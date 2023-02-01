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Владимир Дорохов
1 февраля 2023 г.
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Топ-тема

Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Украина будет участвовать в программе ЕС "Единый рынок"

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Другие публикации DW

Карикатура - несколько мужчин устанавливают бюст Сталина, Сталин "заносит" над ними руку с плеткой.

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