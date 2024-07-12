Шольц: Оружие США в Германии поможет предотвратить войну

По словам канцлера ФРГ, вооружения с дальностью действия до 2500 километров, которые в 2026 году разместят в Германии, должны предотвращать атаки из "безопасного тыла".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал размещение американского оружия дальнего действия в Германии с 2026 года вкладом в сдерживание и предотвращение войны. "Это повышает безопасность из-за эффекта сдерживания, потому что вы не можете напасть из безопасного тыла, - заявил он после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в пятницу, 12 июля, в Берлине. - Мы всегда заботимся о том, чтобы предотвратить войну".

Кроме того, Шольц подтвердил, что ФРГ продолжит контролировать поставки оружия в Украину с тем, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. "Столь же очевидно, что решения, которые мы принимаем здесь, всегда направлены на обеспечение безопасности нашей страны и альянса", - приводят слова канцлера немецкие СМИ.

Как отмечает агентство Reuters, Шольц отверг критику со стороны ряда немецких политиков о том, что развертывание нового американского оружия будет означать эскалацию отношений ФРГ с Россией. Напротив, Соединенные Штаты как союзник Германии лишь обеспечит дополнительную защиту страны до тех пор, пока европейцы не покроют самостоятельно имеющийся дефицит оборонительного оружия, подчеркнул Шольц.

ФРГ и Япония стремятся уменьшить зависимость экономик от Китая

В ходе встречи в Берлине Шольц и Кисида договорились, что Германия и Япония предпримут шаги, чтобы путем тесного экономического диалога уменьшить зависимость от Китая. Как пишет Reuters, японский премьер назвал "китайское перепроизводство" в отдельных отраслях вредным для других промышленно развитых стран. В свою очередь глава германского правительства призвал к справедливой, свободной глобальной торговле, которая требует равных условий. Он выступил в защиту соглашения между федеральным правительством в Берлине и компаниями мобильной связи о том, что они до конца 2029 года не будут использовать компоненты китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 5G.

Фумио Кисида также подчеркнул, что совместный ответ на промышленную политику Китая уже был согласован на последней встрече западных промышленно развитых стран "большой семерки" (G7). Следующие германо-японские правительственные консультации должны состояться в 2025 году в Германии, отмечает агентство.

Однако в споре о штрафных тарифах на электромобили, импортируемые из Китая, канцлер рассчитывает на соглашение между ЕС и КНР. По сведениям Reuters, федеральное правительство, скорее всего, воздержится от участия во внутреннем голосовании ЕС по временным штрафным тарифам на электромобили из Китая, которое состоится в Брюсселе 15 июля. В начале месяца Еврокомиссия ввела временные штрафные тарифы по отношению к этому виду китайской продукции электромобилей ввиду обвинений КНР в нечестной конкурентной борьбе за счет предложенной страной завышенных субсидий, напоминает Reuters.

Россия обещает "военный ответ" на размещение ракет США в ФРГ

В МИД РФ считают размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США "звеном в эскалационном курсе". "Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал 11 июля заместитель министра иностранных дел России Рябков. По его словам, Россия будет "вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру".

10 июля стало известно, что США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения.

В совместном заявлении США и Германии, обнародованном на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне, также упоминаются зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе". В Германии, таким образом, впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. При этом Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, а TAURUS - с самолетов.