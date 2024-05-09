Лишат денег и защиты ФРГ? Что будет с украинскими мужчинами

Отказ Украины выдавать загранпаспорта мужчинам за границей, которые не встали на воинский учет, повлек за собой правовую коллизию в Германии. Тем временем набирает обороты политическая дискуссия относительно их статуса.

Украинских мужчин, подпадающих в Украине под закон о мобилизации, которые находятся в Германии и не хотят вставать на воинский учет на родине, нужно лишить денежных пособий, так называемых "денег для граждан" (Bürgergeld). Это самая громкая из озвученных немецкими политиками идей в рамках набирающей обороты дискуссии, с тех пор, как МИД Украины в конце апреля перестал выдавать новые паспорта мужчинам, находящимся за границей, и предоставлять им другие консульские услуги. Такое предложение прозвучало из уст депутата бундестага Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter) из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС).

"В Германии проживают, по меньшей мере, 200 тысяч украинских мужчин, по возрасту подпадающих под мобилизацию, которых не хватает Украине, чтобы она могла себя защитить", - сказал политик во вторник, 7 мая, в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кизеветтер известен своей решительной позицией относительно помощи Украине любым оружием, необходимым для отпора российской агрессии, в частности, дальнобойных крылатых ракет Taurus. Поддержку Украины Германией Родерих Кизеветтер видит и в мобилизации украинцев, находящихся в ФРГ. По его словам, ФРГ могла бы даже помогать с доставкой украинцам повесток.

Правда, глава ХДС Фридрих Мерц ( Friedrich Merz ) в беседе с DW в среду, 8 мая никаких радикальных идей на этот счет не высказывал. "Правительства ФРГ и Украины должны вместе найти решение по украинским беженцам в Германии. Здесь нет места односторонним решениям ФРГ", - отметил политик.

В свою очередь, представитель МВД ФРГ, отвечая в тот же день на вопросы DW на пресс-конференции в Берлине, отметил, что ему ничего неизвестно о планах пересматривать условия социальных выплат для украинских мужчин.

Родерих Кизеветтер убежден, что Германия должна помогать Украине не только оружием, но и в мобилизации украинцев, находящихся в ФРГ Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Лишатся ли украинские мужчины в Германии защиты?

Закон о пребывании иностранцев в Германии (Aufenthaltsgesetz) предусматривает идентификацию личности как условие для получения какого-либо легального статуса. Нынешняя временная защита предоставлена украинцам на основании §24 этого закона, а значит, возникает коллизия, которая может поставить под вопрос продление защиты для украинцев, у которых истекает срок действия загранпаспортов, пояснил в комментарии DW юрист правозащитной организации Proasyl Петер фон Ауэр (Peter von Auer). "Для выполнения требования, согласно этому закону, необходимо иметь действительный паспорт. Если действительного паспорта нет, достаточно иметь выданный Германией эрзац-документ. Поэтому для тех, кто не может получить паспорт в украинских консульствах, крайне актуальным становится вопрос получения немецкого документа, который является аналогом загранпаспорта ФРГ, но выдается иностранцам (Reiseausweis für Ausländer)", - говорит фон Ауэр.

В то же время в МВД ФРГ успокаивают украинских мужчин с просроченными паспортами: на данный момент для украинцев, получивших защиту в Германии, действует упрощенная процедура, по которой заменой паспорта может служить и украинская ID-карта. Таким образом, уверяют в министерстве внутренних дел Германии, непродление украинского загранпаспорта не приведет к немедленной потере временного статуса, обеспечивающего защиту тем, кто бежал от войны.

Просроченный загранпаспорт не приведет автоматически к потере временного статуса, обеспечивающего защиту в Германии, уверяют в МВД Германии Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Дадут ли украинцам немецкие документы вместо паспорта?

Временная защита для украинцев, бежавших от войны, предоставленная им на территории Евросоюза в соответствии с общей директивой, действует только до марта 2025 года. Что придет ей на смену, пока неизвестно. Адвокат по миграционному праву Андреас Бехер (Andreas Becher) в интервью DW отметил, что без действительного украинского паспорта или заменяющего его немецкого документа, могут возникнуть проблемы у тех украинцев, которые хотят изменить статус временной защиты по §24 на долгосрочное разрешение на пребывание в Германии. Это те, кто имеет работу и достаточно зарабатывает, в частности, в рамках программы "голубая карта". "Украинские мужчины должны получить аналоги Reiseausweis für Ausländer", - уверен адвокат.

