Обратно не поедем. Украинцы в ФРГ о консульских ограничениях

"Хорошо, что я в прошлом году в Кельне сделал паспорт и мне в консульство уже не нужно", - говорит в разговоре с DW киевлянин Олег, который сейчас с женой и тремя детьми проживает в Германии. Так он прокомментировал сообщение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины призывного возраста, которые находятся за рубежом.

Украинцев, которые не встанут на воинский учет, власти в Киеве хотят ограничить в правах на консульские услуги за рубежом. "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - отметил во вторник, 23 апреля, Дмитрий Кулеба в сети Х.

В тот же день государственное предприятие "Документ" заявило о приостановлении выдачи документов за рубежом. Вечером 23 апреля МИД Украины объяснил, что приостановление с этого дня приема заявлений от мужчин на совершение консульских действий являются временными и связаны с недавно принятым законом, который регулирует усиление мобилизации и воинский учет, и должен вступить в силу 18 мая. Исключение сделано только для заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину. "Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в итоге предоставлена", - отмечается на сайте МИДа.

Все на учет!

Все граждане Украины мужского пола, находящиеся за границей, согласно поправкам к закону о мобилизации, которые вступят в силу 18 мая, будут обязаны встать на воинский учет. Как именно это сделать за пределами страны и какие документы подать, пока неизвестно - отметила в разговоре с DW киевский адвокат Анна Ищенко. Это еще предстоит установить своим постановлением кабинету министров Украины, говорит юрист. Пока же из обновленного закона о мобилизации следует одно: под него подпадают все без исключения граждане Украины мужского пола - и те, кто уехал после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и даже живущие за границей с самого рождения.

Украинский военный на передовой в Донбассе Фото: Marek M. Berezowski/Anadolu/picture alliance

Все мужчины с украинским паспортом должны встать на воинский учет в течение 30 дней с момента принятия постановления правительства, которое детально пропишет соответствующий порядок, объясняет Ищенко. У тех, кто уже стоит на воинском учете, будет 60 дней со дня вступления в силу обновленногозакона о мобилизации, чтобы уточнить адрес проживания, предоставить свой актуальный телефонный номер, адрес электронной почты и другие персональные данные, поясняет юрист. Кроме отказа от предоставления консульских услуг, тех, кто этого не сделает, ожидает штраф.

Более высокие штрафы и еще больше неприятностей

Закон о мобилизации, также устанавливающий обязанность граждан Украины за границей вставать на воинский учет, предусматривает, что услуги в консульствах Украины будут предоставляться только после уточнения: исполнил ли гражданин обязанность по воинскому учету. Если этого не сделать, то, кроме отказа в консульских услугах, грозит еще и штраф от 510 до 850 гривен, а в случае повторного нарушения - до 1700 гривен.

В то же время на рассмотрении Верховной рады, добавляет Ищенко, уже находится законопроект, увеличивающий штраф в условиях военного положения до 22,5 тысяч гривен. "Неуплата штрафа в течение 10 дней может привести к открытию исполнительного производства и внесению лица в реестр должников, что влечет еще целый ряд ограничений в правах, в частности, по распоряжению имуществом и праву вести предпринимательскую деятельность. Процедура снятия этих ограничений может занимать до полугода", - предостерегает Анна Ищенко.

По мнению адвоката, украинскую власть ждут многочисленные судебные иски из-за непропорциональной жесткости штрафных мер против всех без исключения украинских мужчин за границей. "Суды в таких случаях должны установить, приняты ли здраво, добросовестно и с соблюдением принципа равенства граждан перед законом соответствующие решения органов власти. Кроме того, действия власти должны быть пропорциональными - должна быть взаимосвязь между последствиями для граждан и целями, на достижение которых направлено это решение", - объясняет Ищенко. Несмотря на военное время, эти решения власти принципу пропорциональности не соответствуют, считает адвокат.

Дискриминационный подход видит в этом и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. В разговоре с DW правозащитник выразил обеспокоенность тем, что власти могут в будущем отказывать нарушителям закона о мобилизации в помощи даже в экстренных ситуациях. "Следствием проблем с консульскими услугами будет то, что люди будут искать другое гражданство, даже через статус беженца или другие процедуры, с тем, чтобы выйти из этого "неудобного", по их мнению, гражданства", - считает он. Правозащитник не исключает, что украинцы будут подавать в суд на новые нормы, апеллируя, в частности, к Европейской конвенции по правам человека.

Опрошенные DW юристы сомневаются, что при всех болезненных последствиях для многих украинцев за границей, отказ в консульских услугах остановит тех, кто уезжает из Украины, не желая ее защищать.

Мужчины не хотят вставать на учет и возвращаться

Киевлянин Олег, отец троих детей, уехавший из Украины легально, вставать на воинский учет не собирается. Он боится оказаться на войне, хотя и освобожден по действующим на данный момент положениям от службы как многодетный отец. "Я не могу оставить жену одну с тремя детьми и уйти воевать", - говорит мужчина.

В первой волне беженцев из Украины в Германии были в основном женщины и дети. Потом поехали мужчины Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

В том, что влияния на мобилизацию нововведения не окажут, уверен и другой киевлянин - Богдан, который также не хочет называть свою фамилию. Мужчина рассказал DW, что выехал из Украины нелегально, в обход пограничного контроля, и через Молдову уехал в Германию, где получил статус временной защиты. Богдан возвращаться в Украину ни при каких обстоятельствах не планирует - ему хорошо в Германии, где он изучает язык, признается мужчина. "Если сравнивать Украину и Германию, а я здесь чуть больше года, моя жена практически два года, то за это время я увидел, что в плане обеспечения, возможности жить, учиться, работать... очень много разных моментов, в которых ты чувствуешь, что о тебе заботятся", - говорит Богдан. Он уверен, что санкции против тех, кто не станет на воинский учет, не убедят тех, кто сознательно выехал в Германию во время войны. "Напротив, это еще больше демонстрирует, что не надо возвращаться. Потому что власти страны делают многое для того, чтобы тебе было неудобно, некомфортно, плохо и чтобы ты не возвращался туда", - говорит он.

Богдан, как и Олег, радуется, что успел недавно сделать себе новый загранпаспорт. "В 2032 году, когда мне нужно будет оформлять новый паспорт, я надеюсь, у меня будет другое гражданство, возможно, немецкое", - говорит мужчина. На вопрос о том, что он будет делать, если ему вдруг понадобятся консульские услуги, Богдан отвечает: "Ничего. Абсолютно ничего". Он убежден, что без доступа к консульским услугам и в случае окончания срока действия паспорта у него проблем в Германии не возникнет. "Я практически на 90 процентов уверен, что Германия сделает такую систему, в которой мы сможем все необходимые документы получать здесь, без учета украинских. То есть, нам не нужно будет обращаться в Украину. И таким образом все эти вопросы будут решаться", - говорит мужчина.

По состоянию на февраль 2024 года, по данным Федерального ведомства статистики, количество мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет среди вновь прибывших из Украины беженцев в Германии было примерно равным. Двумя годами ранее женщины составляли две трети бежавших от войны. Второй самой большой категорией украинских беженцев были дети.

Среди тех, кто сейчас возвращается в Украину, 39% - женщины трудоспособного возраста. Мужчин призывного возраста среди возвращающихся из Германии на родину - всего 23%.