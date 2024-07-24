Шольц о Путине, о Харрис и о своих низких рейтингах

Олафу Шольцу (Olaf Scholz) осталось доработать всего пару дней, а там - и долгожданный трехнедельный отпуск: "Просто смотреть на солнце", - как сам канцлер сказал на днях. В обязательные пункты его программы перед отпуском входило в среду, 24 июля, провести последнее перед летними каникулами заседание кабинета министров, а затем - дать ответы на вопросы журналистов на традиционной летней пресс-конференции. Встречи каждый год организует берлинский Союз немецких и иностранных журналистов, аккредитованных при правительстве и парламенте ФРГ.

Шольц: "Я опросы не комментирую - ни хорошие, ни плохие"

О чем Шольца будут спрашивать, было понятно еще до начала встречи: конечно, это выборы в США, война России с Украиной, работа правительства и, конечно, низкие рейтинги самого канцлера. Так и произошло.

Опросы показывают, что даже сторонники его собственной Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не хотят, чтобы Шольц становился кандидатом в канцлеры на выборах в бундестаг в 2025 году. Зато хотят нынешнего министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius). Не последует ли канцлер примеру Джо Байдена - это и был самый первый вопрос к Шольцу. "Спасибо за ваш дружелюбный и вежливый вопрос", - колкостью на колкость за сравнение с сильно сдавшим 81-летним президентом США ответил канцлер (которому - 66). Шольц подтвердил то, что говорил и раньше: раскола в партии социал-демократов нет, и он, Шольц, пойдет первым номером.

Социал-демократы едины и поддерживают меня, заверил канцлер Шольц Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Низкие рейтинги в опросах? "Я никогда не комментировал опросы - ни хорошие, ни плохие", - попытался снизить значение рейтингов Шольц. Но тогда объясните последние плохие результаты СДПГ, попросили его журналисты. Партия считается "народной" - это подразумевает двузначные показатели, и желательно сильно выше 20 процентов, на выборах различных уровней. Но социал-демократы далеки от представлений о "народной партии": на выборах в Европарламент партия потеряла часть голосов, не набрав и 14%, а опросы в восточных землях сулят вообще однозначные показатели на предстоящих осенью региональных выборах, тогда как партия "Альтернатива для Германии" в этих же опросах лидирует.

"Я убежден, что нам удастся изменить тренд", - снова излучал уверенность в своих силах Шольц. Удалось выиграть прошлые федеральные выборы, хотя рейтинги были низкими, удастся и в этот раз; покажем избирателю наши решения и постараемся его убедить в их правильности - формула уверенности Шольца ("Так работает демократия", - добавил канцлер).

Самый большой провал, он же - самый большой успех

Чтобы понять, почему канцлер несмотря на бесчисленные проблемы в политическом Берлине - низкие рейтинги только одна из них - излучал уверенность в своих силах, достаточно было услышать ответ на вопрос о его самом большом успехе и самом большом провале за время правления. Провалом Шольц назвал то, что его правительство в период пандемии нарушило бюджетные правила и столкнулось с астрономической дырой в бюджете - 60 миллиардов евро.

Его успех? Что удалось эту дыру залатать, а главное - вопреки ожиданиям коалиционное правительство не раскололось, сумев договориться о бюджете на 2025 год. Там дыра тоже есть, но намного меньше, и Шольц вновь выразил уверенность, что и ее удастся залатать. Было очевидно, что этот - объективно промежуточный - результат до сих пор заряжает канцлера энергией.

Камала Харрис "вполне может победить"

Журналисты несколько раз задавали вопросы о выборах в США: как Шольц оценивает кандидатуру в президенты нынешнего вице-президента США Камалы Харрис (официально кандидатом она еще не стала) и, например, что ему нравится в Дональде Трампе.

