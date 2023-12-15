Бундесрат признал Грузию и Молдову безопасными странами

Германский бундесрат - палата федеральных земель - в пятницу, 15 декабря, утвердил законопроект о внесении Грузии и Молдовы в список так называемых безопасных стран происхождения. Это позволит властям ФРГ ускорить и упростить обработку прошений об убежище, поданных гражданами этих государств, и быстрее выдворять отвергнутых мигрантов. Предполагается, что претенденты на получение убежища в Германии, высланные обратно в государства с таким статусом, не будут подвергаться на родине государственному преследованию, а также будут защищены властями от всяческих других преследований.

В ноябре законопроект успешно прошел утверждение в бундестаге. Новый закон вступит в силу после подписания его президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

Министр внутренних дел: Важный шаг для борьбы с нелегальной миграцией

Ранее, комментируя новый законопроект, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) указала: "Обе страны желают вступить в Евросоюз. В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить масштабы нелегальной миграции." По словам Фезер, на Грузию и Молдову приходится более 10 процентов отклоненных ходатайств об убежище, а удовлетворяется лишь менее 0,3 процента таких заявок.

Статус безопасных стран власти Германии ранее присвоили Албании, Боснии и Герцеговине, Гане, Косово, Северной Македонии, Сенегалу, Сербии и Черногории.

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