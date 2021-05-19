 ЕС упрощает правила выдачи ″голубой карты″: что изменится? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС упрощает правила выдачи "голубой карты": что изменится?

Высококвалифицированным работникам из третьих стран станет легче получать разрешение на работу в Евросоюзе. DW объясняет, как изменятся правила получения "голубой карты" ЕС.

Две девушки показывают карточки, подтверждающие их вид на жительство в Германии

"Голубая карта" позволяет получить вид на жительство в Германии

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС пришли к компромиссу по поводу изменения правил допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Евросоюза, или же системы Blue Card ("голубая карта"). Договоренность была достигнута вечером 17 мая, сообщили пресс-службы Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

Ее теперь должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте. В случае принятия обновленной директивы о "голубых картах" у государств ЕС будет два года на имплементацию ее норм в национальное законодательство. DW объясняет, что предусматривает компромисс по Blue Card.

Что такое "голубая карта" ЕС?

Blue Card - это разрешение на проживание и работу в одном из 25 государств-членов ЕС (не участвуют в соглашении Дания и Ирландия) для высококвалифицированных граждан третьих стран. Под высокой квалификацией понимают прежде всего наличие высшего университетского образования. Ряд государств ЕС выдают "голубую карту" и лицам без диплома, если у них, например, есть как минимум пять лет опыта работы на постах, где нужно высшее образование.

Blue Card в руке у девушки

Blue Card действует только в той стране, которая ее выдала

Эта карта дает определенные преимущества для ее обладателей, в частности позволяет быстрее получить разрешение на постоянное проживание. При этом Blue Card действует только в той стране, которая ее выдала. В других же государствах Евросоюза она фактически дает те же права, что и шенгенская виза - позволяет находиться без права на работу не более 90 дней каждые полгода. Наибольшее количество "голубых карт" выдает Германия. В топ-10 ее получателей входят граждане России и Украины.

Получить "голубую карту" ЕС станет проще

Если компромиссное решение окончательно утвердят, то получить Blue Card станет легче. Сейчас одним из условий является предлагаемая претенденту зарплата - она должна быть не менее чем на 150 процентов выше среднегодовой в данной стране. Этот показатель планируют сделать более гибким: его можно будет устанавливать в диапазоне от 100 до 160 процентов.

мужчина работает у приборов

В ЕС особенно нужны специалисты в IT-сфере

Другое условие - наличие либо контракта, либо юридически обязательного предложения работы сроком не менее года. Компромисс предусматривает сокращение срока до шести месяцев. Также более простым станет получение "голубой карты" для специалистов в сфере IT-технологий.

Еще одно упрощение коснется самозанятых лиц - государства ЕС получат возможность выдавать и им Blue Card. Сейчас они предусмотрены только для наемных работников.

Обладателям "голубых карт" станет легче переехать в другую страну ЕС

Нынешняя система позволяет членам семьи обладателя Blue Card подать прошение о воссоединении. Теперь же планируется также дать неограниченный доступ к рынку труда супругу, супруге или партнеру обладателя карты.

Переехать в другую страну ЕС высококвалифицированным работникам также станет легче. Сейчас это возможно только через 18 месяцев после получения Blue Card, а после переезда нужно опять получать карту. Новые правила позволят изменить страну проживания уже после года работы в ней с "голубой картой".

ЕС хочет усилить свою привлекательность для талантов из-за границы

"Мы должны обеспечить себе возможность быть конкурентоспособными в глобальном поиске талантов. Обновленные правила выдачи "голубых карт" закрепят Евросоюз в числе главных целей для высококвалифицированных работников", - заявил Эдуарду Кабрита, министр внутренних дел Португалии, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.

"Работники-мигранты уже вносят важный вклад в экономику ЕС. Но поскольку наше общество стареет и сокращается, мы должны и далее привлекать квалифицированные кадры и таланты из-за границы", - добавила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Систему "голубых карт" утвердили в ЕС в 2009 году, действует она с 2011-го. Через пять лет после этого Еврокомиссия предложила изменить правила. С тех пор шли переговоры между Европарламентом и Советом ЕС, завершившиеся принятием компромиссного решения.

