В Японии россиянин арестован по делу об обходе санкций

В Японии впервые арестован гражданина РФ по подозрению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Японская полиция арестовала 38-летнего россиянина по имени Андрей Сова по подозрению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения - то есть тех, которые в том числе могут быть использованы в военных целях, пишет в среду, 10 июля, местное издание Nikkei. "Он был арестован в январе 2023 года по подозрению в экспорте в Россию через Южную Корею гидроциклов, судовых двигателей и подержанных мотоциклов на общую сумму около 43 миллионов иен (около 250 тысяч евро. - Ред.) без получения разрешения министра экономики", - пишет Nikkei.

Издание подчеркивает, что арест директора торговой компании Astrade из Осаки Андрея Совы является первым известным случаем в стране, связанным с незаконным экспортом в Россию. Согласно данным сайта, Astrade была основана в 2010 году и занимается торговлей японскими продуктами питания, предметами первой необходимости и подержанными автомобилями с поставками в Россию, Казахстан и Беларусь.

По сообщению агентства ТАСС, в генеральном консульстве РФ в Осаке подтвердили полученное ими уведомление полиции об аресте россиянина. "Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали", - передает ТАСС слова консула.

Компания занималась экспортом не менее двух лет

По версии следствия, фирма Astrade начала экспортировать товары в Южную Корею приблизительно в июле 2022 года, уже после ужесточения экспортных правил для России. Японская полиция расследует инцидент с Совой, имея основания для подозрений в попытке скрыть транзакции с российскими клиентами, отмечает Nikkei.

С февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, судовые двигатели и плавсредства запрещены к экспорту в РФ в рамках экономических санкций. Согласно предварительному выводу японского министерства экономики, экспортированная россиянином продукция, в частности судовые двигатели и гидроциклы, вполне может быть использована в военных целях.

Япония начала вводить санкции против России еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили. Перечень запрещенных к экспорту товаров был расширен в апреле 2024 года - тогда в него включили 164 категории, в том числе яхты, прогулочные или спортивные суда и легкие лодки. Санкции также касались литий-ионных аккумуляторов, газовых труб, моторного масла для автомобилей, термостатов, нитроцеллюлозных продуктов и деревообрабатывающих станков.

В конце июня Япония вновь расширила санкции в отношении ряда лиц РФ

По сообщению японского МИД от 21 июня, на фоне продолжающейся войны России против Украины Япония расширила санкции в отношении ряда российских физических лиц и организаций. Под штрафные меры попали еще 11 россиян, их активы в случае обнаружения будут заморожены. В числе прочего, в рамках нового санкционного пакета ограничения вводятся и в отношении нескольких иностранных компаний из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана. Среди фигурантов черного списка - семь китайских фирм.

Ранее на Западе заявляли, что под санкции могут попасть иностранные компании, поставляющие России товары и технологии, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.