Шпан выступил за депортацию беженцев в третьи страны

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан (Jens Spahn) предложил всех новых беженцев, "которые попадают в ЕС нелегально", отправлять в Гану, Руанду или страны Восточной Европы, не входящие в Евросоюз. "Если мы будем делать это последовательно в течение четырех, шести, восьми недель, то количество беженцев резко сократится", - сказал политик в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в воскресенье, 17 декабря. У многих из беженцев отпадет само желание направляться в Евросоюз, "если будет ясно, что в течение 48 часов они попадут в безопасную третью страну за пределами ЕС", - пояснил Шпан.

Предложение о третьей стране составляет основу миграционной концепции в проекте новой политической программы ХДС, представленной 11 декабря. Цель - "договорные соглашения, согласно которым беженцы получают там процедуру предоставления убежища и могут безопасно оставаться там, если им будет предоставлена защита", пояснил Шпан. "Руанда, вероятно, готова пойти на это, Гана, возможно, тоже. Необходимо также провести переговоры со странами Восточной Европы, такими как Грузия и Молдова", - добавил он.

Политик видит в этом решение "радикальной" проблемы в ФРГ

Шпан подчеркнул, что Женевская конвенция о статусе беженцев не предусматривает предоставление защиты от преследований во время войны в самих странах ЕС. Если будет обеспечено, что преследуемые люди в третьих странах "имеют безопасное убежище, о них хорошо заботятся и они могут жить без страха, то цель Конвенции о статусе беженцев будет достигнута", считает он.

Парламентарий убежден, что "если Германия будет отстаивать эту идею в Европе, она получит поддержку большинства и может быть реализована с помощью коалиции желающих". И, как следствие, беженцы "больше не будут платить контрабандистам и торговцам людьми и не отправятся по этому опасному средиземноморскому маршруту".

В случае решения миграционных проблем "радикалы также потеряют поддержку", уверен Шпан. Вместе с тем, по мнению политика, у Германии "будет достаточно сил, пространства и ресурсов, чтобы принять тех, кто действительно нуждается в нашей защите".

Власти ФРГ приняли меры по сокращению пособий и ограничению притока нелегалов

В начале ноября пресс-служба канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) обнародовала обширный документ с изложением одобренных в ходе совещания мер. Одна из них ставит точку в многомесячном споре между федеральным центром и местными властями о деньгах, необходимых для содержания беженцев. Начиная с 2024 года из "беженского" пособия будут вычитаться средства на проживание в общежитии и питание в столовой, а на руки взрослому будут выдаватся только 182 евро. Впредь дожидаться гражданского пособия придется вдвое дольше - 36 месяцев, а зачислять его будут на отдельную дебетовую карту для оплаты проезда на общественном транспорте или покупок в продовольственном магазине. Таким образом беженцы утратят возможность переводить деньги в страны своего происхождения.

Из мер, направленных на непосредственное ограничение притока нелегальных мигрантов в Германию, канцлер и земельные премьер-министры смогли в октябре договориться о погранконтроле на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией. Ранее аналогичное решение было принято с Австрией.

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