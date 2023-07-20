В "деревнях-призраках" сохранилась большая часть инфрастурктуры, несмотря на то что жителей многих домов переселили уже несколько лет назад. Коммуникации, такие как свет, отопление и связь, в целом работают. Но кое-где следы запустения все же видны. Как на этой улице разбитых фонарей в Мангейме