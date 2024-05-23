В Баварии призвали лишить украинских уклонистов пособий

Министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херрман (Joachim Hermann) считает необходимым прекратить выплату так называемых "денег для граждан" (Bürgergeld) находящимся в Германии украинским мужчинам, которые уклоняются от призыва на воинскую службу на их родине. "Как минимум" властям ФРГ следует не выплачивать такое пособие, в особенности мужчинам, которые, собственно говоря, являются военнообязанными у себя на родине, в Украине, заявил Херрман в четверг, 23 мая, в эфире немецкого телеканала Welt TV . "Мы хотим поддержать Украину как можно сильнее, но нельзя в это же время, если можно так выразиться, платить премии тем, кто уклоняется от воинской службы", - пояснил он.

Обсуждая тему миграционного кризиса в ФРГ, баварский политик заметил, что украинцы, бежавшие в Германию от развязанной Россией войны, получают здесь пособие в большем размере, нежели просители политического убежища, а потому "деньги для граждан" не служат им "большим стимулом" для немедленного поиска работы. По словам Херрмана, в настоящее время в Германии находятся несколько тысяч украинских военнообязанных мужчин, которые получают в ФРГ "деньги для граждан" и которых "не хватает для обороны Украины".

Кроме того глава МВД Баварии раскритиковал отсутствие механизма распределения украинских беженцев по всему Европейскому Союзу. "А федеральное правительство, похоже, вообще не пытается" изменить эту ситуацию, а это приводит к тому, что сейчас в Германии находится "примерно в двадцать раз больше украинцев, чем во Франции", посетовал Йоахим Херрман.

Украинцев все чаще призывают искать работу в ФРГ

Позиция Хермана, который входит в Христианско-социальный союз (ХСС), не нова для представителей немецкой оппозиции. Факт предоставления украинским беженцам "денег для граждан" обсуждается с конца 2023 года, когда правительству ФРГ не удалось воспользоваться 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса COVID-19.

На фоне этой проблемы размеры пособий, которые получают украинцы, стали объектом критики. Вместе с тем среди украинских беженцев в ФРГ мала доля тех, кто нашел работу в стране, - несмотря на соответствующие программы помощи.

Ввиду дефицита работников в Германии, который в последующие годы может лишь усилиться, критики также обращают внимание на положение украинцев. Так, в Немецком союзе городов и общин призвали сокращать размеры "бюргергельд" тем украинцам, которые без уважительной причины отказываются искать работу. К этому же в конце января призывал Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

О том, что находящихся в ФРГ украинских мужчин, которые подпадают в Украине под закон о мобилизации и не хотят становиться на воинский учет на родине, необходимо лишить "денег для граждан", в начале мая заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из Христианско-демократического союза. Однако Мерц в беседе с DW никаких радикальных идей на этот счет не высказывал.