Смотрите также:

  • Люксембург

    Зарплаты в Европе

    На высоте

    Самая высокая зарплата - в Люксембурге (на снимке). За 2015 год специалист, занятый в сфере экономики и бизнеса, в среднем получил 38500 евро - после уплаты налогов. Высокий годовой доход обеспечен и тому, кто работает в Дании, Нидерландах, Швеции, Великобритании. В Германии, Австрии, Ирландии и Финляндии уровень зарплат примерно одинаковый: около 30000 евро в год. Чуть ниже - в Бельгии и Франции.

  • Литва

    Зарплаты в Европе

    Нижний предел

    В Литве самый низкий уровень зарплат по ЕС. Похожая ситуация наблюдается в Болгарии и Румынии. Лучше обстоят дела в Чехии, Эстонии, Хорватии, Латвии, Польше и Словакии - около 10000 евро в год после вычета налогов.

  • Большая разница

    Зарплаты в Европе

    Большая разница

    Существенные различия в заработной плате наблюдаются не только между странами ЕС, но и внутри них. Так, в Германии самая высокая оплата труда за час почти в четыре раза превышает самую низкую почасовую оплату. В Бельгии, Дании, Финляндии и Франции - в два-три раза. Минимальная разбежка - в Швеции. Максимальная - в Польше.

  • Монеты

    Зарплаты в Европе

    Почасовая оплата брутто

    В Румынии, к примеру, человек, который занимается низкооплачиваемым трудом (заработок составляет две трети или менее от средней зарплаты), за час получает около 1 евро, в Литве и Латвии- два евро, в Германии - восемь евро, в Швеции - 14 евро, в Дании и Ирландии- около 18 евро.

  • Налоги и социальные взносы

    Зарплаты в Европе

    Налоги и социальные взносы

    В Eurostat сравнили и то, сколько у европейцев уходит на налоги и социальные взносы. За основу был взят низкооплачиваемый труд. В среднем по Европе из зарплаты вычитают 38,4%. Самый высокий процент налоговых и социальных выплат - более 40% - в Бельгии, Венгрии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Швеции. Самый низкий - менее 30% - на Мальте, в Ирландии и Великобритании.

  • Энергетика

    Зарплаты в Европе

    Прибыльные отрасли

    Финансы и страховое дело, сферы IT и телекоммуникаций - лидеры по зарплатам в большинстве стран ЕС. В Бельгии, Германии, Испании, Австрии максимальная оплата труда обеспечена в сфере энергоснабжения. В Дании, Нидерландах, Великобритании на первом месте - зарплаты в горной промышленности (в Польше и Румынии - на втором). Любопытно, что в Люксембурге больше всего получают воспитатель и учитель.

  • В ресторане

    Зарплаты в Европе

    Без больших надежд

    На другом конце рейтинга - гостиничное дело и гастрономия. В этих отраслях экономики доходы работников самые низкие. Исключение составляют Испания, Мальта и Словения, где зарплаты в этих сферах занимают не последнее, а предпоследнее место. Вообще работа в сфере услуг лишь в немногих странах сулит относительно хорошие доходы. К ним можно отнести Эстонию, Кипр, Мальту и Венгрию.

  • Гендерное неравенство

    Зарплаты в Европе

    Гендерное неравенство

    Еще одна тенденция, которую выделили европейские статистики, - сохраняющаяся разница в зарплатах мужчин и женщин. В среднем она составляет 16,7% в пользу сильного пола. Самая маленькая разбежка наблюдается в Бельгии, Италии, Люксембурге, Румынии и Словении. Самая ощутимая - более 20% - в Эстонии, Чехии, Германии, Австрии и Великобритании.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 07:54

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России

Аудио- и видеофайлы по теме

Миграционная политика Германии - что изменилось? Европа в фокусе (27.08.2020)  

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили  

Реклама