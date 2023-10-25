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Правительство ФРГ ужесточает правила депортации нелегалов

Александра Иванова
25 октября 2023 г.

Новые правила расширяют полномочия полиции по поиску уклоняющихся от депортации лиц и продлевают срок содержания мигрантов под стражей в ожидании отъезда.

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Сотрудники полции ФРГ сопровождают в самолете афганцев, депортируемых в Кабул
Сотрудники полции ФРГ сопровождают в самолете афганцев, депортируемых в КабулФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ужесточение мер по депортации тех, кому было отказано в статусе беженца, в среду, 25 октября, было одобрено правительством ФРГ, несмотря на критику из рядов партии "зеленых" и некоторых правозащитных организаций.

Как заявила министр внутренних дел ФРГ Ненси Фезер (Nancy Faeser), принятие "пакета ограничительных мер" было необходимо, чтобы "значительно сократить" масштабы нелегальной миграции в Германию. В то же время ускоренное и более активное выдворение из страны тех, кому было отказано в убежище, послужит созданию "достаточных возможностей" для предоставления защиты тем, кто действительно в этом нуждается, добавила она.

Планируемые изменения в законодательстве должны расширить полномочия полиции по приведению в исполнение мер по депортации иностранцев, которым было отказано в статусе беженца. Например, сотрудники полиции, проводящие обыски в общежитиях для мигрантов, смогут осматривать не только комнаты тех, кого они ищут, но и другие помещения. Кроме того, максимальный срок содержания под стражей в ожидании высылки будет увеличен с нынешних 10 до 28 дней.

Ускоренная депортация контрабандистов

Одной из целей нововведений является также ускоренная депортация тех, кто занимается незаконной переправкой людей в Германию. Кроме того, закон позволит выдворять из страны членов преступных организаций вне зависимости от вынесенных индивидуальных приговоров.

Ожидается, что после принятия соответствующего закона число случаев депортации из Германии лиц, которым было отказано в убежище, увеличится на 600, или 5% в год.

Критика правозащитников

Между тем правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку мигрантам, претендующим на убежище в Германии, резко раскритиковала законопроект. По мнению ее представителей, ужесточенные меры означают "серьезное посягательство на основные права" мигрантов. При этом они вовсе не разгрузят немецкие коммуны, заявляют в Pro Asyl.

Сомнения в правомерности планируемых мер высказывают и в правящей партии "зеленых". Так, депутат бундестага Юлиан Пальке (Julian Pahlke) заявил в интервью изданиям группы RND, что "закон в его нынешней форме, вероятно, может противоречить конституции". Аналогичное мнение высказала эксперт "зеленых" по вопросам миграции Филиц Полат (Filiz Polat). По ее оценке, инициатива представляет собой "несоразмерное вмешательство в основные права на свободу и неприкосновенность жилища, а также на личную сферу" людей.

Комментируя эту критику, глава МВД ФРГ Фезер напомнила, что законопроект был принят всем правительством. "В этом процессе участвовали и "зеленые", - указала она.

Между тем в оппозиционном блоке ХДС/ХСС считают готовящиеся меры недостаточными. Это не более чем "один шаг на каменистом пути по направлению к повороту в миграционной политике", - заявила зампредседателя фракции консерваторов в бундестаге Андрея Линдхольц (Andrea Lindholz).

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