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Украинских мужчин не будут лишать в ФРГ статуса беженцев

Никита Жолквер
24 апреля 2024 г.

Отказ в оказании консульских услуг, например, в продлении срока действия паспорта не повлияет на статус украинских мужчин, находящихся в Германии в качестве беженцев.

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МВД Германии
МВД ГерманииФото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев из Украины вне зависимости от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах". Так официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) ответил 24 апреля на вопрос корреспондента DW о возможных последствиях решения МИД Украины временно приостановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Решение МИД Украины в Берлине не комментируют

Такой защищенный статус украинские беженцы имеют во всех странах Европейского Союза вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии, добавил Каль на правительственной пресс-конференции в Берлине.

Вместе с тем ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся в том числе и в Германии. "Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер (Christian Wagner). 

 

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