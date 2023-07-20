Как выглядят "деревни-призраки" на западе Германии
На западе ФРГ в связи с добычей бурого угля многие населенные пункты были снесены. Их жителей переселили. Но вблизи карьеров еще можно найти деревни под снос. Как они выглядят и что в них сейчас - галерея DW.
Заброшенные дома в "деревнях-призраках"
На западе Германии есть несколько населенных пунктов, которые называют "деревнями-призраками". Они существуют на карте, но в них уже давно никто не живет. Так, например, выглядят дома в деревне Мангейм (не путать с городом на юго-западе Германии).
Церковь по соседству
В центре деревни Мангейм, откуда уже переселили местных жителей и которая по плану должна быть снесена из-за расширения угольного карьера Хамбах, стоит католическая церковь. Ее окна и двери заколочены фанерой. Богослужения давно не проводятся. Во время протестов из-за Хамбахского леса экоактивисты оставили на заборе рядом с церковью графити.
Улица разбитых фонарей в Мангейме
В "деревнях-призраках" сохранилась большая часть инфрастурктуры, несмотря на то что жителей многих домов переселили уже несколько лет назад. Коммуникации, такие как свет, отопление и связь, в целом работают. Но кое-где следы запустения все же видны. Как на этой улице разбитых фонарей в Мангейме
Будущее заброшенной деревни
В большинстве домов деревни Мангейм, как в этом доме, больше никто не живет. Все жители были переселены в одноименный населенный пункт и получили компенсации. Но по решению концерна RWE, деревню сносить, вероятно, не будут.
Что будет с заброшенными домами
Дома в заброшенных деревнях после того, как оттуда переселили жителей, выплатив им компенсации, являются собственностью концерна RWE. Но после наводнения 2021 года во многих из них по договоренности с местными властями временно поселили людей, пострадавших от стихии. В этом доме сейчас никто не живет.
Дорога в "деревню-призрак"
Кайенберг - одна из заброшенных деревень вблизи угольного карьера Гарцвайлер. Она предназначена под снос. Но, судя по всему, эту деревню не снесут. А Лютцерат, что по соседству, ставший символом протестов экоактивистов, должны снести в 2023 году. Сейчас проезда туда уже нет.
Угольный карьер за забором
Кайенберг - одна из нескольких деревень, которые должны были снести из-за расширения угольного карьера. Насколько близко от населенного пункта добывают уголь, показывает это фото - в левом верхнем углу, если присмотреться, видна техника из карьера. Но поскольку ФРГ отказалась от добычи угля, эта деревня останется.
Кайенберг может стать "деревней будущего"
Сейчас в Кайенберге проживает 15-20 процентов местных жителей. Остальные переехали в другие места. В отдельных пустующих домах живут беженцы. А после закрытия карьера Кайенберг планируют превратить в "деревню будущего".
Кто будет здесь жить
В этом доме на окраине Кайенберга сейчас никто не живет. Совсем недалеко, практически за забором, начинается угольный карьер.
"Дома-призраки"
Часть домов заброшенной деревни Кайенберг будет снесена. Среди них, вероятно, будет и этот дом. Но большая часть жилого фонда будет сохранена.
Пустые витрины заброшенной деревни
В Кайенберге не осталось работающих магазинов, аптек или пекарен. Но все это здесь планируют восстановить.
Визитная карточка Кайенберга
Эта деревенская пивная стала своего рода визитной карточкой Кайенберга, она была предназначена под снос. Но теперь владельцы этого заведения, вероятно, смогут выкупить его обратно.
На автобусе в деревню-призрак
В эту переселенную деревню все еще ходит автобус. Связано это с тем, что сюда временно поселили беженцев из Украины и Сирии.
Детская площадка в заброшенной деревне
О жизни в этой заброшенной деревне все еще напоминает детская площадка. Поскольку по соседству появились семьи беженцев с детьми, на этом месте, вероятно, скоро снова будет звучать детский смех.
Заброшенные дома стали спасением
Многие заброшенные дома стали спасением и временным убежищем сначала для людей, пострадавших от наводнения на западе Германии в 2021 году, а затем беженцев из Сирии и Украины. По договоренности с местными властями, концерн RWE передал им часть домов для временного использования.
Кто следит за порядком в "деревнях-призраках"
Чтобы дома не стали добычей для мародеров, в заброшенных деревнях за порядком продолжает следить полиция.
Сюрприз для незванных гостей
Окна этого дома изнутри заложены кирпичом для незванных гостей. Вероятно, это здание его владельцы хотят выкупить обратно.
Большая часть домов сохранена
Во многих заброшенных деревнях большая часть домов еще сохранилась. Их в будущем планируют отремонтировать и сделать частью инфраструктуры "деревень будущего".
Дом с гортензиями
В настоящий момент 4 заброшенных деревни вблизи карьеров Хамбах и Гарцвайлер-2 решено не сносить. Так что в этот дом, вероятно, скоро снова будет приходить почтальон.