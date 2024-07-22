СМИ ФРГ: "Внешняя политика - слабое место Камалы Харрис"

В Германии вспоминают высказывания про НАТО и Украину возможного кандидата в президенты США от Демократической партии, но признают: до Джо Байдена с его опытом ей далеко.

В немецких СМИ - поток публикаций о Камале Харрис после того, как американский президент Джо Байден предложил ее вместо себя в качестве кандидата на высший государственный пост в стране от Демократической партии. Что сразу же бросается в глаза: о внешнеполитических взглядах действующего вице-президента США и, в частности, о ее позиции в отношении войны в Украине говорится крайне мало. Отчасти, возможно, из-за того, что внешняя политика всегда была бесспорной прерогативой президента Байдена: он активно занимался международными делами на протяжении всей своей долгой политической карьеры.

Харрис не занималась международной политикой

Весьма показательной является статья на сайте еженедельника Der Spiegel c обзором ключевых политических позиций Камалы Харрис. Там перечислены ее взгляды на такие вопросы, как право на аборт, миграция, укрепление американской демократии, изменение климата, экономика, расизм. Единственная упомянутая внешнеполитическая тема - война в секторе Газа. В марте, напоминает издание, вице-президент США называла сложившуюся там ситуацию "гуманитарной катастрофой" и призывала к "немедленному прекращению огня". При этом она подчеркнула необходимость "устранения той угрозы, которую ХАМАС представляет для израильского народа", но в то же время указала, что "погибло слишком много невинных палестинцев".

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис 17 февраля 2024 на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Хотя выдвижение Камалы Харрис в качестве официального кандидата на пост президента США от Демократической партии далеко еще не факт, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что одно можно сказать уже сейчас с полной уверенностью: если "Байден от всего сердца был сторонником трансатлантических отношений, а таких людей в Вашингтоне осталось уже не так-то много", то на выборах 5 ноября националисту Трампу будет противостоять представитель нового поколения политиков-демократов, "про которого уже заранее известно: он не будет обладать опытом Байдена".

Такого же мнения придерживается и газета Tagesspiegel, которая относит внешнюю политику к "слабым местам" возможного нового кандидата на пост президента США: "Во внешней политике у Харрис значительно меньше знаний и опыта, чем у Джо Байдена, который на постах сенатора и вице-президента десятилетиями занимался внешней политикой - в отличие от сенатора и вице-президента Харрис".

Речь на Мюнхенской конференции по безопасности

В то же время сайт информационной программы Tagesschau первого немецкого телеканала ARD напоминает о самой масштабной в этом году речи Камалы Харрис на внешнеполитические темы - о ее выступлении в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. В ней вице-президент США "совершенно четко высказалась в пользу НАТО и международного сотрудничества с явной целью подчеркнуть отличие от Трампа, который придерживается куда более критического тона, когда речь заходит об этом военном альянсе или о традиционных союзниках".

Сайт Tagesschau приводит и другие примеры внешнеполитической активности Харрис: "Она участвовала вместо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии и недвусмысленно призывала Израиль к умеренности в сектора Газа".

16 февраля 2024. Камала Харрис выступает с программной внешнеполитической речью на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Felix Zahn/photothek/IMAGO

На мюнхенской речи Камалы Харрис подробно останавливается информационный портал Web.de в статье, в которой анализируются возможные последствия ее избрания президентом США для Европы. Портал отмечает, что после вступления в должность американского вице-президента Камала Харрис три года подряд, в 2022-м, в 2023-м и в 2024-м, участвовала в работе этого форума. А он считается одной из важнейших площадок для обсуждения трансатлантических союзнических отношений между США и Европой на фоне актуальных глобальных вызовов.

"В своей речи в феврале этого года Камала Харрис выступила как Анти-Трамп, - напоминает портал Web.de. - В США, говорила она, есть некоторые люди, которые хотят отгородиться от внешнего мира, пренебрегают договоренностями, собираются поддерживать диктаторов. Это, по ее словам, "опасно, ведет к дестабилизации и близоруко". Кто смотрит только вовнутрь, тот не сможет противостоять внешним угрозам, "изоляция не обеспечивает защиту".

В этой связи, продолжает Web.de, "Харрис заявила о своей приверженности глобальному лидерству США, военной поддержке Украины и американо-европейскому военному союзу НАТО, который Дональд Трамп и его сторонники уже похоронили. "Приверженность НАТО - это святое", - сказала Харрис. "НАТО - это самый значительный военный союз, который когда-либо существовал", - цитирует из той речи информационный портал.

Штрафные пошлины на продукцию из Китая

Однако он задается вопросом, насколько влиятельной была бы Камала Харрис на посту президента: "Уже Джо Байдену было трудно добиться внутриполитической поддержки военной помощи Украине. А победа Харрис на выборах может еще больше обострить поляризацию внутри США".

"Президентство Камалы Харрис может иметь положительный эффект для западных союзников, особенно в конфликтах с Россией и Китаем", - считает газета Frankfurter Rundschau в статье, посвященной внешнеэкономическим взглядам возможного кандидата от Демократической партии.

Вашингтон, 6 августа 2022. Камала Харрис после принятия сенатом США закона IRA. При голосовании ее голос был решающим. Фото: STEFANI REYNOLDS/AFP

Переходя к ее экономическим взглядам, издание напоминает: "Еще в 2019 году, когда она впервые боролась за кандидатуру в президенты от демократов, она подчеркивала, что экспорт американской продукции является центральным пунктом ее экономической программы. Уже тогда она поддерживала штрафные импортные пошлины на китайские товары, поставки которых искажают конкуренцию в США и Европе". Этот курс она наверняка продолжит, хотя, в отличие от Трампа, не намерена его ужесточать и тем более вводить пошлины на европейскую продукцию, поскольку, как она сама заявила, это приведет к росту цен для американских семей, пишет Frankfurter Rundschau.

Газета также уверена, что Камала Харрис и в целом продолжит успешный экономический курс президента Байдена, в том числе в области масштабных субсидий бизнесу и особенно "зеленой" экономике, а потому предупреждает: "Если Харрис действительно станет президентом США, Европе придется наконец-то найти ответ на закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Этот введенный Джо Байденом в 2022 году закон привлекает в США все больше европейских и особенно немецких предприятий, поскольку обеспечивает им условия, которые Германия предоставить не в состоянии".