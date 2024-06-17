В СвДП требуют отменить Bürgergeld для беженцев из Украины

Вслед за ХДС лишить украинских беженцев гражданских пособий призвал и генсек либеральной СвДП Джир-Сарай. Он считает, что украинцам в Германии нужно дать стимул искать работу вместо того, чтобы сидеть на пособии.

Вслед за христианскими демократами с призывом лишить гражданских пособий беженцев из Украины выступила и Свободная демократическая партия (СвДП). "Новоприбывающие беженцы от войны в Украине впредь должны не получать гражданские пособия, а подпадать под нормы закона о пособиях для соискателей убежища. Это даст людям стимул искать работу", - заявил генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) в интервью газете Bild, обнародованном в понедельник, 17 июня.

"У нас повсеместно нехватка рабочей силы - в пищевой отрасли, в строительстве или в сфере по уходу за больными и инвалидами. Нам нужно впредь не финансировать безработицу деньгами налогоплательщиков, а заботиться о том, чтобы люди получали работу", - подчеркнул Джир-Сарай.

Беженцы из Украины призывного возраста

Ранее министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) и глава МВД Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) высказались против выплаты гражданских пособий особенно беженцам из Украины призывного возраста. "Не вяжется, когда говорят, что Украину нужно как можно лучше поддерживать, и при этом содержать украинских уклонистов", - заявил Штюбген в интервью изданиям группы RND.

Со свей стороны Йоахим Херрман в интервью Bild отметил, что решение правительства ФРГ незамедлительно выплачивать беженцам из Украины полное гражданское пособие "создало абсолютно неправильные стимулы". Украинские беженцы в Германии с июня 2022 году получили право на гражданское пособие, вместо менее щедрых пособий для соискателей убежища.

В то же время эксперт по рынку труда в Социал-демократической фракции в бундестаге Мартин Роземан (Martin Rosemann) назвал ошибочной точку зрения о том, что гражданские пособия лишают украинских беженцев стимула искать работу. "Украинские беженцы лишь благодаря этому пособию и работе Центров по трудоустройству получают поддержку в доступе к рынку труда", - указал он. Призыв лишить украинцев гражданских пособий отвергли также "зеленые" в Бранденбурге.