Однако просто так эти документы иностранцам не дают. Как сообщили DW в федеральном министерстве внутренних дел, местные отделы по делам иностранцев в каждом отдельном случае проверяют, может ли заявитель получить паспорт своей страны, "приложив к этому резонные усилия" (in zumutbarer Weise). По мнению Адреаса Бехера, украинцы имеют законные основания получать немецкие документы, заменяющие их документы. "Украинцев заставляют ехать за паспортом на родину. Однако мы не можем считать это приемлемым требованием, ведь это значит отправлять в страну, где идет война, людей, которым мы предоставили защиту от войны", - отмечает Бехер.

Что будет дальше с украинскими мужчинами в Германии?

Как сообщил DW в среду, 8 мая, спикер немецкого министерства внутренних дел, накануне состоялось совещание с участием представителей МВД и местных ведомств по делам иностранцев, на котором поднимался вопрос, что делать с выдачей немецких документов в случае украинцев с просроченными украинскими паспортами. "Пока в этом вопросе все остается без изменений - каждое ведомство на местах будет решать в индивидуальном порядке, выдавать ли аналог загранпаспорта для иностранца", - отметил представитель министерства.

Немецкий документ, аналог загранпаспорта, но для иностранцев - Reiseausweis für Ausländer Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

В отсутствие действующего по всей Германии предписания выдавать украинским мужчинам немецкие документы, если у них просроченные паспорта, в разных землях может оказаться разный подход к этому вопросу, в зависимости от того, какие партии у власти на земельном уровне. В частности, министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек (Roman Poseck) из ХДС считает, что Германия не должна выдавать украинским мужчинам немецкие документы, которые могут служить удостоверением личности для иностранцев. "Украина является правовым государством", - говорит политик, поэтому от украинцев вполне можно ожидать, что они, в случае необходимости, поедут на родину за паспортом и им при этом ничто не угрожает.

Однако депутат бундестага от партии Союз-90/"Зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) наоборот считает, что Германия должна выдавать украинским мужчинам немецкие документы, заменяющие украинские паспорта. "В нашей конституции зафиксировано право на отказ от военной службы. Я думаю, украинскую армию не сделает сильнее то, что людей, которые ни в коем случае не хотят воевать, принудят к этому", - отметил Хофрайтер в интервью телеканалу ARD.

Пока же политики не пришли к единому мнению, ведомства по делам иностранцев на местах, похоже, заняли выжидательную позицию. В частности, в Кельне DW сообщили, что не практикуют выдачу украинцам заграндокументов для иностранцев. А в Гамбурге и Мюнхене сообщили, что ожидают административных разъяснений, согласованных земельными и федеральным правительствами. К тому же в Мюнхене добавили, что неопределенность с продлением украинских паспортов касается не только беженцев от войны, но и тех, кто уже давно в Германии: "Здесь возникает вопрос возможности продлить временный или постоянный вид на жительство, если предпосылкой является наличие действующего паспорта".

Юрист Proasyl Петер фон Ауэр надеется, что министры федеральных земель найдут общий подход к условиям предоставления документов, заменяющих просроченные паспорта украинским мужчинам. "Если этого не произойдет, это может привести к тому, что по Германии будет неразбериха - каждая земля будет иметь свой подход", - предостерегает представитель правозащитной организации.

Антон Хофрайтер считает, что украинская армия не станет сильнее, если набирать в нее людей принудительно Фото: Tina Gerhäusser/DW

Обратно в Украину мужчин не вернуть?

Без немецких документов, заменяющих просроченные украинские паспорта, после марта 2025 года украинским мужчинам придется подавать заявление на получение убежища, чтобы остаться в Германии, предполагает адвокат Андреас Бехер. "Можно рассматривать как основание для подачи заявления на получение убежища, в частности, именно отказ от участия в боевых действиях. Рассмотрение таких заявлений длится годами. Во всяком случае я не могу себе представить, что кто-то будет депортировать из Германии в Украину мужчин, пока продолжается война", - отмечает адвокат. Опрошенные DW юристы уверены: ограничением выдачи паспортов украинских мужчин вернуть в Украину практически невозможно.