркивает: "Очевидно, что разрешение конфликта в соответствии с принципом "двух государств" в настоящий момент представляет собой очень отдаленную и спорную цель, учитывая нынешние события и то, что случилось в последние 20 лет. Но какое другое решение есть, кроме этого?". Эскперт не отвечает на свой риторический вопрос и рекомендует правительству ФРГ и далее следовать достижению этой цели.

Украина: переговоры о мире или военное решение

Ни одно из событий последнего десятилетия не стало таким испытанием для Берлина и всей Европы, как полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. ФРГ, как и другие страны Запада, оказывает Киеву многостороннюю поддержку. Несмотря на это, за почти два года войны Украине не удалось вернуть оккупированные Россией территории. Готовность и далее оказывать Украине военную помощь снижается не только среди европейских стран, но и у США. Если на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах Америки вновь победит Дональд Трамп, американская помощь Киеву может существенно сократиться.

Усталость на Западе от этой войны оказывает давление на политиков, заставляя задуматься о мирных переговорах. Йоханнес Варвик (Johannes Varwick), профессор из Университета в Галле, занимающийся международными отношениями и европейской политикой, считает это неизбежным: "Я думаю, что перемирие и потом сложные дипломатические переговоры о территориальных изменениях Украины, ее нейтралитете - все это должно обсуждаться".

Родерих Кизеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

В свою очередь, депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза ХДС, эксперт в области политики безопасности Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) называет все разговоры о перемирии слишком опасными, а военную победу Украины считает возможной: "Контрнаступлению ВСУ, целью которого было освобождение оккупированных РФ территорий, препятствовал сам Запад - тем, что поставлял слишком мало вооружений и делал это слишком поздно". Стратегия для победы должна быть иной, уверен отставной полковник бундесвера: "Все поставки оружия должны осуществляться как можно скорее".

На саммите НАТО в конце ноября глава МИД ФРГ Бербок заявила, что, по ее мнению, у Запада нет никакой альтернативы дальнейшей поддержке Украины - "настолько сложная, напряженная и застывшая (на фронте. - Ред.) сейчас ситуация".

Растущая угроза со стороны Китая

С момента правления канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) многое изменилось в китайско-германских отношениях. В новой стратегии коалиционного правительства сказано, что "Китай является для Германии и ЕС одновременно партнером, конкурентом и системным соперником". При этом о конкуренции с Пекином в Берлине голоса все громче.

На заседании коалиционного правительства ФРГ Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance

Федеральное правительство с тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Тайваня, который Китай считает своей мятежной провинцией, а также за тесными - несмотря на вторжение России в Украину - отношениями Москвы и Пекина. В результате Берлин рассматривает Китай все больше как возможного возмутителя спокойствия и нарушителя мирового порядка.

При этом с 2016 года Китай является важнейшим торговым партнером ФРГ. Поэтому в центре новой немецкой стратегии в отношении КНР находится не отказ от связей с Китаем, что могло бы сильно навредить самой Германии, а усилия, направленные на уменьшение односторонней экономической зависимости от Пекина.

Политика на основе ценностей или интересов?

В случае Китая особенно ярко проявляются границы внешней политики, ориентированной на ценности, которую представляет глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В апреле 2023 года тогдашний ее китайский коллега Цинь Ган так ответил на замечание Бербок о соблюдении прав человека: "Что Китаю менее всего нужно, так это менторство со стороны Запада".

Мортен Фрайдель (Monten Freidel) в статье, опубликованной в FAZ, написал: "В мире, в котором либеральный Запад находится под давлением, можно легко обрести врагов, если постоянно говорить о ценностях. Это не означает, что ценности излишни. Но не нужно постоянно напоминать о них". Фрайдель полагает, что Германия должна в этой связи лучше сформулировать свои интересы.

Хеннинг Хоф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP), напротив, позитивно оценивает курс федерального правительства: "Он преодолел противоречия между интересами и ценностями, когда четко обозначил, что возможно и то, и другое. Если совсем не говорить о ценностях, как мы это делали в случае с Россией, то происходят катастрофические последствия, которые мы видим в Украине". В случае Украины власти ФРГ обрели горький опыт: в поиске союзников по всему миру, которые были бы готовы поддержать санкции Запада против РФ.

"Многие развивающиеся страны отказались это делать, желая и далее торговать с Россией. Такие государства, как Индия и Бразилия, в этом меняющемся мировом порядке открыли для себя поле для маневра, на котором у них появилась свобода не вставать на ту или иную сторону, - констатирует Хофф. - Правительство Шольца пытается вступить с этими странами в диалог как с равными партнерами. Это является активным расширением немецкой внешней политики и, я думаю, что Берлин в общем и целом правильно делает ставку на этот курс".

Немцы устали от интервенционизма

Власти ФРГ ищут решения для урегулирования таких мировых кризисов, как война в Украине и на Ближнем Востоке, или нарастающее противостояние с КНР. Хочет ли того Германия или нет, но от нее, от четвертой в мире экономики, ЕС и США ожидают более активной роли во внешней политике. Хотя не всем немцам это по душе.

В ходе соцопроса, проведенного по заказу Фонда Кёрбера в сентябре 2023 года, 54% респондентов высказались за то, что Германия должна больше дистанцироваться от урегулирования международных кризисов. И только 38% опрошенных поддержали более активное участие в этом Берлина - это самый низкий показатель с января 2017 года. Тогда он составлял 52%.

Кроме того, 71% участников исследования высказался против лидирующей роли Германии в военной сфере ЕС. Кажется, что немцы прежде всего хотят спокойствия во времена кризисов и войн. Желание, исполнение которого весьма проблематично.

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