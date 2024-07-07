Япония и Камбоджа совместно помогут в разминировании Украины

Двумя странами создан проект по обмену знаниями и технологиями в области разминирования, сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава. Его цель - помощь в разминировании другим государствам, в том числе Украине.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава объявила в субботу, 7 июля, о совместном проекте с Камбоджей по обмену знаниями и технологиями в области обезвреживания мин по всему миру, включая Украину, пишет агентство АР. Глава японского МИД сообщила об этом во время посещения Камбоджийского центра по разминированию в Пномпене, который был создан в 90-х годах прошлого века после долгой гражданской войны в этой юго-восточной стране. В те годы перед центром стояла задача справиться с примерно 4-6 миллионами мин и других неразорвавшихся боеприпасов, разбросанных по сельской местности после войны.

"Камбоджа, которая неуклонно продвигалась вперед в деле обезвреживания мин в своей стране, теперь является лидером в борьбе с минами во всем мире", - отметила Камикава, добавив, что Япония последовательно сотрудничает с Камбоджей в этом направлении. В частности, по ее словам, уже на следующей неделе в рамках проекта будут подписаны документы о передаче Украине большой саперной машины, а в августе украинские саперы пройдут в Камбодже курс обучения по ее использованию.

Камбоджа - мировой лидер по разминированию

Камбоджа является мировым лидером по технологиям разминирования, ее саперы считаются одними из самых опытных. После правления Пол Пота и последовавшей за ним гражданской войны эта страна была самой заминированной в мире. Начиная с девяностых годов несколько тысяч камбоджийских саперов участвовало в различных миссиях ООН по разминированию - прежде всего, в странах Африки и Ближнего Востока.

С 2022 года Камбоджа начала обучение саперов из Украины - обучение проходят в самой Камбодже, а также в Польше. После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину тогдашний премьер-министр Камбоджи Хун Сен резко осудил действия Кремля - несмотря на то, что традиционно Камбоджа поддерживала Россию и Китай. "Камбоджа всегда против любой страны, которая вторгается в другую страну", - заявил тогда Хун Сен.

Несколько других стран, включая США и Германию, уже оказали и продолжают оказывает Украине помощь в разминировании, отмечает АР.

В Украине уже сейчас более 100 кв. км заминированной территории

Неправительственная организация Landmine Monitor в своем докладе за 2022 год включила Камбоджу и Украину в число девяти стран с "массивным" минным загрязнением, что означает наличие более 100 квадратных километров нерасчищенных от мин полей.

Согласно данным АР, с момента окончания боевых действий в Камбодже около 20 тысяч человек погибли и около 45 тысяч получили ранения от оставшихся после войны взрывчатых веществ, хотя среднее число погибших за год снизилось с нескольких тысяч до менее чем 100 человек. Несмотря на активную программу разминирования, многие опасные боеприпасы остаются на месте, представляя опасность для жителей деревень.