Став министром труда ФРГ в 2007 году, Олаф Шольц, интроверт и прагматик, с тех пор всегда на высоких должностях. В 2019 году, будучи главой Минфина, он проиграл борьбу за пост председателя СДПГ. Казалось, карьере скоро конец. Но через два года ведомые Шольцем социал-демократы выиграли выборы в бундестаг. Канлера часто зовут Scholzomat - за умение бесстрастно давать ответы на самые сложные вопросы.