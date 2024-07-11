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Россия обещает "военный ответ" на размещение ракет США в ФРГ

Даниил Сотников
11 июля 2024 г.

По мнению замглавы МИД РФ, "военные уже взяли в работу" сообщение о размещении дальнобойных американских ракет в Германии.

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Башня Кремля на фоне здания МИД России
Башня Кремля на фоне здания МИД РоссииФото: Bulkin Sergey/globallookpress/Imago

В министерстве иностранных дел России считают размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США "звеном в эскалационном курсе". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает агентство "Интерфакс" в четверг, 11 июля.

"Я думаю, что это просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, который сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США в российском направлении. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал Рябков. По его словам, Россия будет "вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру".

США вновь разместят в Европе дальнобойные вооружения

10 июля стало известно, что США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения.

В совместном заявлении США и Германии, обнародованном на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне, также упоминаются зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе". В Германии, таким образом, впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. При этом Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, а TAURUS - с самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) подчеркнул, что, поскольку эти вооружения  "поставляется в Германию только на ротационной основе", это "явно связано с ожиданием США, что Германия сама будем инвестировать в разработку и закупку такого оружия.

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