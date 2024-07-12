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Шольц против карт-бланша на использование Киевом оружия НАТО

Александра Иванова
12 июля 2024 г.

Владимир Зеленский в Вашингтоне призвал страны НАТО снять ограничения на использование переданных ими Украине вооружений в войне с Россией.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, 10 июля 2024 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден на саммите НАТО в ВашингтонеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 11 июля, указал на опасность эскалации в войне России против Украины и отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на использование его страной оружия, переданного Киеву партнерами по НАТО для защиты от агрессии со стороны РФ.

"Если мы хотим победить, если мы хотим одержать верх, если мы хотим спасти и защитить нашу страну, нужно снять все ограничения (на использование западных вооружений. - Ред.)", - заявил Зеленский в Вашингтоне.

Байден: США не снимет ограничения

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО, состоявшейся в ночь на 12 июля (по европейскому времени), президент США Джо Байден также высказался за то, чтобы сохранить в силе действующие ограничения, заявив, что в этом вопросе он следует рекомендациям Минбороны и разведслужб США.

"Если бы у него (Владимира Зеленского. - Ред.) была возможность нанести удар по Москве, был бы в этом смысл? - задался вопросом Байден. - Не было бы. Вопрос в том, каково лучшее применение оружия, которое мы ему дали".

Шольц: "Никто не будет менять действующие правила"

В конце мая Германия и США разрешили Киеву использовать предоставленное ими оружие для ударов по целям на территории РФ. Однако это касается только приграничных территорий России вблизи Харькова, подчеркнул Олаф Шольц 11 июля. "Никто не собирается менять действующие меры и правила, и на то есть веские причины", - указал канцлер. Партнеры по НАТО хотят максимально поддержать Украину, однако в то же время им нельзя допустить, чтобы эта война переросла в войну между Россией и НАТО, пояснил он.

На саммите НАТО Зеленский также призвал союзников поторопиться с поставкой в его страну обещанных истребителей F-16 и систем ПВО. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что скоро Украина сможет присоединиться к НАТО. Со своей стороны генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил: "Будущее Украины - в НАТО". В ходе вашингтонского саммита, однако, конкретного приглашения к членству Киев  не получил.

 

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