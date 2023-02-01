10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году
Президент ФРГ, федеральный канцлер и его заместители, председатель бундестага и лидеры ведущих партий: десятка ключевых фигур современной политики Германии - в фотогалерее DW.
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - один из самых уважаемых немецких политиков, его называют живым символом стабильности страны. Восемь лет он возглавлял МИД Германии. Пытался наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в Донбассе в 2014 году. После вторжения РФ в Украину публично заявил, что сожалеет о прежней поддержке России и газопроводного проекта "Северный поток - 2".
Председатель бундестага Бербель Бас
Бербель Бас - третья женщина на посту председателя бундестага и тем самым занимает формально второй после президента пост в государственной иерархии ФРГ. До этого Бас, эксперт в сфере здравоохранения, была мало известна. Она выросла в Рурской области на западе Германии, где когда-то добывали уголь и производили сталь. Бас прямолинейна и строго следит за соблюдением регламента в бундестаге.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Став министром труда ФРГ в 2007 году, Олаф Шольц, интроверт и прагматик, с тех пор всегда на высоких должностях. В 2019 году, будучи главой Минфина, он проиграл борьбу за пост председателя СДПГ. Казалось, карьере скоро конец. Но через два года ведомые Шольцем социал-демократы выиграли выборы в бундестаг. Канлера часто зовут Scholzomat - за умение бесстрастно давать ответы на самые сложные вопросы.
Министр финансов Кристиан Линднер
Министр финансов Кристиан Линднер еще в ходе предвыборной кампании обещал, что повышения налогов правительством с участием либералов не будет. И лидер СвДП, уделяющий особое внимание сугубо рыночным механизмам и поддержке бизнеса, пока держит свое слово. Линднер подвергся критике за пышную свадьбу на дорогом курорте Зюльт, важных гостей на которой охраняли за государственный счет.
Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек
Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые", министр экономики и защиты климата Роберт Хабек после назначения на этот пост стал самым популярным политиком ФРГ. Рейтинги ярого сторонника зеленой энергетики подкосили взлетевшие цены на электроэнергию и ряд неудачных высказываний на сей счет. В короткий срок Хабек добился строительства СПГ-терминалов и энергетической независимости от РФ.
Глава МИД Анналена Бербок
Анналена Бербок могла стать первым канцлером ФРГ от партии "зеленых". Но в итоге стала первой женщиной во главе немецкого МИД. Бербок, одна из самых главных критиков России в кабинете Шольца, обещала проводить "феминистическую внешнюю политику".
Министр обороны Борис Писториус
Назначив новым министром обороны ФРГ после отставки Кристины Ламбрехт 62-летнего Бориса Писториуса, канцлер Шольц нарушил принцип гендерного равенства в кабинете. В прошлом Писториус возглавлял МВД Нижней Саксонии и, как и Шольц, неудачно боролся за пост председателя СДПГ. Руководить Минобороны, считает Писториус, - сложная задача, тем более в то время, "когда Германия косвенно участвует в войне".
Председатель ХДС Фридрих Мерц
Лидером ХДС Фридрих Мерц смог стать лишь с третьей попытки, когда консерваторы оказались в оппозиции. Давний противник Меркель, которого та когда-то выжила с поста главы фракции в бундестаге, возглавил ХДС в 66 лет после поражения партии на выборах. Мультимиллионер и в недавнем прошлом инвестиционный банкир, Мерц принадлежит к правому крылу ХДС и является убежденным рыночником.
Сопредседатель АдГ Алис Вайдель
Алис Вайдель, сопредседатель правопопулисткой и евроскептической "Альтернативы для Германии" (АдГ), - необычная фигура в немецкой политике. В прошлом аналитик рынка недвижимости, она защитила кандидатскую по пенсионной системе КНР и говорит по-китайски. Вайдель выступает против западных санкций, введенных в отношении РФ после ее вторжения в Украину, и за ужесточение миграционной политики Берлина.
Председатель баварского ХСС Маркус Зёдер
Лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, опираясь на свой высокий рейтинг, до последнего претендовал на роль кандидата в канцлеры от блока консерваторов, но ХДС все же продавил своего тогдашнего председателя Армина Лашета, в итоге проигравшего выборы 2021 года. В родной Баварии, самой богатой федеральной земле Германии, у Зёдера и его партии фактически нет конкурентов.