Симпатий к кандидатуре Камалы Харрис на пост президента США Шольц не скрывал Фото: SVEN HOPPE/AFP/Getty Images

От ответа на этот вопрос Шольц уклонился, имени Трампа в своих ответах постаравшись не упомянуть ни разу. Он только добавил: "С любым правительством в США я буду хорошо взаимодействовать". О Камале Харрис канцлер отозвался так: мол, виделся с ней много раз, она "опытный, компетентный" политик. "Она знает, что делает и на что способна", - заключил Шольц.

"Путин хотел эту войну"

Много вопросов касалось и недавно объявленного двустороннего решения о размещении американских ракет средней дальности в Германии. Шольца спросили, что должна была бы сделать Россия, чтобы Германия эти ракеты не размещала. Ответ канцлера на этот вопрос, возможно, стал самым развернутым в этот день. Сначала он напомнил, что Россия вышла из режима контроля за вооружениями, который с такой сложностью выстраивали, по его словам, в том числе такие его предшественники на посту канцлера, как Вилли Брандт (Willy Brandt) и Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt).

"За длиннющим столом с Путиным": Шольц уверен, что Путина не интересовали предложения мира с Украиной. Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

"Когда я сидел за длиннющим столом с Путиным, - вспоминал события 15 февраля 2022 года канцлер, - я просигнализировал, что готов говорить о контроле над вооружениями, о том, где стоят какие ракеты. Это не секрет теперь. Его это не интересовало вообще. Потому что он хотел вести свою войну, которую он так долго планировал".

Но что России надо хотя бы теоретически сделать, чтобы ракеты размещать не пришлось? "Во-первых, прекратить эту ужасную войну и попытки захватить другую страну", - ответил Шольц. Последнее предложение мира Путина Шольц назвал "циничным". "Это же не предложение мира, он ставит условием для прекращения войны отдать еще даже незанятые земли. Это же не может быть всерьез", - возмущение можно прочесть в словах, но едва ли можно было услышать в интонации канцлера, неспроста прозванного "шольцоматом" за сухость выступлений. От перспективы возврата к контролю над вооружениями Берлин не отказывается, но, мол, не с кем это обсуждать. "Посмотрите, что стоит в Калининграде, - имея в виду российские ракеты, сказал Шольц. - Невозможно их не видеть. Нам нужны средства сдерживания".

Отказ комментировать возможный обмен Красикова

В отличие от относительно подробного экскурса в недавнюю историю переговоров с Владимиром Путиным, канцлер говорил крайне неохотно о том, что сегодня происходит в России. Сначала вовсе не хотел отвечать на вопрос об ужесточении законов о нежелательных организациях в России и возможных последствиях для СМИ ФРГ, а после повторной просьбы лишь сказал, что не видит смысла "рассуждать о диктаторских мерах российского руководства". Да, Германия выступает и будет выступать за свободу прессы. "Но за пределами ФРГ наши возможности иногда очень ограничены", - признал Шольц.

Еще суше отреагировал канцлер на вопрос о возможном обмене россиянина Вадима Красикова (вероятно, сотрудник российских спецслужб, осужденный в ФРГ за убийство в центре Берлина бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили) на гражданина Германии Рико Кригера, недавно осужденного в Беларуси на смертную казнь. "И правда сложный вопрос", - лишь сказал канцлер, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Имеем ли мы право выбирать, кто будет прибывать в нашу страну?"

Канцлеру ФРГ также важно было показать себя как руководителя, услышавшего растущую критику избирателей и оппозиционных партий за, по их мнению, слишком мягкий курс в отношении нелегальной миграции.

Поэтому, отвечая на вопрос о недавнем решении суда о возможности выслать гражданина Сирии, Шольц с этим решением согласился, добавив, что это дело знает и что речь идет о человеке, участвовавшем в нелегальном трафике мигрантов и выразил уверенность, что такие выдворения скоро станут реальностью - как в Сирию, так и в Афганистан.

Шольц пообещал, что Германия улучшит управление миграционными потоками, потому что нуждается в легальной миграции и поиске рабочих кадров: "Имеем ли мы право выбирать, кто будет прибывать в нашу страну? Отвечу: да".